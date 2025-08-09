Cách mua vé xem đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu tại giải vô địch Đông Nam Á

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận ra quân giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025, với chiến thắng 6-0 trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) đầy ấn tượng.

Tuyển nữ Việt Nam 2 trận đấu nữa ở vòng bảng, gồm trận gặp Indonesia ngày 9/8 và gặp Thái Lan ngày 12/8. Trước thềm trận đấu đội trưởng Huỳnh Như chia sẻ:

"Mục tiêu của cá nhân tôi cũng như đội tuyển Việt Nam là thi đấu hết mình khi người hâm mộ. Sau đó, chúng tôi sẽ thi đấu nỗ lực trong từng trận đấu để giành chức vô địch. Hy vọng với sự cổ vũ của người hâm mộ Hải Phòng cũng như CĐV cả nước, chúng tôi sẽ làm nên lịch sử".

Lúc này, đội tuyển nữ Việt Nam rất cần người hâm mộ tiếp lửa tinh thần để giành chiến thắng bước tiếp vào vòng trong tại giải Đông Nam Á. Để hỗ trợ khán giả mua vé, VFF ngoài việc giữ nguyên giá vé rất mềm (50.000 đồng và 100.000 đồng), còn quyết định tạo mã QR để hỗ trợ khán giả mua vé.

Người hâm mộ có thể mua vé trực tuyến thông qua website https://datve.cahnfc.com, hoặc qua ứng dụng VNPAY; app VNPAY và ứng dụng ngân hàng Agribank Plus, BIDV SmartBanking, VietinBank, VietABank, HDBank, VietBank…

Để mua vé qua ứng dụng VNPAY, sau khi tải ứng dụng và đăng nhập, chọn các mục theo trình tự: Thể thao - Giải trí/ Bóng đá/ chọn giải đấu và trận đấu/ Chọn chỗ ngồi/ Nhập thông tin thanh toán/ Nhập mã khuyến mãi (nếu có) và xác nhận/ Hoàn tất thanh toán và nhận vé điện tử.



