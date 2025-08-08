Tưởng chóng mặt do tập quá sức, VĐV trẻ suýt chết vì căn bệnh ai cũng có thể mắc sau… 1 cơn cảm lạnh!

Ở tuổi 28, Matt Ullmer dường như không thể khỏe mạnh hơn. Là một tay đua xe đạp bán chuyên, anh thường xuyên hoàn thành các chặng đường hơn 100km chỉ trong một buổi tập.

Anh không hút thuốc, uống rượu điều độ và với vẻ ngoài, ai cũng nghĩ Matt đang ở thể trạng lý tưởng. Vì vậy, khi bắt đầu bị chóng mặt vào năm 2015, chàng trai làm công việc hậu cần siêu thị ở Cheltenham, ban đầu chỉ nghĩ đó là do tập luyện quá sức.

"Ban đầu, chỉ khi tôi chạy thì mới bị, còn đạp xe thì không," Matt - nay đã 37 tuổi - kể lại. "Tôi bỗng cảm thấy chao đảo và phải dừng lại vịn vào tường hoặc gốc cây. Nhưng cơn chóng mặt rồi cũng qua đi, và tôi vẫn có thể hoàn thành buổi tập".

Thế nhưng các triệu chứng không biến mất, nên Matt quyết định đi khám bác sĩ. Tuy nhiên, bác sĩ gia đình của anh lại cho rằng không có gì nghiêm trọng. "Ông ấy chỉ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi bảo tôi là một người khỏe mạnh, chỉ cần tập nhẹ lại thôi", Matt nói. "Ông không đề nghị làm bất kỳ xét nghiệm hay chụp chiếu gì cả".

Nhưng rồi các cơn chóng mặt càng lúc càng xuất hiện thường xuyên và dữ dội hơn. Matt còn thấy mình ngày càng mệt mỏi. "Thành tích đạp xe của tôi giảm hẳn", anh kể. "Tôi từng thắng vài cuộc đua những năm trước, nhưng chỉ sau 6-9 tháng, tôi cảm thấy cơ thể yếu đi rõ rệt".

Đến tháng 7/2016, khi đang luyện tập cùng bạn bè ở vùng Cotswolds, Matt bất ngờ ngã quỵ. Anh được đưa vào Bệnh viện John Radcliffe ở Oxford và nhanh chóng được chẩn đoán ngừng tim - một tình trạng nguy hiểm đe dọa tính mạng. Matt được đưa vào phòng hồi sức tích cực, gây mê và dùng nhiều loại thuốc để ổn định tim.

Ba ngày sau khi tỉnh lại, bác sĩ tim mạch cho biết nguyên nhân là do tim Matt bị viêm nghiêm trọng - có thể do một đợt nhiễm trùng gần đây. Căn bệnh mang tên viêm cơ tim (myocarditis) khiến tim bị sưng to và yếu đi, phải hoạt động vất vả hơn để bơm máu và oxy. Lâu dài, bệnh có thể để lại sẹo ở tim và cản trở hoạt động bơm máu, gây hậu quả chết người.

Nguyên nhân thường là do nhiễm trùng vi khuẩn hoặc virus, chẳng hạn như cúm. Bệnh có thể xảy ra với những người hoàn toàn khỏe mạnh, đặc biệt phổ biến ở nam giới độ tuổi 20-30. Các triệu chứng phổ biến gồm đau ngực, khó thở, mệt bất thường, tim đập nhanh và chóng mặt. Nếu được phát hiện sớm, viêm cơ tim có thể điều trị hiệu quả bằng thuốc và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, như trường hợp của Matt, nhiều bác sĩ gia đình hoặc cấp cứu lại bỏ qua các dấu hiệu này.

Sau đó, Matt từng bị ngừng tim khi ở nhà cùng bố mẹ, anh phải nhập viện và may mắn được ghép tim từ người hiến phù hợp chỉ sau 2 tuần. Tuy nhiên, Matt tin rằng hai lần suýt chết cùng cả thập kỷ sống vật vờ có thể đã được tránh khỏi nếu bác sĩ phát hiện viêm cơ tim từ sớm.

Anh kêu gọi những ai có triệu chứng tương tự hãy yêu cầu bác sĩ kiểm tra bệnh viêm cơ tim. "Nếu tôi hoặc bác sĩ biết đến căn bệnh này ngay từ những triệu chứng đầu tiên, tôi đã có thể đi chụp chiếu, dùng thuốc và thay đổi lối sống - và có tiên lượng tốt hơn nhiều", Matt nói.

"Trớ trêu thay, chính việc tôi quá khỏe mạnh đã khiến bệnh bị che giấu - và khi ngừng tim lần đầu, thì tổn thương đã không thể cứu vãn".

Lời khuyên dành cho những ai sau khi nhiễm virus vẫn thấy đau ngực, khó thở, mệt mỏi, tim đập nhanh hoặc chóng mặt kéo dài trên hai tuần là: Hãy đi khám và hỏi bác sĩ về khả năng viêm cơ tim.



