6 đội nữ hàng đầu Việt Nam tranh vé dự AFC Champions League

Chiều ngày 8/8 tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thư ký VFF - Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh: "Với sự nỗ lực của VFF, quyết tâm của CLB cùng sự đồng hành dài hạn, trách nhiệm của nhà tài trợ Thái Sơn Bắc, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia từng bước nâng tầm chuyên nghiệp, cống hiến những trận đấu hấp dẫn. Giải đấu là cơ sở để các chuyên gia tuyển chọn nhân sự xuất sắc cho các đội tuyển nữ quốc gia, đặc biệt là ĐT nữ Việt Nam. Nhờ vậy, Nữ chiến binh sao Vàng từng bước đạt được kết quả đáng ghi nhận. Mới nhất, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã giành vé dự VCK Asian Cup nữ 2026 diễn ra tại Australia. Ngoài ra, ĐT nữ Việt Nam cũng đứng hạng 37 trên BXH FIFA, đồng thời là hạng 6 châu Á".

Lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia cúp Thái Sơn Bắc 2025

Giải bóng đá nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2025 có 6 đội tham dự gồm: Hà Nội, Phong Phú Hà Nam, TP.HCM I, TP.HCM II, Than Khoáng sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T. Ở lượt đầu tiên, Thái Nguyên T&T gặp Than KSVN, TP.HCM II đấu TP.HCM I và Hà Nội so tài với Phong Phú Hà Nam.

Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (đi và về) tập trung tại địa phương đăng cai để tính điểm, xếp hạng từ thứ Nhất đến thứ Sáu. Đội vô địch giải đấu sẽ đại diện Việt Nam tham dự AFC Champions League nữ 2026/27.

Lượt đi của giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 4/9 đến 21/9/2025. Lượt về của giải diễn ra từ 26/9 đến 13/10 tại Hà Nội.