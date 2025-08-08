Chị đẹp, gái xinh khoe body nét căng trên sân pickleball, mua phụ kiện ở đâu?

Lướt các trang mạng xã hội dạo gần đây, không khó để nhận ra tần suất phủ sóng dày đặc của pickleball. Vượt ra ngoài khuôn khổ của một môn thể thao đơn thuần, pickleball đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt, trở thành một trào lưu và là sân chơi xã hội cực kỳ "hot" trong giới trẻ cũng như những người yêu lối sống năng động.

Thời trang thu hút cũng là một phần quan trọng tạo nên độ hot của Pickleball

Giữa những tiếng bóng lách tách vui tai là hình ảnh những "chị đẹp, gái xinh" trong các bộ trang phục thể thao ấn tượng, khoe trọn vóc dáng khỏe khoắn và năng lượng căng tràn. Chính phong cách thời trang thể thao ấn tượng đó đã thu hút mọi ánh nhìn và tạo nên một phần sức hấp dẫn không thể chối từ của pickleball. Vậy, để "lên đồ" vừa đẹp, vừa chuẩn, vừa tôn lên được vóc dáng khỏe khoắn thì cần những gì và tìm mua chúng ở đâu?

Nhưng để "lên đồ" vừa đẹp, vừa chuẩn, vừa tôn lên được vóc dáng khỏe khoắn thì không phải dễ

Những chiếc áo bra thể thao (sports bra), áo hai dây (tank top) hoặc áo crop-top chính là lựa chọn hàng đầu để bước ra sân pickleball. Hãy ưu tiên các chất liệu co giãn tốt, thấm hút mồ hôi như thun lạnh, polyester pha spandex. Thiết kế ôm vừa vặn không chỉ giúp bạn thoải mái vận động mà còn khéo léo tôn lên bờ vai và vòng eo săn chắc.

Giá bán: 163.000 đồng Nơi mua: Shopee

Chân váy tennis (skort) có lớp quần bảo hộ bên trong đích thị là một "item" đặc trưng không thể thiếu. Chúng vừa mang lại vẻ nữ tính, năng động, vừa giúp bạn tự tin trong mọi pha di chuyển và khoe khéo đôi chân dài. Bên cạnh đó, những chiếc quần short thể thao với cạp cao cũng là một lựa chọn tuyệt vời để tạo nên một tổng thể gọn gàng, khỏe khoắn.

Giá bán: 199.000 đồng Nơi mua: Shopee

Một chiếc mũ lưỡi trai hay băng đô (headband) không chỉ giúp thấm mồ hôi, giữ cho tóc không bị xòa xuống mặt mà còn là một điểm nhấn thời trang cực kỳ hiệu quả, mang lại vẻ ngoài chuyên nghiệp và năng động.

Giá bán: 124.000 đồng Nơi mua: Shopee

Đừng bỏ qua chi tiết nhỏ này! Một đôi vớ cao cổ phối cùng giày đang là xu hướng thời thượng, mang lại chút hơi hướng retro và hoàn thiện vẻ ngoài chỉn chu.

Giá bán: 66.360 đồng Nơi mua: Shopee

Giày là khoản đầu tư quan trọng nhất để đảm bảo an toàn. Hãy chọn một đôi giày chuyên dụng cho sân cứng (court shoes) thay vì giày chạy bộ. Chúng được thiết kế để hỗ trợ các chuyển động ngang, có độ bám tốt, giúp bạn di chuyển linh hoạt và bảo vệ cổ chân khỏi chấn thương.

Giá bán: 990.000 đồng Nơi mua: Shopee

Một cây vợt tốt không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất thi đấu mà còn thể hiện sự nghiêm túc của bạn với môn thể thao này.

Giá bán: 4.450.000 đồng Nơi mua: Shopee

Bên cạnh đó, một chiếc túi đựng vợt và phụ kiện sành điệu, ton-sur-ton với trang phục sẽ là mảnh ghép cuối cùng hoàn thiện vẻ ngoài của một "tay chơi" pickleball thực thụ.

Giá bán: 1.050.000 đồng Nơi mua: Shopee