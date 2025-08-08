Hé lộ khung cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỉ nhà Thành Chung, đẹp cỡ nào mà Văn Hậu cũng phải khen "quá đỉnh"

Hậu vệ Nguyễn Thành Chung và vợ là Ngô Tố Uyên mới đây đã hoàn tất việc xây dựng và dọn về sinh sống trong căn biệt thự mới tại Hà Nội. Ngôi nhà nhanh chóng thu hút sự chú ý khi loạt hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, không chỉ vì quy mô hoành tráng mà còn bởi gu thiết kế hiện đại, sang trọng.

Trong ngày tổ chức lễ nhập trạch, cặp đôi không ngần ngại chuẩn bị pháo hoa để đánh dấu khoảnh khắc quan trọng trong đời. Trước đó khi Thành Chung khoe bản thiết kế lên mạng xã hội, các đồng đội thân thiết như Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh cũng gửi lời chúc mừng, thậm chí không giấu nổi sự ngỡ ngàng trước độ “xịn sò” của tổ ấm mới. Văn Hậu còn để lại bình luận hài hước: “Lâu đài này đỉnh quá”.

Trên trang cá nhân, vợ Thành Chung còn khoe ảnh chàng cầu thủ đang lau dọn bể bơi và không ngần ngại gọi chồng là quản gia.

Thành Chung dọn bể cho vợ

Hình ảnh thiết kế trước đó

Tố Uyên cắm hoa cực khéo trang trí tổ ấm mới

Căn nhà mới hoàn thiện nhà Thành Chung

Căn biệt thự gồm ba tầng nổi, một tầng mái và sân thượng, nổi bật với màu sơn trắng chủ đạo và kiến trúc hiện đại. Khuôn viên rộng rãi được bao quanh bởi sân vườn, hồ cá koi và một bể bơi nhỏ, tạo không gian thư giãn gần gũi với thiên nhiên. Bên trong, nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản, kết hợp giữa hai gam màu kem và đen, sử dụng trần gương tạo hiệu ứng không gian mở và sang trọng. Các cửa kính lớn giúp ngôi nhà luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Trước khi chuyển về biệt thự này, vào tháng 3/2025, vợ chồng Thành Chung đã bán lại căn hộ cao cấp rộng hơn 130m² tại trung tâm Hà Nội với mức giá 11,5 tỷ đồng. Động thái này được cho là bước đi có tính toán nhằm chuẩn bị cho cuộc sống tại nơi ở mới rộng rãi và tiện nghi hơn.

Hình ảnh bên trong căn biệt thự qua bản thiết kế



