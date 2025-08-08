Nữ sinh trường Luật nặng 105kg bị chế giễu là "cá voi", lột xác ngoạn mục trở nên nuột nà nhờ 6 nguyên tắc

Từng nặng tới hơn 105kg và thường xuyên bị bạn học bắt nặt, gọi là “cá voi”, Jessica Turner sinh viên ngành Luật tại Đại học Exeter đã trải qua hành trình giảm cân đáng ngưỡng mộ. Cô nàng đã biến mình từ một cô bé tự ti thành hình mẫu thể hình săn chắc.

Cảm giác khó chịu về cân nặng bắt đầu với Jessica từ năm 15 tuổi. Cân nặng vượt ngưỡng 105kg. Cô trở thành mục tiêu ở trường. “Họ gọi tôi là cá voi, khiến tôi không còn nhìn mình trong kính”, Jessica chia sẻ. Tình trạng ăn uống tiêu cực và cảm giác giác bị cô lập tạo cô ngày càng chìm sâu vào mặc cảm.

Cô gái từng tự ti vì bị bạn bè trêu đùa ngoại hình

Bước xảy ra vào năm 2020 khi đại dịch COVID-19 tấn công mọi người phải ở nhà. Jessica tận dụng thời gian để bắt đầu quá trình thay đổi bản thân. Cô tập huấn tại nhà theo các video hướng dẫn từ những huấn luyện viên nổi tiếng trên nền tảng YouTube như Joe Wicks và Chloe Ting, đồng thời cắt giảm thức ăn nhanh, tăng cường rau xanh và protein trong chế độ ăn hàng ngày.

Chỉ trong vài năm, Jessica đã giảm hơn 52kg, từ size quần áo ngoại cỡ xuống còn size cho cô nàng nhỏ nhắn. Không chỉ giảm cân, cô còn chú trọng tập để tăng cơ và săn chắc phong cách. Cô cho biết: "Tôi không chỉ muốn nhỏ đi, tôi muốn mạnh mẽ hơn, khỏe mạnh hơn".

Màn lột xác ngoại hình ngoạn mục của cô nàng, vóc dáng hiện tại của cô nàng cực sexy

Cô nàng ngày càng quyến rũ và tự tin hơn về bản thân

Sự thay đổi ngoại hình đã giúp Jessica tự tin hơn rất nhiều, nhưng đồng thời cũng khiến cô nhận ra góc khuất của xã hội. "Tất cả những người xử lý với tôi hoàn toàn khác so với kia, từ cách họ nhìn đến cách họ nói chuyện. Khi tôi còn béo, không ai tôn trọng tôi như bây giờ", cô nói thẳng.

Điều đặc biệt, một số người từng bắt nặt Jessica ngày trước đây lại chủ động tin nhắn làm quen qua mạng xã hội. Tuy nhiên, cô giữ khoảng cách và không quên những gì mình từng trải qua. “Tôi tha thứ nhưng không quên,” cô khẳng định.

Hiện tại, Jessica đang theo học ngành Luật tại Đại học Exeter và đồng thời là một người có ảnh hưởng truyền cảm hứng sống lành mạnh trên mạng xã hội. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh trước – sau khi giảm cân và những bí quyết luyện tập, ăn uống đơn giản nhưng hiệu quả, đặc biệt là 6 nguyên tắc giảm cân mà cô tin rằng bất cứ ai cũng có thể làm theo:

- Bắt đầu từ những bài tập tại nhà đơn giản

- Kiên trì luyện tập đều đặn.

- Chế độ ăn nhiều protein và đủ rau quả.

- Không cắt giảm chất béo – vẫn ăn đủ lượng calo cần thiết.

- Kết hợp luyện tập tạ để tăng cường cơ bắp.

- Duy trì động lực và chia sẻ hành trình để truyền cảm hứng

“Tôi không phải người đặc biệt gì cả. Nếu tôi có thể thay đổi được thì bạn cũng có thể,” Jessica nhắn nhủ.