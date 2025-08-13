Chứng thực giấy tờ hợp lệ, tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vẫn bị phạt

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) khẳng định cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) để xác thực thông tin khai sinh của vận động viên. FIVB chứng thực các giấy tờ này trước giải cũng như khi yêu cầu VFV cung cấp bổ sung trong quá trình đội tuyển U21 Việt Nam thi đấu.

Theo điều lệ giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, lý lịch VĐV phải được chứng thực bằng giấy khai sinh, hoàn tất trước giải và chốt lại tại cuộc họp kỹ thuật 1 ngày trước trận ra quân.

Ngày 11/8, một ngày trước lượt trận cuối vòng bảng, ban huấn luyện U21 nữ Việt Nam báo VFV rằng Ban tổ chức yêu cầu kiểm tra hồ sơ cá nhân của ba vận động viên, bao gồm giấy khai sinh bản gốc và mẫu máu, nước tiểu. VFV thực hiện dịch thuật và gửi sang FIVB.

Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tiếp tục thi đấu tại giải thế giới sau khi nhận án phạt.

Trong hồ sơ, hầu hết thông tin đều trùng khớp với đăng ký. Riêng 2 vận động viên có thông tin về thời điểm làm thủ tục khai sinh muộn so với ngày sinh. Cụ thể, một vận động viên được làm khai sinh chậm 1 năm, người còn lại chậm 2 năm.

Điều này dẫn tới việc 2 vận động viên nói trên vắng mặt ở trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam và Puerto Rico ở lượt trận cuối vòng bảng (diễn ra hôm 12/8).

VFV giải thích với FIVB rằng đây là tình trạng phổ biến ở vùng quê Việt Nam. FIVB tạm chấp nhận ở thời điểm đó. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, cơ quan này bất ngờ thông báo rằng một vận động viên không đủ điều kiện thi đấu, đồng thời tước quyền thi đấu vòng 1/8 của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam.

Ngay lập tức, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) có phản ứng để đảm bảo quyền lợi cho các vận động viên cũng như uy tín của đội tuyển và bóng chuyền Việt Nam. VFV cho biết đây là án phạt dựa trên các quy định chưa từng được đưa ra trước đây.

VFV tuyên bố sẽ khiếu nại theo quy trình và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam để làm rõ, bảo vệ quyền lợi của vận động viên cũng như uy tín của bóng chuyền Việt Nam. Cơ quan này khẳng định tuân thủ các quy định của FIVB về thủ tục đăng ký vận động viên cũng như nộp đầy đủ hồ sơ vận động viên cho FIVB trước giải đấu.

Trả lời Báo Điện tử VTC News về án phạt của đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tại giải U21 thế giới, lãnh đạo Cục Thể dục thể thao cho biết Cục nắm được thông tin và chỉ đạo Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) làm việc với Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) về pháp lý.

Để bảo vệ quyền lợi, uy tín của vận động viên cũng như bóng chuyền Việt Nam, trước tiên VFV cần đảm bảo làm đúng các quy trình, thủ tục, tuân thủ đầy đủ quy định. Đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam vẫn thi đấu theo lịch, không sử dụng vận động viên bị cho là không đáp ứng điều kiện dự giải.

Chiều nay 13/8, đội tuyển U21 Việt Nam đánh bại U21 Ai Cập sau 4 hiệp với các tỷ số (25-16, 26-24, 22-25, 25-20).