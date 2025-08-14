Em xinh Phương Ly khoe body nóng bỏng trên sân khấu, vào sân pickleball lại thành "chill girl", xinh bất chấp "cam thường"

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ Phương Ly nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi tham gia chương trình Em Xinh Say Hi. Trong livestage mới đây, cô xuất sắc vươn lên vị trí top 1 bảng điểm cá nhân, được khán giả khen ngợi là có màn "nhảy vọt" đầy ngoạn mục cả về phong độ lẫn thần thái.

Trên sân khấu, Phương Ly khiến khán giả không khỏi trầm trồ với visual ngọt ngào, đôi lúc sexy nhưng vẫn giữ nét tinh nghịch đặc trưng. Body săn chắc, vòng eo "con kiến" và cách mix-match outfit cực "ăn điểm" giúp cô nàng trở thành tâm điểm ở bất kỳ sân khấu nào. Những chiếc váy ôm, croptop, hay jumpsuit, bộ cánh nữ thần lấp lánh... đều tôn trọn vóc dáng, khiến người ta vừa nghe nhạc vừa… không thể rời mắt.

Nhan sắc cực phẩm của Em Xinh đang hot rần rần - Phương Ly

Phương Ly trên sân khấu toả sáng với visual ngọt ngào, body cực phẩm

Nhưng khi rời ánh đèn sân khấu, bước vào sân chơi thể thao, Phương Ly lại đem đến khía cạnh đầy thú vị. Minh chứng rõ nhất chính là những lần cô xuất hiện ở sân pickleball. Không váy áo lấp lánh, không makeup sắc sảo, nàng ca sĩ diện ngay set đồ thể thao thoải mái với áo sát nách, váy ngắn, buộc tóc gọn, tay cầm vợt sẵn sàng vào trận. Mọi thứ đều "chill chill" nhưng năng lượng thì tràn đầy.

Pickleball - môn thể thao đang "làm mưa làm gió" trong giới nghệ sĩ Việt - dường như cũng là môn "tủ" của Phương Ly. Cô từng nhiều lần xuất hiện trên các sân pickleball cùng hội bạn nổi tiếng như Emily, Andree, SOOBIN và loạt bạn bè thân thiết, vừa chơi vừa cười đùa, khiến fan thích thú. Trong những khoảnh khắc ấy, không còn là "nữ ca sĩ quyến rũ" mà là một cô gái đầy năng động, vui vẻ, mang tinh thần thể thao đúng nghĩa.

Điều đặc biệt là dù ở trạng thái nào - lộng lẫy trên sân khấu hay giản dị trên sân pickleball - Phương Ly vẫn giữ được sức hút riêng và phong độ nhan sắc bất chấp "camera thường". Không chỉ chú trọng ngoại hình, mà còn nuôi dưỡng tinh thần và thể lực qua thể thao, Phương Ly khi chơi pickleball không chỉ vui vẻ mà còn giúp rèn luyện phản xạ, cải thiện thể lực, là một phần của lifestyle khỏe mạnh.

Phương Ly trên sân pickleball mang một năng lượng khác hẳn hình ảnh lấp lánh trên sân khấu

Và dù chỉ với áo phông trắng, kết hợp cùng quần short, giày thể thao, cầm vợt bước vào sân pickleball, Phương Ly vẫn thu hút mọi ánh nhìn nhờ nhan sắc xinh đẹp. làn da trắng bóng cùng nụ cười rạng rỡ. Theo dõi hành trình ca hát của Phương Ly cùng với hình ảnh đời thường khi chơi thể thao, nhiều người nhận định cô nàng chính là hình mẫu "đa năng" của hội chị em: hết mình khi làm việc, hết mình khi chơi, và luôn giữ tinh thần tích cực. Để rồi, ở bất kỳ "sân" nào, cô nàng cũng khiến mọi người phải mỉm cười.

Phương Ly xinh đẹp bất chấp "camera thường"

Phương Ly nhiều lần hẹn hò Andree trên sân pickleball

Không chỉ vậy, cô nàng còn là một fan cứng của bóng đá. Các trận đấu lớn ở giải quốc tế, Phương Ly thường góp mặt với hình ảnh cô fan girl đầy nhiệt huyết. Và khi ĐT Việt Nam thi đấu, cô là một trong những nghệ sĩ luôn nhiệt tình cổ vũ dù chỉ là qua sóng truyền hình



