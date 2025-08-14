Cậu cả nhà Beckham quay lưng với hội bạn thân, vòng quan hệ mới toàn nhà vợ, phía David - Victoria không giận mà lo

Đã nhiều tháng nay, vụ "chiến tranh lạnh" giữa nhà Beckham và con cả Brooklyn cùng con dâu Nicola Peltz kéo dài khiến những người hâm mộ theo dõi câu chuyện cũng không khỏi cảm thấy mỏi mệt. Ngày 2/8 vừa qua, Brooklyn Peltz Beckham và vợ đã tổ chức lễ gia hạn lời thề hôn nhân tại biệt thự hoành tráng của nhà Peltz ở Westchester County (New York) - và điều sốc nhất: gia đình Beckham không hề được mời.

Cú sốc tiếp theo: Brooklyn và Nicola tung loạt ảnh ngập tràn Instagram - 48 tấm tất cả - ngoài việc vắng bóng Victoria, David và tất cả thành viên nào nhà Beckham, không một người bạn thân nào trước đây của Brooklyn có mặt. Cậu cả nhà Beckham đã có vòng quan hệ mới, cắt đứt với những người thân thiết.

Nhà chồng sốc nặng, "phe Beckham" lo hơn là giận

Theo Mail Online, có nguồn tin tiết lộ: Cảm giác chủ đạo của David - Victoria không phải tức giận, mà là buồn bã và lo lắng. Việc Brooklyn cắt liên lạc không chỉ với bố mẹ, mà cả ông bà nội ngoại lẫn họ hàng khiến ai cũng sốc. Một người thân nói thẳng: "Tàn nhẫn và vô tình, đây không phải Brooklyn trước đây".

Căng thẳng âm ỉ từ đám cưới năm 2022 - khi Nicola "bơ đẹp" váy của thương hiệu mẹ chồng để chọn váy Valentino - nay bùng lên dữ dội. Cặp đôi bỏ lỡ mọi dịp quan trọng của nhà Beckham: 5 buổi tiệc mừng sinh nhật David, chuyến đi vườn nho Bordeaux, bữa tối ở Paris, tiệc Notting Hill với Tom Cruise, Gordon Ramsay, Guy Ritchie… thậm chí cả chuyến câu cá ở Scotland với bố và 2 em trai.

Gia đình Beckham từng gắn kết thế này, nay vắng hẳn 1 thành viên quan trọng - Brooklyn Beckham

Không bóng dáng bạn bè cũ, "con tin" giữa dàn nhà vợ?

Loạt ảnh cưới lần này càng khiến người thân Brooklyn lo lắng: không có bất kỳ người bạn nào từ thời anh còn độc thân, chỉ toàn anh chị em và bạn của Nicola. Thậm chí, Brooklyn vắng mặt trong khá nhiều khung hình, khiến bạn bè mỉa mai: "Nhìn như bị takeover hoàn toàn, tội nghiệp".

Một số người thậm chí bắt đầu gọi anh là "con tin". Nhiều người cho rằng mọi thứ do Nicola và mẹ cô - bà Claudia, 70 tuổi - lên kế hoạch, vừa để nâng cao hình ảnh, vừa "đá xoáy" nhà Beckham. Việc Nicola mặc váy cưới của mẹ càng bị xem như một động thái công kích Victoria.

Nhiều khách mời dự lễ làm mới lời thề cưới có quan hệ với Nicola - khác xa so với đám cưới đầu tiên của họ, nơi cả hai gia đình đều là trung tâm

Brooklyn thân thiết với các anh trai của Nicola

Gia đình Beckham: "Chỉ mong con trở về"

Từ tháng 5, Brooklyn gần như không liên lạc với gia đình, trừ lời chúc sinh nhật cho em gái Harper và bà nội Sandra đăng trên MXH. Anh không chúc mừng sinh nhật bố, cũng không gửi lời chúc khi David được phong tước hiệp sĩ.

Người thân khẳng định đây không phải "mâu thuẫn hai chiều", mà chỉ là một bên bị đẩy ra ngoài. "Nếu một ngày Brooklyn quay về, cậu ấy sẽ luôn được chào đón với vòng tay rộng mở. Họ chỉ hy vọng cậu ấy biết mình được yêu thương đến mức nào".

Drama này xem ra còn lâu mới có hồi kết…