Miệng nói yêu Harper nhưng vợ chồng con cả nhà Beckham gạt phăng em gái cưng, David và Victoria chỉ biết đau lòng

Không một ai trong gia đình Beckham được mời tới buổi lễ làm mới lời thề cưới xa hoa hôm 2/8 của Brooklyn Beckham và Nicola Peltz . Buổi lễ do chính ông bố vợ tỷ phú - Nelson Peltz chủ trì, 200 khách mời toàn là người nhà ngoại. Cả nhà Beckham chỉ biết tin qua một trang web của Mỹ. Ngay cả Harper - cô công chúa nhỏ được cả nhà nâng niu, người mà tròn 1 tháng trước được vợ chồng Brooklyn và Nicola công khai bày tỏ tình yêu - cũng bị gạt phăng khỏi buổi lễ ý nghĩa này của cặp đôi.

Tròn 1 tháng trước, vợ chồng Brooklyn khẳng định yêu thương em gái Harper

Nay cả hai làm lễ như cưới lần hai, nhưng không hề mời em gái út hay bất kì thành viên nào khác của gia đình Beckham

Khi nhìn thấy loạt ảnh hạnh phúc của cặp đôi, nhiều bạn bè của gia đình Beckham đã đặt câu hỏi: "Liệu đây có phải là khoảnh khắc Brooklyn tuyên bố mình không còn là một phần của nhà Beckham?".

Theo The Sun, mâu thuẫn giữa hai bên đã kéo dài suốt 4 năm - từ trước khi Brooklyn và Nicola tổ chức đám cưới lần đầu năm 2022.

Một nguồn tin tiết lộ với The Sun: "Đây là cú đánh cuối cùng giáng vào David và Victoria. Việc Nelson đóng vai trò trung tâm trong buổi lễ khiến David vô cùng đau lòng. Hơn 30 thành viên gia đình, kể cả ông bà - những người Brooklyn rất thân thiết - đều không hề hay biết hay nhận lời mời.

Ở đám cưới đầu tiên, Liberty - con gái của Louise, em gái Victoria - từng là phù dâu, nhưng lần này cũng không được góp mặt. Rạn nứt này sâu hơn nhiều so với mọi người nghĩ. Cảm giác thật tàn nhẫn và cay độc. Đây không còn là chuyện đùa.

Họ cảm thấy mình đã mất đi cậu con trai yêu quý và chẳng thấy đường quay lại. Giờ đây, thậm chí họ tự hỏi tại sao Brooklyn vẫn giữ họ 'Beckham' - hay cậu sẽ đổi sang họ Peltz? 2/8/2025 - phải chăng đây là ngày Brooklyn chính thức tuyên bố rời khỏi gia đình?".

Vợ chồng Brooklyn thể hiện rõ ràng sự phân biệt đối xử với nhà nội

Trong loạt ảnh đăng trên Instagram, Brooklyn và Nicola rạng rỡ bên gia đình và bạn bè nhà gái. Nữ diễn viên mặc chiếc váy cưới được tái chế từ váy mẹ cô - bà Claudia - từng mặc khi kết hôn với ông trùm Nelson năm 1985, kèm chiếc nhẫn gốc trị giá 1,3 triệu bảng.

Nếu đám cưới đầu tiên được tổ chức ở điền trang Palm Beach, Florida của nhà Peltz - nơi Harper, em gái Brooklyn, làm phù dâu - thì lần này, họ chọn điền trang Westchester, New York.

Cặp đôi viết kèm ảnh: "Chỉ có tình yêu", đồng thời chia sẻ trên TikTok video màn cầu hôn giản dị cùng ca khúc Lost in Your Eyes của Ysabelle Cuevas. Brooklyn, mặc vest không cà vạt, gọi đây là "trải nghiệm thực sự tuyệt đẹp" để tạo ra "kỷ niệm thật dễ thương" mà họ sẽ trân trọng mãi.

Brooklyn Beckham và Nicola Peltz tái hiện lại màn cầu hôn lãng mạn

Tuy nhiên, gia đình Beckham không hiểu vì sao Brooklyn phải làm lễ làm mới lời thề chỉ sau 3 năm: "Nếu là 10 năm hay ít nhất 5 năm thì còn hợp lý. Nhưng 3 năm ư? Nghe như một màn phô trương giàu có. Và nếu muốn tạo kỷ niệm, sao không báo cho gia đình biết trước?" - một nguồn tin cho hay.

Sự thù địch giữa hai bên được cho là bắt đầu từ năm 2021, khi phía Nicola tố Victoria không giữ lời hứa thiết kế váy cưới cho cô, khiến cựu thành viên Spice Girls tức giận. Gia đình Beckham cho rằng Nicola là "cô dâu khó chiều", còn phía Peltz nói nhà Beckham "quá khép kín". Thêm vào đó, còn có tin Victoria "giành" điệu nhảy đầu tiên của vợ chồng con trai.

Năm nay, Brooklyn và Nicola cũng vắng mặt trong tiệc sinh nhật 50 tuổi của David. Anh còn đổi lý do đặt tên thương hiệu sốt cay Cloud-23, từ việc tri ân số áo của cha - người đầu tư mạnh vào dự án - sang ngày cầu hôn vợ.

Harper được cả gia đình nâng niu, nhưng cũng chẳng được anh cả Brooklyn nhớ tới trong ngày quan trọng

Nhà Beckham đã nhiều tháng nay vắng bóng vợ chồng con cả

Brooklyn thậm chí xăm nguyên lời thề cưới đầu tiên lên tay và giờ nói sẽ "tìm chỗ" để xăm thêm. Anh chia sẻ: "Thành thật mà nói, tôi có thể làm mới lời thề mỗi ngày. Điều quan trọng nhất là tìm được người đi cùng mình suốt đời. Nó định hình nên con người bạn và thực sự rất tuyệt".

Dù vậy, không ít người hâm mộ quay lưng với cặp đôi: "Nếu không thích là một phần của nhà Beckham, hãy đổi họ thành Nicola và Brooklyn Peltz cho xong" - một người viết. Người khác bình luận: "Tội nghiệp Harper! Tội nghiệp David! Nếu không có anh ấy, sẽ chẳng có Brooklyn, và cũng chẳng có ngày gặp được Nicola. Tội nghiệp Victoria"...