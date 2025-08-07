Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My từng tình cảm cỡ này trước khi xảy ra tin đồn "bằng mặt không bằng lòng"

Thời gian qua, mối quan hệ giữa hai nàng WAG nổi bật của làng bóng đá Việt Chu Thanh Huyền (vợ Quang Hải) và Doãn Hải My (vợ Đoàn Văn Hậu) luôn là chủ đề được đông đảo cư dân mạng quan tâm. Không chỉ nổi bật nhờ nhan sắc, phong cách thời trang và sự nghiệp riêng, cả hai còn thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện gắn liền với giới cầu thủ. Tuy nhiên, việc họ hiếm khi tương tác công khai với nhau từng làm dấy lên nhiều đồn đoán về sự "bằng mặt nhưng không bằng lòng".

Dẫu vậy thời điểm năm 2022 Chu Thanh Huyền và Doãn Hải My đã từng rất thân thiết và thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Đặc biệt là thời điểm Quang Hải chia tay CLB Hà Nội để sang Pháp, trong ngày Quang Hải đá trận cuối cùng Thanh Huyền có mặt trên khán đài cùng dàn WAGs Hải My, Ngô Tố Uyên... Khi Thanh Huyền xúc động bật khóc khi chứng kiến Quang Hải chia tay đội bón thủ đô, Doãn Hải My còn ở bên vỗ về, an ủi. Đây cũng là khoảnh khắc hiếm hoi cả hai thân thiết cho đến thời điểm hiện tại.

Hình ảnh hiếm hoi Hải My và Chu Thanh Huyền có sự tương tác gần gũi

Hải My an ủi Chu Thanh Huyền

Trong một lần trả lời người hâm mộ vào đầu năm 2024, Chu Thanh Huyền thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ với Doãn Hải My. Cô cho biết bản thân "không thân cũng không lơ là" với nàng á hậu sinh năm 2001. Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi sự thẳng thắn, rõ ràng đây một tuyên bố gián tiếp phủ nhận các tin đồn bất hòa nhưng cũng không cố tạo dựng hình ảnh chị em thân thiết như nhiều người kỳ vọng.

Hai cặp đôi vẫn vui vẻ xuất hiện trong đám cưới của nhau

Mọi chuyện bắt đầu "dịu đi" khi từ đầu năm 2025, cư dân mạng nhiều lần bắt gặp hình ảnh cả hai cùng xuất hiện trong các sự kiện gia đình. Cụ thể, tại buổi thôi nôi con trai Quang Hải – bé Lido, hay sinh nhật của bé Lúa – con gái Văn Hậu và Hải My, cả hai đều có mặt, thậm chí cùng nhau selfie vui vẻ. Nhiều khán giả nhận định rằng đây chính là kiểu mối quan hệ tinh tế và trưởng thành dù không quá thân thiết, nhưng vẫn đủ hòa nhã để tạo thiện cảm.