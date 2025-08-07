Tuyển Việt Nam đại thắng 5 sao, dẫn đầu bảng đấu ở giải châu Á, thị uy sức mạnh đáng gờm

Trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam tối nay (6/8), U20 nữ Việt Nam bước vào tranh tài tại vòng loại giải U20 nữ châu Á 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Masahiko là U20 nữ Singapore.

Ngay từ phút 16, đội trưởng Hoàng Vân đã làm nức lòng người hâm mộ khi bứt tốc ngoạn mục bên cánh trái, tung cú sút căng như kẻ chỉ. Thủ môn Singapore không thể bắt dính, tạo cơ hội để Thục Nhi dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số 1-0 cho U20 nữ Việt Nam.

U20 nữ Việt Nam khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 5-0.

Dù khởi đầu thuận lợi, U20 nữ Việt Nam lại gặp khó trong việc duy trì sức ép. Cơ hội rõ nét nhất trong hiệp 1 là tình huống đá phạt gián tiếp ở cự ly chỉ 10 mét, nhưng đội chủ nhà lại bỏ lỡ đáng tiếc, khiến người hâm mộ không khỏi nuối tiếc.

Bước sang hiệp 2, U20 nữ Việt Nam chơi sắc sảo hơn hẳn. Phút 48, Gia Lương khiến khán đài bùng nổ với pha xử lý đẳng cấp. Nhận bóng từ cánh phải, cô dùng động tác giả khéo léo đánh lừa hậu vệ Singapore, trước khi tung cú sút chân trái hiểm hóc vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0. Thủ môn đối phương gần như bất lực vì bị che khuất tầm nhìn.

U20 nữ Singapore không thể chống đỡ trước sức mạnh vượt trội của đội chủ nhà.

Chỉ 2 phút sau, Thảo Nguyên tận dụng đường chuyền chính xác từ cánh phải để thoải mái dứt điểm trong tư thế trống trải, nâng tỷ số lên 3-0.

Đến phút 85, Nguyễn Thị Thương tung cú sút xa đẹp mắt, nâng tỉ số lên 4-0 U20 nữ Việt Nam. Và sau đó 3 phút, Cà Thị Phượng có pha dứt điểm tung nóc lưới U20 Singapore, ấn định thắng lợi 5-0.

U20 nữ Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B.

Kết quả này giúp U20 nữ Việt Nam dẫn đầu bảng B với 3 điểm, hiệu số +5. Ở cặp đấu còn lại của bảng đấu này, U20 nữ Hong Kong (Trung Quốc) đã đánh bại U20 nữ Kyrgyzstan với tỉ số 2-1. Hai đội đầu bảng B sẽ chạm trán nhau vào lúc 19h00 ngày 8/8 tới.

Vòng loại Giải U20 nữ châu Á 2026 có 32 đội tham dự của 32 đội, chia làm 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. Theo điều lệ, 8 đội nhất và 3 đội nhì xuất sắc nhất sẽ cùng chủ nhà Thái Lan giành quyền tham dự vòng chung kết.