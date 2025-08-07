Cầu thủ nổi tiếng bị cáo buộc hiếp dâm, đề nghị xét xử hình sự, đối diện 15 năm tù?

Ngày 1/8, Văn phòng công tố Nanterre (Pháp) chính thức đề nghị đưa vụ án liên quan đến hậu vệ Achraf Hakimi ra xét xử hình sự. Ngôi sao người Morocco bị cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ trẻ tại nhà riêng hồi tháng 2/2023. Nếu bị kết tội, Hakimi có thể đối mặt án phạt lên đến 15 năm tù theo luật hình sự Pháp.

Toàn cảnh vụ việc

Sự việc xảy ra ngày 25/2/2023, khi một phụ nữ 24 tuổi trình báo với cảnh sát rằng cô bị Hakimi tấn công tình dục tại nhà riêng của anh ở Boulogne-Billancourt, ngoại ô thủ đô Paris. Hai người được cho là quen biết qua mạng xã hội Instagram trước đó.

Le Parisien cho biết Hakimi bắt đầu nói chuyện với cô gái này trên Instagram ngày 16/1. Sau đó, hậu vệ 24 tuổi đặt Uber và mời đến nhà riêng tại Boulogne-Billancourt, Paris ngày 25/1, trong lúc vợ và hai con vắng mặt. Tại đây, cầu thủ 26 tuổi bị tố đã cưỡng ép cô quan hệ tình dục bất chấp sự phản kháng. Sau sự việc, cô gái gọi điện cho bạn tới đón và trình báo cảnh sát.

Hakimi bị tố cáo tấn công tình dục

Ngày 3/3/2023, Hakimi bị thẩm vấn và chính thức bị khởi tố. Tòa án đặt anh dưới sự giám sát tư pháp, cấm liên lạc với nguyên đơn nhưng không cấm rời khỏi nước Pháp. Trong suốt quá trình điều tra, Hakimi liên tục bác bỏ cáo buộc và khẳng định rằng đây là một vụ vu khống, mang động cơ tống tiền.

Luật sư của Hakimi, bà Fanny Colin, bày tỏ sự bất bình trước đề nghị của cơ quan công tố: “Đề xuất truy tố hình sự là hoàn toàn vô căn cứ và không phản ánh đúng bản chất vụ việc. Chúng tôi sẽ kháng cáo nếu cần thiết và tin tưởng thân chủ mình sẽ được minh oan”.

Ngược lại, luật sư của nguyên đơn, bà Rachel-Flore Pardo, cho rằng việc vụ án được đưa ra tòa là cần thiết để bảo vệ danh dự và nhân phẩm cho nạn nhân. Bà nhấn mạnh rằng: “Không có âm mưu tống tiền nào ở đây. Thân chủ tôi đã phải chịu đựng trong thời gian dài và giờ là lúc công lý cần lên tiếng”.

Nếu vụ án được tòa hình sự tiếp nhận và xét xử, Hakimi có thể bị kết án lên đến 15 năm tù, theo khung hình phạt của Pháp dành cho tội hiếp dâm không có tình tiết tăng nặng. Hiện tại, cầu thủ này vẫn được tại ngoại và chưa có lịch xét xử chính thức.

Achraf Hakimi hiện là trụ cột của tuyển quốc gia Morocco và từng thi đấu nổi bật tại World Cup 2022. Anh cũng đang khoác áo CLB Paris Saint-Germain (PSG), nhưng những rắc rối pháp lý có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp và hình ảnh của anh trong tương lai.

Trong thời điểm của vụ cáo buộc, vợ của Hakimi - nữ diễn viên người Tây Ban Nha Hiba Abouk đang đi nghỉ ở Dubai cùng hai con trai. Hậu vệ Morocco gặp Hiba năm 2018, khi còn khoác áo Dortmund.

Hakimi và vợ lúc còn mặn nồng

Hiba, sinh năm 1986, hơn Hakimi đến 12 tuổi và thành danh trong bộ phim tội phạm Tây Ban Nha El Principe. Cả hai đều là tín đồ Hồi giáo sùng đạo. Hakimi và Hiba bí mật kết hôn năm 2020 trước khi đón con trai đầu lòng, còn con thứ hai chào đời năm 2022. Hồi tháng 10/2022, khi World Cup cận kề, cặp đôi đã xuất hiện trong một bộ ảnh trên tạp chí Vogue Ả-rập. Ngoài án tù treo lơ lửng trên đầu, Achraf Hakimi đã bị cô vợ Hiba Abouk đâm đơn ra tòa ly dị.



