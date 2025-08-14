Ghi 2 bàn trong 10 phút cuối, PSG giành Siêu cúp châu Âu

Paris Saint-Germain và Tottenham đối đầu nhau trên sân vận động Friuli (Italy) trong trận tranh Siêu cúp châu Âu. PSG - Đội vô địch UEFA Champions League, á quân FIFA Club World Cup giành chiến thắng theo kịch bản đầy bất ngờ.

Tính đến phút 84, Tottenham là đội ở gần Siêu cúp hơn. Đội bóng Anh dẫn trước 2-0 nhờ các pha ghi bàn của 2 trung vệ. Mickey van de Ven và Christian Romero lần lượt lập công giúp Tottenham vượt lên.

PSG giành Siêu cúp châu Âu

PSG như thường lệ vẫn kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ. Đội bóng Pháp gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chặt chẽ của Tottenham. Họ chỉ có 3 cú sút trúng đích trong cả trận.

Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, các ngôi sao vốn thường dự bị của PSG toả sáng đúng lúc. Lee Kang-in thắp hy vọng cho nhà đương kim vô địch Champions League ở phút 85.

PSG tiếp tục tấn công sau đó. Ở phút đá bù thứ tư, Goncalo Ramos lập công giúp đội bóng Pháp gỡ hoà. PSG và Tottenham cần tới loạt luân lưu để phân định thắng thua.

Vitinha là cầu thủ duy nhất không thực hiện thành công lượt sút của PSG. Trong khi đó, Tottenham có tới 2 người đá hỏng là Mathis Tel và Van de Ven. Thắng 4-3 trong loạt luân lưu, PSG giành Siêu cúp châu Âu.

