5 chuyện tình cổ tích sân cỏ: Messi chung tình với thanh mai trúc mã, Ronaldo cầu hôn bằng nhẫn kim cương triệu đô

Lionel Messi và Antonela Roccuzzo - Tình yêu thanh mai trúc mã đẹp như mơ

Messi và Antonela Roccuzzo chính là minh chứng sống cho câu nói "tình đầu là tình cuối". Lớn lên ở cùng thành phố Rosario (Argentina), Messi gặp Antonela khi cả hai mới… 6 tuổi. Cậu nhóc khi đó đã viết thư tay tỏ tình, khẳng định sau này sẽ cưới cô làm vợ. Năm 13 tuổi, Messi sang Barcelona thi đấu, nhưng tình bạn thuở nhỏ vẫn bền chặt.

Đến 2008, cả hai chính thức hẹn hò và 9 năm sau, họ tổ chức đám cưới hoành tráng với sự góp mặt của dàn sao thế giới. Giờ đây, Antonela là hậu phương vững chắc, cùng Messi nuôi dưỡng ba cậu con trai và đồng hành trên hành trình từ 8 Quả Bóng Vàng đến chức vô địch World Cup 2022.

Cristiano Ronaldo - Georgina Rodríguez: Định mệnh từ cái nhìn đầu tiên

Nếu Messi có tình yêu tuổi thơ thì Ronaldo lại yêu "nửa kia" từ ánh nhìn đầu tiên. Năm 2016, Georgina Rodríguez khi đó làm nhân viên bán hàng tại Gucci ở Madrid, đã gặp CR7 tình cờ tại cửa hàng. Một ánh mắt, một nụ cười, và một câu chuyện tình bắt đầu.

Georgina không chỉ chăm sóc các con của Ronaldo, trong đó có cả con riêng, mà còn xây dựng sự nghiệp riêng thành công với vai trò người mẫu, influencer. CR7 từng không ngần ngại gọi Georgina là "tình yêu của đời tôi" - lời khẳng định khiến fan tan chảy. Mới đây, cả hai đã chính thức đính hôn sau 9 năm hẹn hò, hứa hẹn về 1 siêu lễ cưới thế kỷ, cái kết đẹp cho chuyện tình "Lọ Lem" gặp hoàng tử đời thực.

David Beckham - Victoria Beckham: Tình yêu vượt thời gian, dư luận

Nhắc đến biểu tượng tình yêu bền lâu của bóng đá, không thể bỏ qua David Beckham và Victoria Beckham. Họ gặp nhau năm 1997 khi Victoria (thời còn là thành viên Spice Girls) đến xem một trận đấu của MU. David đã "say nắng" ngay lần đầu gặp gỡ và chủ động xin số.

Hai năm sau, họ tổ chức đám cưới cổ tích, mở đầu cho hành trình gần ba thập kỷ bên nhau. Từ sân cỏ, sàn catwalk đến những sự kiện thời trang hàng đầu, họ luôn xuất hiện như một cặp đôi quyền lực, bất chấp mọi tin đồn rạn nứt.

Wayne Rooney - Coleen Rooney: Đôi bạn thanh xuân cùng tiến

Wayne Rooney và Coleen Rooney lại mang đến câu chuyện "bạn thanh xuân cùng tiến". Gặp nhau ở trường khi Wayne 12 tuổi, họ bắt đầu hẹn hò từ năm 16 tuổi. Coleen đã ở bên Rooney từ những ngày anh còn là chàng trai bình thường ở vùng ngoại ô Liverpool, cho đến khi trở thành huyền thoại MU.

Họ kết hôn năm 2008 và có bốn cậu con trai đáng yêu. Dù không ít lần vướng sóng gió, Coleen vẫn giữ gìn mái ấm và thậm chí viết sách kể lại những trải nghiệm làm vợ cầu thủ, truyền cảm hứng cho nhiều người.

Harry Kane và Kate Kane: Tình yêu kéo dài 2 thập kỷ

Cuối cùng là chuyện tình ấm áp của Harry Kane và Kate Kane. Quen nhau từ thời tiểu học ở Chingford, Anh, cả hai bắt đầu hẹn hò khi còn là thiếu niên. Kate là cổ động viên số một của Harry, từ khi anh mới chập chững ở Tottenham cho đến lúc trở thành ngôi sao của Bayern Munich và đội tuyển Anh. Họ kết hôn năm 2019, có ba con nhỏ và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm áp. Hình ảnh Harry ôm Kate sau mỗi trận đấu hay cùng nhau tham gia hoạt động từ thiện đã biến họ thành biểu tượng của tình yêu bền bỉ.

Những mối tình này chứng minh rằng, giữa ánh đèn sân cỏ và áp lực danh tiếng, vẫn tồn tại những câu chuyện tình yêu nguyên vẹn, lãng mạn và truyền cảm hứng. Dù bắt đầu từ thư tay tuổi thơ, một ánh mắt định mệnh hay tình bạn thanh xuân, họ đều viết nên cái kết viên mãn khiến người hâm mộ tin vào sức mạnh của tình yêu.