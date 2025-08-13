Tình sử thị phi của Ronaldo trước khi đính hôn

Sau gần 9 năm bên nhau, Cristiano Ronaldo đã chính thức cầu hôn Georgina Rodriguez. Nàng WAG sexy khoe trên Instagram chiếc nhẫn kim cương "khủng" kèm dòng chú thích: "Yes I do. In this and in all my lives" (Em đồng ý. Trong kiếp này và mọi kiếp sau). Theo các chuyên gia, chiếc nhẫn đính viên kim cương nặng khoảng 15-37 carat, trị giá lên tới hàng triệu USD - món quà đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời của siêu sao Bồ Đào Nha.

Trước khi tìm thấy "một nửa" thực sự, CR7 từng khiến báo chí quốc tế tốn không ít giấy mực với danh sách tình trường dài như sớ, trải từ siêu mẫu nội y, bóng hồng làng giải trí cho tới tiểu thư nhà giàu từng lộ băng sex.

Những bóng hồng mở đầu "huyền thoại sát gái"

Năm 2003, khi mới chập chững vào sự nghiệp chuyên nghiệp, Ronaldo hẹn hò Jordana Jardel - người mẫu kiêm em gái đồng đội Mario Jardel tại Sporting Lisbon. Hai năm sau, anh công khai yêu MC kiêm người mẫu Bồ Đào Nha Merche Romero. Đây là một trong những mối tình dài hơi hiếm hoi của CR7 thời trẻ, kéo dài gần 2 năm.

Ronaldo và Jordana Jardel

Ronaldo hẹn hò Merche Romero

Năm 2007, chàng cầu thủ "đá cặp" với Gemma Atkinson - mỹ nhân Anh duy nhất từng công khai hẹn hò Ronaldo. Cũng trong giai đoạn này, CR7 dính tin đồn thân mật với người mẫu Ấn Độ Bipasha Basu, dù cô lúc đó đã có bạn trai.

Ronaldo từng qua lại với Gemma Atkinson

Ronaldo và Bipasha Basu

Thị phi bủa vây

Cùng năm 2007, Ronaldo gây sốc khi bị khui scandal "thác loạn" với hai gái làng chơi Gemma Storey và Tyese Cunningham. Thậm chí, hai đồng đội Nani và Anderson cũng góp mặt trong "cuộc vui" này. Sự việc khiến CR7 bị phạt hơn 3.000 USD và trở thành đề tài nóng trên mặt báo.

Gemma Storey

Đầu 2008, anh hẹn hò người đẹp Tây Ban Nha Nereida Gallardo, nhưng chia tay chỉ sau vài tháng. Một năm sau, cái tên Ronaldo lại gắn với Paris Hilton - tiểu thư nhà Hilton nổi tiếng vì băng sex. Cả hai bị bắt gặp trò chuyện thân mật trong một hộp đêm, hình ảnh còn ghi lại khoảnh khắc Paris lộ vòng 3 vì váy quá ngắn.

Ronaldo hẹn hò Nereida Gallardo

Paris Hilton tình tứ bên Ronaldo

Chưa dừng lại, năm 2010, Ronaldo tiếp tục dính tin đồn tình ái với Kim Kardashian trong một kỳ nghỉ ở Madrid - thời điểm trước khi cô hẹn hò Kanye West.

Ronaldo từng hẹn hò Kim Kardeshian

Chuyện tình dài trước khi gặp Georgina

Trong suốt 5 năm từ 2010-2015, Ronaldo gắn bó với Irina Shayk - siêu mẫu Nga đình đám từng trình diễn cho Victoria's Secret. Cặp đôi thường xuyên sánh đôi tại các sự kiện lớn và được kỳ vọng "về chung một nhà" nhưng cuối cùng vẫn "đường ai nấy đi" vào tháng 1/2015.

Ronaldo từng có cuộc tình lâu dài với Irina Shayk

Chỉ ít lâu sau, CR7 được bắt gặp bên Lucia Villalon - nữ MC thể thao người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, mối quan hệ này nhanh chóng kết thúc.

Ronaldo và Lucia Villalon

Cái kết viên mãn

Cuối năm 2016, Ronaldo gặp Georgina Rodriguez tại một cửa hàng Gucci ở Madrid. Từ một cô gái bình thường, Georgina trở thành hậu phương vững chắc, sinh cho Ronaldo 2 con ruột và chăm sóc cả các con riêng của anh. Sau gần 9 năm yêu, cả hai đã chính thức đính hôn vào tháng 8/2025.

Từ "chú ngựa bất kham" bậc nhất làng bóng, Ronaldo giờ đã bước vào giai đoạn mới - sẵn sàng gắn bó lâu dài với người phụ nữ được anh gọi là "tình yêu của đời mình".