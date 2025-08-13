Gần 1 thập kỉ bị chế giễu "không cưới vợ vì sợ chia tài sản", Ronaldo "vả mặt" anti-fan bằng nhẫn cầu hôn 73 tỷ

Trong suốt nhiều năm qua, một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất quanh siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo ngoài những bàn thắng, danh hiệu, còn có… chuyện cưới xin. Anti-fan liên tục mỉa mai CR7 "ngại cưới vợ vì sợ mất nửa tài sản", nhất là khi khối tài sản của anh đã lên đến hàng tỷ đô la.

Tuy nhiên, mới đây, Ronaldo đã đáp trả tất cả bằng hành động cực "chất": màn cầu hôn hôn thê Georgina Rodríguez với chiếc nhẫn kim cương bầu dục trị giá khoảng 73 tỷ đồng. Chiếc nhẫn không chỉ là vật đính ước minh chứng cho tình cảm lâu bền của cả hai sau 9 năm bên nhau, mà còn là cú "vả" thẳng vào những lời gièm pha bấy lâu. Ronaldo sẵn sàng ràng buộc bằng hôn nhân, chỉ là… anh đủ tỉnh táo để làm điều đó khi ở thời điểm thích hợp nhất.

Ronaldo sắp làm đám cưới với bạn gái lâu năm Georgina

Điểm đáng chú ý, Ronaldo vốn nổi tiếng là người cực kỳ tỉnh táo về tài chính. Thay vì lo lắng "mất trắng" nếu hôn nhân đổ vỡ, CR7 và Georgina đã sớm ký thỏa thuận rõ ràng từ năm 2017, đảm bảo quyền lợi cho đàng gái, nước đi được đánh giá khá "đẹp" của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Bản hợp đồng này quy định, nếu chia tay, Georgina sẽ nhận trợ cấp trọn đời hơn 114.000 USD/tháng (khoảng 3 tỷ/tháng), đồng thời sở hữu luôn biệt thự rộng 950 m² trên khu đất 4.000 m² tại La Finca, Pozuelo - khu dân cư cao cấp bậc nhất Madrid. Căn biệt thự này CR7 mua từ năm 2010 với giá khoảng 5,64 triệu USD.

Cả hai đã bên nhau nhiều năm, cùng trải qua nhiều thăng trầm

Trên mạng xã hội, hình ảnh Georgina khoe nhẫn cầu hôn nhanh chóng gây sốt, nhận hàng triệu lượt thả tim và bình luận. Không ít fan hâm mộ để lại lời chúc mừng, đồng thời "gọi tên" những anti-fan từng nghi ngờ: "Giờ thì ai bảo anh không dám cưới nữa?", "CR7 vừa cầu hôn, vừa bảo vệ tài sản - vừa tình vừa tỉnh!".

Từ cầu thủ kiếm nhiều tiền nhất thế giới, ông trùm kinh doanh với đế chế CR7 trải khắp toàn cầu, cho đến người đàn ông của gia đình, Ronaldo cho thấy anh đủ bản lĩnh để điều khiển cả sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Và chiếc nhẫn 73 tỷ lần này chính là lời khẳng định đanh thép: tình yêu của CR7 không hề "đi kèm điều kiện" như người ta vẫn nói.

Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez bén duyên từ năm 2016 khi cô làm việc tại một cửa hàng Gucci ở Madrid. Tình cảm nhanh chóng chớm nở và trải qua 9 năm bên nhau, họ đã có với nhau cô con gái đầu lòng Alana Martina cùng một số người con khác trong gia đình mở rộng. Dù từng trải qua nhiều sóng gió và tin đồn, cặp đôi vẫn giữ vững mối quan hệ bền chặt, luôn sát cánh và ủng hộ nhau trong công việc cũng như cuộc sống cá nhân. Mới đây, họ chính thức thông báo đính hôn, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong câu chuyện tình lãng mạn này.

Cristiano Ronaldo vốn là biểu tượng bóng đá toàn cầu, còn Georgina được biết đến như nàng WAG quyến rũ, tài năng và khéo léo, đồng hành cùng anh trong suốt chặng đường thành công cũng như thăng trầm.