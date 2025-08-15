Dụi mắt không nhận ra thủ môn Bùi Tiến Dũng, sao khác lạ thế này!

Tạm gác lại hình ảnh quen thuộc của "người hùng Thường Châu" năm nào, Bùi Tiến Dũng vừa khiến dân tình bất ngờ với màn "F5" ngoại hình cực gắt. Chàng thủ môn sinh năm 1997 xuất hiện ngoài phố với mái tóc tết cornrow chất chơi, đeo kính đen sành điệu, khoe nụ cười rạng rỡ dưới nắng. Loạt ảnh ngay lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng, chưa kể trong phòng thay đồ, đồng đội còn hài hước trêu anh trông chẳng khác nào bản sao của Raphinha – ngôi sao Barcelona.

Trong loạt hình, Bùi Tiến Dũng diện áo phông trắng kết hợp cùng quần short năng động. Anh thoải mái tạo dáng trước xế hộp hạng sang màu đen với nội thất đỏ nổi bật, toát lên vẻ tự tin và phong thái đầy cuốn hút.

Ngoại hình khiến dân tình bất ngờ của thủ môn Bùi Tiến Dũng

Phong cách của Tiến Dũng khiến người hâm mộ liên tưởng đến Raphinha

Sau thời gian dài phải ngồi ghế dự bị ở TP.HCM, Bùi Tiến Dũng đã có màn trở lại ấn tượng trong màu áo SHB Đà Nẵng. Anh không chỉ chắc chắn trong khung gỗ mà còn để lại dấu ấn với bàn thắng vô-lê phút bù giờ cùng pha cản phá penalty quyết định ở trận play-off trụ hạng. Những khoảnh khắc xuất thần này giúp Đà Nẵng trụ lại V.League. Thời gian qua, Tiến Dũng cùng các đồng đội ở Đà Nẵng đang tích cực luyện tập sẵn sàng cho mùa giải mới.