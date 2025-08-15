Louis Phạm diện bikini khoe vóc dáng bốc lửa, loạt khoảnh khắc cực tình bên bạn trai Việt kiều mới khiến dân tình đỏ mặt

Cựu VĐV TDDC Phạm Như Phương (Louis Phạm) vừa khiến cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" khi chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng sang chảnh tại một resort ven biển. Người đẹp diện bikini đen nhỏ gọn, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, khéo léo khoe trọn đường cong nóng bỏng và làn da mịn màng. Mái tóc xoăn nhẹ, makeup tông ngọt ngào giúp cô thêm phần cuốn hút trong từng khung hình.

Loạt ảnh khoe vóc cực nuột của Louis Phạm

Bên cạnh nhan sắc rạng rỡ, Louis Phạm còn gây chú ý bởi những khoảnh khắc tình cảm bên bạn trai Việt kiều. Cả hai không ngần ngại thể hiện sự gắn bó từ những cái ôm siết chặt trên mô tô nước giữa biển khơi, những ánh mắt trao nhau đầy yêu thương, cho đến khoảnh khắc cùng diện đồ đôi dạo chơi trong khuôn viên resort. Chàng trai luôn ân cần ôm vai, nắm tay bạn gái, trong khi Louis Phạm cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc.

Cặp đôi thoải mái khoe khoảnh khắc tình tứ lên mạng xã hội

Louis Phạm và bạn trai đã gắn bó một thời gian, thường xuyên dành thời gian đi du lịch, khám phá nhiều địa điểm trong và ngoài nước. Cả hai không ngại thể hiện tình cảm khiến người xem "tan chảy" bởi sự ngọt ngào, tình tứ. Nhiều người nhận xét cặp đôi đẹp đôi cả về ngoại hình lẫn phong cách sống. Trước đó, Louis Phạm và bạn trai đã đường ai nấy đi vài tháng, sau đó lại "yêu lại từ đầu".

Bài đăng nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận. Phần lớn khán giả khen ngợi vóc dáng săn chắc, quyến rũ của Louis Phạm, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước mối tình lãng mạn của cô.