“Chị Phiến” đổ bộ sinh nhật 8 tuổi của OMG 3Q hứa hẹn khuấy đảo Tam Quốc

Thế nhưng, OMG 3Q vẫn luôn là tựa game mang đến những điều bất ngờ và dịp sinh nhật 8 tuổi này cũng không phải ngoại lệ, với sự xuất hiện của "chị Phiến".

Nếu bạn từng biết đến idol "chị Phiến" thì chắc chắn bạn cũng yêu thích tính cách vui vẻ, hài hước cùng độ lầy chẳng kém ai của nhân vật này. Thế nhưng, điều mà hàng triệu fan của "chị Phiến" cũng như cộng đồng game thủ không ngờ tới và cũng chẳng dám nghĩ đến, đó là việc Nhà phát hành đã "chơi lớn" cho chị vào vai Tào Tháo, người nổi tiếng với câu nói: "Thà Ta Phụ Người, Chứ Không Để Người Phụ Ta".

Quả thực, chỉ tưởng tượng trong đầu hình ảnh "chị Phiến" không còn những bộ đồ siêu nhân "bó sát" mà khoác lên mình chiến bào lộng lẫy, đội mũ vàng uy nghi, tay cầm kiếm, thêm quả râu quai nón không giống ai cũng khiến khán giả vừa bật cười, vừa… sốc nhẹ: "Ủa, cái gì đây trời", hoặc "Cũng là Tào Tháo nhưng phiên bản Phiến",... hàng chục lần. Thậm chí, cái tên "Tào Phiến" bữa giờ rầm rộ khắp cõi OMG 3Q cũng đến từ đây.

Màn colab giữa "Tào Phiến" và OMG 3Q là sự mở màn đầy hứng khởi cho chuỗi chương trình chào mừng sinh nhật 8 năm của tựa game này. Được biết, từ 12/08 - 10/09, game thủ còn có cơ hội nhận free những món quà cực chất như bộ ngoại trang Thời trang ám kim Hàn Vũ Sinh Ca, Tinh Tú Trời Cao hoặc Băng Phách Cửu Châu xịn nhất từ trước tới nay.

Cùng với đó, trong dịp sinh nhật này, OMG 3Q còn chơi lớn khi tung quà cực hot dành tặng game thủ như Pet cao cấp Minh Dực Ma Báo, Thần Binh Đỏ, Binh Phù đỏ, Mảnh Hồn Ám Kim,... cùng vô vàn code giá trị cho cộng đồng game thủ. Ngoài ra, hàng loạt event, sự kiện cũng sẽ được ra mắt, kéo theo nhiều lợi ích khác chỉ có duy nhất trong tháng sinh nhật này.

Phải thừa nhận rằng, việc kỷ niệm sinh nhật lần thứ 8 của OMG 3Q với quy mô lớn như vậy khiến cộng đồng game thủ không khỏi bất ngờ, nhất là với những game thủ trung thành đã đồng hành và gắn bó suốt thời gian vừa qua. Điều này đã phần nào minh chứng cho sự phát triển bền bỉ, vững mạnh và vị thế đặc biệt của tựa game trong lòng người chơi.

Quả thực, không nhiều game mobile có thể duy trì được cộng đồng sôi động sau gần một thập kỷ, nhưng OMG 3Q lại làm được, thậm chí còn duy trì được sự cạnh tranh gay gắt giữa các cụm máy chủ. Ở bất kỳ server nào, bạn cũng sẽ bắt gặp cảnh anh em "so kèo" lực chiến, bang hội tranh bá, hoặc những màn đấu trí nghẹt thở ở các giải đấu lớn. Cái chất "máu lửa" ấy dường như đã trở thành một phần không thể thiếu của người chơi dòng game chiến thuật Tam Quốc nói chung và của cộng đồng OMG 3Q nói riêng, khiến bất kỳ ai một khi đã nhập hội là khó lòng rời đi.

