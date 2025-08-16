Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!

Tú Tú, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 07:50 16/08/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

Nguyễn Thu Hoài - nàng hoa khôi của làng bóng chuyền Việt Nam - một lần nữa khiến dân tình “đứng hình” trước visual cực phẩm dù đã bụng bầu vượt mặt,

Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!- Ảnh 1.

Mới đây, VĐV bóng chuyền Nguyễn Thu Hoài tung bộ ảnh bầu bên ông xã Bảo Anh - một huấn luyện viên pickleball, ngay lập tức gây sốt mạng xã hội

Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!- Ảnh 2.
Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!- Ảnh 3.
Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!- Ảnh 4.
Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!- Ảnh 5.

Dù đang ở tháng thứ 7 thai kỳ, bụng bầu vượt mặt nhưng Thu Hoài vẫn rạng rỡ với nụ cười tươi xinh, thần thái cuốn hút không hề giảm, khiến ai nấy đều phải trầm trồ.

Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!- Ảnh 6.
Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!- Ảnh 7.
Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!- Ảnh 8.
Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!- Ảnh 9.

Trong loạt ảnh, nàng hoa khôi bóng chuyền khoe trọn vóc dáng mẹ bầu thanh thoát, kết hợp với gu thời trang tinh tế. Sự hòa quyện giữa vẻ đẹp nữ tính, dịu dàng và thần thái sporty chính là điểm nhấn giúp Thu Hoài “ghi điểm tuyệt đối” trong mắt người hâm mộ.

Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!- Ảnh 10.

Trước khi bước vào hành trình làm mẹ, Thu Hoài đã là gương mặt nổi bật trong làng bóng chuyền Việt Nam. Cô từng được vinh danh là chuyền hai xuất sắc nhất Giải trẻ Đông Nam Á 2016, là trụ cột của CLB Ngân hàng Công Thương và đội tuyển quốc gia tại các kỳ SEA Games

Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!- Ảnh 11.

Không chỉ tài năng trên sân, nhan sắc ngọt ngào, cuốn hút của Thu Hoài cũng khiến cô được gọi với danh xưng “hoa khôi làng bóng chuyền”. Ngoài ra, dù đã là mẹ bầu, Thu Hoài vẫn miệt mài trên con đường học tập, mới đây, cô nhận bằng xuất sắc ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!- Ảnh 12.
Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!- Ảnh 13.
Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!- Ảnh 14.
Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!- Ảnh 15.

Thu Hoài vác bụng bầu lên nhận bằng tốt nghiệp, nhan sắc xinh đẹp tuyệt đối

Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!- Ảnh 16.

Bên cạnh sự nghiệp, Thu Hoài đang tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Cô cùng ông xã là HLV pickleball thường xuyên khoe những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng tràn ngập tình yêu, đặc biệt là những shoot hình bầu bí cực “visual” vừa đáng yêu vừa thời thượng. Trong bộ ảnh mới, có thể thấy rõ tình cảm ngọt ngào, sự quan tâm và đồng hành của ông xã dành cho Thu Hoài - từ ánh mắt trìu mến đến những cử chỉ nhẹ nhàng, khiến người xem không khỏi ghen tỵ

Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!- Ảnh 17.
Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!- Ảnh 18.
Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!- Ảnh 19.
Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài tung bộ ảnh bầu cực xịn bên thầy dạy pickleball, bụng bầu vượt mặt vẫn xinh xuất sắc!- Ảnh 20.

Thu Hoài trong hình ảnh mẹ bầu xinh đẹp, thần thái bảo sao được ưu ái gọi là hoa hậu giới thể thao


Hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài bụng bầu lên nhận bằng tốt nghiệp đại học xuất sắc, nhan sắc mới đỉnh
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày