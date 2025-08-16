Không chỉ "cạch mặt" gia đình Beckham, vợ chồng Brooklyn - Nicola còn căng thẳng ngấm ngầm với bạn thân - Selena Gomez

Từng là đôi bạn thân không thể tách rời suốt nhiều năm, nên việc Selena Gomez vắng mặt trong lễ làm mới lời thề nguyện của Nicola Peltz và Brooklyn Beckham khiến ai nấy đều bất ngờ. Mới đây, The Sun đã tiết lộ nguyên nhân khiến tình bạn này "rạn nứt", cùng những hành vi bị cho là "ích kỷ, trẻ con" từ tiểu thư dâu cả nhà Beckham khiến nữ ca sĩ Hollywood nổi giận.

Vợ chồng con cả nhà Beckham làm mới lời thề cưới đầy thị phi

Người bạn thân Selena Gomez vắng mặt trong buổi lễ đó

Nicola và Selena từng thân thiết đến mức từng đùa rằng họ là "bộ ba" cùng Brooklyn. Thế nhưng trong lễ cưới lần 2 xa hoa hôm 2/8 vừa qua, không chỉ gia đình Beckham vắng bóng, mà ngay cả Selena cũng không xuất hiện. Đáng nói hơn, trên mạng xã hội, nữ ca sĩ không hề gửi lời chúc mừng hay bày tỏ sự quan tâm nào đến đôi vợ chồng trẻ. Trái lại, cô lại nhiệt tình đăng bài dự đám cưới rapper Lil Dicky cùng bạn trai Benny Blanco.

Nguồn tin thân cận tiết lộ: "Hai người đã tranh cãi và xa cách nhiều tháng qua - giờ thậm chí còn không nói chuyện nữa. Selena thất vọng về Nicola và Brooklyn từ lâu. Nicola liên tục tìm cách gây sự chú ý, kể cả trong những bữa tối chung, luôn chọn chỗ ngồi để lọt ống kính và tỏ ra không mấy dễ chịu nếu không ai chú ý đến mình. Selena vốn không quan tâm đến sự nổi tiếng kiểu đó, nhưng cô ghét kiểu cư xử như một đứa trẻ hư hỏng".

Sự vắng mặt của Selena càng gây chú ý khi một số bạn bè chung, trong đó có Dominic West và cựu trợ lý Theresa Mingus, lại xuất hiện trong buổi lễ. Điều này trái ngược hẳn với hình ảnh thân thiết trước kia: từ việc xăm hình thiên thần giống nhau trên tay, đến việc thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại sự kiện, thậm chí Selena còn là một trong số ít người quen Brooklyn trước khi anh hẹn hò Nicola.

Dấu hiệu "rạn nứt" lộ rõ khi Selena không còn xuất hiện trên Instagram của Nicola từ tháng 3/2024, trong khi Nicola lần cuối góp mặt trên trang cá nhân của Selena là cuối tháng 12/2023. Từ đó đến nay, cả hai gần như không tương tác gì, ngoại trừ việc Nicola ấn like thông báo đính hôn của Selena và Benny.

Nguồn tin từ The Sun cho biết sự đối lập trong lối sống là một nguyên nhân: "Selena và Benny rất đơn giản, thích sự bình dị. Còn Nicola và Brooklyn thì ngày càng giống diva, luôn muốn mình đúng. Selena mệt mỏi nên quyết định giữ khoảng cách".

Trước đây, hai cặp đôi từng nhiều lần đi chơi cùng nhau, thậm chí Nicola còn tổ chức sinh nhật cho Benny vào tháng 3/2024. Nhưng theo bạn bè, giọt nước tràn ly là khi Nicola buông lời khó chịu về Selena với nhóm bạn chung. Brooklyn lại không hề can thiệp, càng khiến mối quan hệ thêm căng thẳng.

"Vòng tròn bạn bè của họ đang thu hẹp dần. Một số người đã quay lưng vì nhận ra cách hành xử của Nicola, trong khi Brooklyn cũng chẳng thay đổi gì", nguồn tin nói thêm.

Dù Selena từng nhiều lần nỗ lực cứu vãn tình bạn, nhưng giờ "sự tin tưởng và kết nối đã biến mất". Như một người thân cận khẳng định: "Bộ ba ấy giờ không còn tồn tại nữa".