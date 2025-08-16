Son Heung-min vượt Messi rồi!

Chỉ chưa đầy hai tuần kể từ khi chính thức gia nhập Los Angeles FC (LAFC) , Son Heung-min đã tạo nên một cơn "địa chấn" cả về chuyên môn lẫn thương mại tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Theo tiết lộ của John Thorrington – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc LAFC, áo đấu của Son Heung-min hiện là mặt hàng bán chạy nhất thế giới , vượt qua cả những siêu sao thể thao đình đám như Lionel Messi (Inter Miami), LeBron James (NBA) hay Stephen Curry (NBA). Thành tích này được xác lập chỉ sau hai tuần, và Son đã duy trì vị trí số một trong hai tuần liên tiếp.

"Đây không chỉ là câu chuyện về áo đấu bán chạy nhất MLS, mà là toàn cầu . Điều này thật sự phi thường," ông Thorrington nhấn mạnh.

Áo đấu của Son Heung-min bán chạy nhất thế giới

Không chỉ "cháy hàng" áo đấu, hiệu ứng Son Heung-min còn khiến thị trường vé của LAFC bùng nổ. Giá vé cho trận LAFC gặp San Diego FC vào ngày 1/9 tới đã tăng chóng mặt từ mức khoảng 300 USD ban đầu lên tới 1.500 USD ở thị trường thứ cấp. Các trận đấu có sự góp mặt của Son được dự báo sẽ tiếp tục khan hiếm vé trong nhiều tháng tới.

Son Heung-min trong màu áo đội bóng mới

Son Heung-min gia nhập LAFC sau khi kết thúc hành trình 9 mùa giải gắn bó với Tottenham Hotspur tại Premier League. Với danh tiếng là một trong những ngôi sao châu Á thành công nhất lịch sử bóng đá châu Âu, tiền đạo người Hàn Quốc được kỳ vọng không chỉ nâng tầm sức hút của MLS tại thị trường châu Á, mà còn góp phần giúp LAFC cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Dù doanh thu thương mại tăng vọt, ban lãnh đạo LAFC khẳng định giá trị thực sự của Son sẽ được đo bằng thành tích trên sân. "Chúng tôi không ký hợp đồng chỉ để bán áo đấu. Điều quan trọng nhất là Son mang lại chiến thắng, danh hiệu và những màn trình diễn đẳng cấp cho LAFC," Thorrington khẳng định.

Sự xuất hiện của Son Heung-min đang được ví như "hiệu ứng Beckham" hay "hiệu ứng Messi" tại MLS, hứa hẹn mở ra một giai đoạn bùng nổ mới cho giải đấu và cho chính LAFC, cả về hình ảnh lẫn chuyên môn.