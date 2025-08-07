Son Heung-min gây tranh cãi dữ dội vì hành động thiếu tinh tế với nữ thần tượng Oh Ha Young

Sau trận đấu giữa Tottenham và Newcastle vào tối 6/8, Son Heung-min bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi vì một hành động tưởng như nhỏ nhặt nhưng lại khiến dân mạng "dậy sóng".

Cụ thể, trong buổi phỏng vấn ở trận đấu này, Son Heung-min đứng cùng nữ thần tượng Oh Ha Young (thành viên nhóm Apink). Trong lúc trời mưa, nam cầu thủ xứ kim chi mải mê trả lời phỏng vấn mà không để ý đến Ha Young đang đứng ngay bên cạnh một tay cầm míc, một tay cầm ô. Khoảnh khắc này nhanh chóng được ghi lại và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Điều đáng nói là trong cùng buổi phỏng vấn, cầu thủ Ben Davies – đồng đội của Son tại Tottenham lại gây thiện cảm khi chủ động cầm ô che cho cả người phỏng vấn. Sự đối lập rõ rệt khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc bắt đầu tranh cãi dữ dội.

Hành động khiến Son Heung-min bị so sánh với Ben Davies

Nhiều người bày tỏ sự thất vọng với Son Heung-min, cho rằng anh thiếu tinh tế và hơi vô tâm, đặc biệt khi người đứng cạnh lại là một cô gái. Một số bình luận gay gắt cho rằng một ngôi sao lớn như Son nên cư xử khéo léo hơn trong những tình huống như vậy.

Tuy nhiên, phe bênh vực Son cũng không hề ít. Họ cho rằng chỉ một khoảnh khắc chưa thể nói lên tất cả. Có người còn nhận xét có thể Son không để ý, hoặc tình huống diễn ra quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng. “Chỉ là một chiếc ô thôi, không cần làm lớn chuyện như vậy”, dân tình bình luận.

Toàn cảnh khoảnh khắc diễn ra

Về phía Son Heung-min đây là trận đấu cuối cùng anh khoác áo Tottenham. Son Heung-min đã chính thức nói lời chia tay Tottenham Hotspur để chuyển đến khoác áo CLB Los Angeles FC (LAFC) tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Theo truyền thông Anh và Hàn Quốc, mức phí chuyển nhượng vào khoảng 26 triệu USD – con số được đánh giá là kỷ lục trong lịch sử MLS dành cho một cầu thủ châu Á. Son ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2027, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 2 năm.

