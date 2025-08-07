CĐV không ngừng quậy phá khiến FIFA tiếp tục trừng phạt bóng đá Indonesia

CĐV Indonesia có tiền sử quậy phá

Án phạt này xuất hiện từ mùa 2023/24. Theo đó, các trận đấu ở giải vô địch quốc gia xứ vạn đảo sẽ cấm cửa CĐV khách. Án phạt xuất hiện sau sự cố CĐV đánh nhau, giẫm đạp khiến hơn 100 người thiệt mạng hồi cuối năm 2022. FIFA khi ấy không nói rõ khi nào sẽ gỡ bỏ lệnh trừng phạt với bóng đá xứ vạn đảo.

Sau 2 mùa giải, tưởng như sẽ xuất hiện những dấu hiệu tích cực từ các trận đấu ở giải vô địch quốc gia Indonesia . Nhưng thực tế là vẫn xảy ra nhiều vụ đụng độ, đốt pháo sáng hay rượt đuổi cầu thủ lẫn trọng tài trên sân. Đó là lý do FIFA cương quyết không nới lỏng lệnh trừng phạt bóng đá Indonesia.

Trưởng BTC giải VĐQG Indonesia, Ferry Paulus xác nhận: “Tối qua, giải đấu đã liên lạc với FIFA để xin phê duyệt (dỡ bỏ án phạt). Về cơ bản, FIFA sẽ đánh giá những nỗ lực của giải đấu nhằm đảm bảo khán giả được vào sân. Nhưng họ vẫn chưa cấp phép”.

Theo ông Ferry, những sự cố đáng tiếc xảy ra vào cuối mùa giải trước đã khiến bóng đá Indonesia một lần nữa đánh mất niềm tin với các nhà quản lý bóng đá thế giới. "Thực ra, trước khi mùa giải kết thúc, chúng tôi đã được bật đèn xanh rồi. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất vui mừng", vị quan chức này nói.

"Nhưng trong trận đấu cuối cùng lại xuất hiện pháo sáng, và tệ hơn là trận đấu có sự chứng kiến của đoàn đại biểu FIFA. Người hâm mộ thậm chí còn tràn xuống sân và phá hoại cơ sở vật chất của sân vận động, rượt đuổi cầu thủ trên sân. FIFA đã nhắc nhở chúng tôi, mong chúng tôi sớm giải quyết vấn đề người hâm mộ”.

Với những gì đang diễn ra, chưa rõ khi nào bóng đá Indonesia mới được FIFA dỡ lệnh trừng phạt. Mùa tới, các CĐV khách vẫn không thể theo chân cổ vũ đội bóng của mình. Đây là một trong vô số những lần các nhà quản lý bóng đá xứ vạn đảo đau đầu về lực lượng NHM nhà. Mới nhất, sau trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 , các nhóm CĐV Indonesia đã ẩu đả lẫn nhau khiến 1 người nguy kịch.