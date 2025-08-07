Son Heung-min khóc nghẹn ngào chào tạm biệt Tottenham, gia nhập giải bóng đá Mỹ với bản hợp đồng đắt nhất lịch sử

Sau một thập kỷ gắn bó, Son Heung-min đã chính thức nói lời chia tay Tottenham Hotspur để chuyển đến khoác áo CLB Los Angeles FC (LAFC) tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Thương vụ chuyển nhượng này không chỉ gây chấn động làng túc cầu châu Á mà còn để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ Spurs khi phải chia tay một biểu tượng sống của đội bóng.

Tối 7/8 (giờ Việt Nam), LAFC thông báo đã hoàn tất bản hợp đồng với Son Heung-min. Theo truyền thông Anh và Hàn Quốc, mức phí chuyển nhượng vào khoảng 26 triệu USD – con số được đánh giá là kỷ lục trong lịch sử MLS dành cho một cầu thủ châu Á. Son ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2027, kèm theo điều khoản gia hạn thêm 2 năm.

Son Heung-min chính thức khoác áo CLB Los Angeles FC

Xuất hiện tại buổi lễ ra mắt trong màu áo mới, Son Heung-min khẳng định: "Tôi đến đây để chiến thắng. Dù Premier League luôn là đỉnh cao, nhưng tôi tin rằng đây là lúc thích hợp để tìm kiếm thử thách mới, cả trong bóng đá lẫn cuộc sống". Thái độ nghiêm túc và sự quyết tâm của Son khiến truyền thông Mỹ lập tức gọi anh là "người kế nhiệm Messi" tại MLS.

Tuy nhiên, điều khiến fan xúc động nhất lại đến từ bức "tâm thư" mà Son dành riêng cho cổ động viên Tottenham. Trong đoạn video chia tay được đăng tải trên các nền tảng chính thức của CLB, tiền đạo người Hàn Quốc nghẹn ngào: "Tôi muốn nói lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả. Các bạn đã luôn ở bên tôi – trong từng khoảnh khắc, từng bàn thắng, và cả những lúc khó khăn nhất". Anh nhấn mạnh rằng, mọi cú ăn mừng theo kiểu chụp ảnh đều là cách anh tưởng nhớ và tri ân người hâm mộ.

"Đừng buồn, vì tôi chưa từng rời xa. Tôi chỉ là đang bắt đầu một hành trình mới, với tất cả những tình cảm mà các bạn đã trao cho tôi", Son viết.

Son Heung-min xúc động chia tay người hâm mộ Tottenham

Giọt nước mắt của Son trong video tạm biệt Tottenham

Trong 10 năm thi đấu tại Tottenham (2015–2025), Son Heung-min ra sân tổng cộng 454 trận, ghi 173 bàn thắng và có 101 kiến tạo. Anh trở thành cầu thủ châu Á ghi bàn nhiều nhất và thi đấu nhiều nhất trong lịch sử Premier League. Đặc biệt, mùa giải 2021/22, Son giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh (23 bàn, không quả nào đến từ phạt đền) và nhận giải Puskás năm 2020 cho pha solo kinh điển vào lưới Burnley.

Với tư cách đội trưởng, Son đã cùng Tottenham giành chức vô địch UEFA Europa League 2025 – danh hiệu lớn đầu tiên của CLB sau gần hai thập kỷ. Hình ảnh anh nâng cao chiếc cúp trong nước mắt đã đi vào lịch sử như một khoảnh khắc không thể nào quên với fan Spurs.

Ngày 2/8 vừa qua, Son tổ chức họp báo tại Seoul, nơi anh thông báo chính thức chia tay Tottenham trước đông đảo truyền thông. Trong trận giao hữu cuối cùng với Newcastle diễn ra một ngày sau đó, anh đeo băng đội trưởng, nhận được tràng pháo tay vang dội và cái ôm chặt từ các đồng đội trong hành lang danh dự.

Theo kế hoạch, Son Heung-min sẽ có trận ra mắt chính thức cho LAFC vào ngày 10/8 tới, khi đội bóng này đối đầu Chicago Fire ở vòng mở màn MLS. Ngay từ thời điểm đặt chân đến Mỹ, ngôi sao người Hàn đã tạo nên cơn sốt truyền thông.