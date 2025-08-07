Bạn gái Ronaldo gây sốc với bộ váy táo bạo, lộ nửa vòng 3 giống Lisa (BLACKPINK), hút 3 triệu "tim"

Georgina Rodriguez - bạn gái lâu năm của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo - vừa khiến mạng xã hội bùng nổ với loạt ảnh tạo dáng đầy táo bạo trong bộ váy gợi cảm. Dù chương trình truyền hình thực tế của cô vừa bị hủy bỏ hồi tháng trước, sức hút của người đẹp 31 tuổi vẫn chưa hề giảm nhiệt.

Với 67,7 triệu người theo dõi trên Instagram, Georgina một lần nữa khiến dân tình "đứng ngồi không yên" khi đăng tải những khoảnh khắc nóng bỏng bên hồ bơi. Trong ảnh, người mẫu Argentina diện váy đen ôm dáng cực ngắn, đi kèm túi Chanel hồng và nhẫn kim cương lấp lánh. Một số góc máy còn khiến fan "nín thở" vì chiếc váy quá ngắn, làm lộ nửa vòng 3 của người đẹp.

Bạn gái Ronaldo diện váy siêu ngắn lộ nửa vòng 3

Nền cảnh vườn và hồ bơi đẹp như tranh vẽ càng tôn thêm vẻ quyến rũ cho Georgina. Bức ảnh vòng 3 lấp ló cũng mang nét đặc trưng trong phong cách gợi cảm mà bạn gái Ronaldo đã theo đuổi suốt nhiều năm qua. Bộ ảnh của Georgina nhanh chóng hút hơn 3 triệu lượt thả tim, chứng minh sức hút của người phụ nữ gắn bó với Ronaldo. Bức ảnh Georgina diện váy ngắn gợi cảm lộ nửa vòng 3 gợi nhớ đến loạt hình ảnh gây tranh cãi gần đây của nữ idol toàn cầu Lisa (BLACKPINK). Cô nàng cũng gây sốt với những bộ trang phục ngày càng hở táo bạo, khoe vòng 3 quyến rũ.

Kèm với bộ ảnh, Georgina viết dòng chú thích mang thông điệp mạnh mẽ: "Tôi không coi bất kỳ điều gì là cá nhân, bởi không gì bên ngoài có thể ảnh hưởng đến tôi".

Bài đăng ngay lập tức thu hút hàng triệu lượt yêu thích và bình luận. Nhiều fan không tiếc lời khen ngợi: "Dáng đẹp thật" "Thật đẹp", "Chiếc Chanel hồng là điểm nhấn hoàn hảo", "Tôi mê ngoại hình của bạn", "Đẹp quá mức cho phép!", "Vòng 3 của cổ"...

Vóc dáng cực phẩm của bạn gái Ronaldo

Georgina khoe nhẫn kim cương cỡ bự

Đây không phải lần đầu Georgina "gây bão" với hình ảnh gợi cảm. Trước đó, cô cũng chiếm trọn spotlight với loạt ảnh bikini trong kỳ nghỉ cùng Ronaldo, hay diện váy đen kiêu sa tại một lễ trao giải danh giá.

Georgina gặp Ronaldo lần đầu vào năm 2016 khi đang làm trợ lý bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Gắn bó gần một thập kỷ, họ hiện có hai con chung, bên cạnh ba người con khác của Ronaldo được sinh nhờ phương pháp mang thai hộ. Gần đây, cặp đôi dính tin đồn đã bí mật kết hôn bởi cách Ronaldo thường xuyên nhắc đến Georgina và gọi cô nàng là vợ, đồng thời Georgina cũng nhiều lần khoe nhẫn kim cương được Ronaldo tặng, khẳng định mối quan hệ khăng khít.

Dù series I Am Georgina vừa bị Netflix "đóng sổ" và không có mùa 4, sức hút của bạn gái CR7 dường như vẫn chưa hề lung lay. Trong khi đó, Ronaldo vừa ký hợp đồng trị giá tới 492 triệu bảng Anh với CLB Al-Nassr tại Saudi Arabia, tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao sân cỏ lẫn truyền thông.

Georgina đã ở bên Ronaldo gần chín năm. Họ gặp nhau khi Georgina đang làm việc tại một cửa hàng Gucci (Nguồn: Getty)