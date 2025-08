So kè đẳng cấp chơi sang: Du thuyền của Beckham đắt gấp đôi nhưng lại "hít khói" Ronaldo ở một điểm

Trong thế giới của các ngôi sao sân cỏ, nơi tiền bạc và danh tiếng không thiếu, du thuyền đã trở thành biểu tượng cho sự xa hoa và phong cách sống hào nhoáng. David Beckham và Cristiano Ronaldo – hai tên tuổi lẫy lừng trong làng túc cầu cũng không nằm ngoài trào lưu này. Mỗi người sở hữu một chiếc du thuyền triệu đô mang dấu ấn cá nhân, nhưng khi đặt lên bàn cân, liệu chiếc "Seven" của Beckham có thực sự vượt trội so với "CG MARE" của Ronaldo?

Du thuyền của Beckham có gì?

David Beckham, cựu danh thủ người Anh, đã cùng vợ Victoria đầu tư vào chiếc du thuyền mang tên Seven, con số gắn liền với sự nghiệp bóng đá của anh và cũng là tên đệm của con gái út Harper Seven. Du thuyền thuộc dòng Riva 130 Bellissima, dài khoảng 40 mét, trị giá khoảng 16 đến 20 triệu bảng Anh. Với thiết kế hiện đại và nội thất sang trọng, "Seven" gồm 5 cabin cao cấp, khu spa ngoài trời, bồn jacuzzi trên boong và garage chứa đầy đủ đồ chơi thể thao dưới nước như jetski, Seabob hay tender.

Đây là nơi gia đình Beckham thường dùng cho các kỳ nghỉ tại Miami hoặc vùng biển châu Âu, thể hiện đẳng cấp và gu thẩm mỹ chỉn chu, không quá phô trương nhưng vẫn toát lên sự thời thượng.

Du thuyền của Beckham nhìn từ xa

Gia đình Beckham thường xuyên nghỉ ngơi cùng nhau tại đây

Đây là người Victoria Beckham thường xuyên khoe dáng

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo – một trong những cầu thủ giàu có nhất thế giới lại chọn một hướng đi khác. Siêu sao người Bồ Đào Nha sở hữu chiếc du thuyền riêng mang tên CG MARE, thuộc dòng Azimut Grande 27 Metri, có chiều dài khoảng 27 mét và trị giá vào khoảng 7 triệu bảng. Dù nhỏ hơn so với du thuyền của Beckham, nhưng CG MARE được cá nhân hoá hoàn toàn theo sở thích của Ronaldo. Bên trong là không gian sống hiện đại với 5 cabin, 6 phòng tắm, phòng gym riêng, bếp đầy đủ tiện nghi và hệ thống giải trí thông minh. Đặc biệt, du thuyền này sử dụng động cơ MAN V12, có thể đạt tốc độ tối đa tới 28 knots, con số ấn tượng trong phân khúc du thuyền cỡ trung.

Du thuyền của Ronaldo

Đây là không gian anh cùng bạn gái và các con nghỉ ngơi

So sánh hai du thuyền

Nếu Beckham lựa chọn một chiếc du thuyền với chiều dài vượt trội, không gian rộng rãi và tính biểu tượng cao, thì Ronaldo lại hướng đến sự hiệu quả, gọn gàng và cá nhân hoá tối đa. CG MARE tuy nhỏ hơn, nhưng vẫn mang đến trải nghiệm sống tiện nghi và riêng tư tuyệt đối, điều mà Ronaldo luôn đề cao trong cuộc sống gia đình.

Về giá trị tài sản, du thuyền của Beckham gần như gấp đôi chiếc CG MARE. Nhưng xét về hiệu năng vận hành và tính ứng dụng, Ronaldo lại chiếm ưu thế. Nếu Seven giống như một khách sạn hạng sang nổi giữa đại dương thì CG MARE lại là một biệt thự di động, mạnh mẽ và tối ưu cho mục đích nghỉ dưỡng cá nhân.

Cả hai chiếc du thuyền đều phản ánh cá tính và phong cách sống của chủ nhân Beckham lịch lãm, chuẩn chỉnh và mang dấu ấn gia đình. Còn Ronaldo hiện đại, quyết đoán và luôn hướng đến sự tinh gọn, hiệu quả.