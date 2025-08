Động thái gây chú ý của Beckham giữa lúc bị tình cũ từng ngoại tình tố hèn nhát

Hai thập kỷ sau bê bối ngoại tình rúng động làng túc cầu, Rebecca Loos – cựu trợ lý kiêm người tình tin đồn của David Beckham một lần nữa lên tiếng vạch mặt cựu danh thủ người Anh, gọi anh là "kẻ hèn nhát" và cho rằng chính Beckham đã khiến cô rơi vào cuộc sống địa ngục.

Trong chương trình truyền hình thực tế Celebrity SAS: Who Dares Wins phát sóng ngày 28/7 vừa qua, Rebecca Loos thẳng thừng chỉ trích Beckham vì suốt nhiều năm qua luôn né tránh đề cập đến vụ việc từng khiến dư luận xôn xao vào năm 2004.

"Anh ta thật hèn nhát. Thật dễ dàng để che giấu cảm xúc và tiếp tục làm ngôi sao. Nhưng đối mặt với quá khứ mới là điều dũng cảm. Tôi đã đối mặt, còn anh ta thì trốn tránh".

Cô trợ lý cũ lên truyền thông nói lại về chuyện năm xưa với Beckham

Loos cho biết Beckham chưa từng xin lỗi hay thừa nhận bất kỳ sai lầm nào, trong khi chính cô là người phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ scandal năm đó, từ sự bủa vây của báo chí, những lời chỉ trích dữ dội cho đến các cú sốc tâm lý kéo dài suốt nhiều năm.

Giữa lúc bị người cũ đấu tố trước truyền thông, Beckham tiếp tục chọn cách im lặng như anh đã làm 20 năm qua. Động thái gần nhất của huyền thoại bóng đá nước Anh là chuyến du lịch đầy hạnh phúc, thân mật với bà xã Victoria Beckham.

Vợ chồng David và Victoria Beckham thu hút sự chú ý khi xuất hiện đầy tình cảm trên du thuyền sang trọng neo đậu tại Saint-Tropez (Pháp). Trong loạt ảnh được ghi lại, cặp đôi quyền lực của làng giải trí thế giới không ngần ngại thể hiện sự gắn bó bằng những cử chỉ âu yếm như nắm tay, ôm chặt và hôn nhẹ lên má nhau giữa khung cảnh yên bình trên biển.

Vợ chồng Beckham cực thân mật khi đi chơi

Victoria Beckham tỏ ra thư thái khi nằm đọc sách và tắm nắng trên boong tàu, trong khi Beckham trao cho vợ một nụ hôn dịu dàng. Những khoảnh khắc thân mật giản dị nhưng đầy cảm xúc này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện vợ chồng Beckham đang cùng các con tận hưởng kỳ nghỉ hè trên du thuyền cá nhân mang tên "Seven", trị giá khoảng 16 triệu bảng Anh (hơn 470 tỷ đồng). Chiếc du thuyền dài 40 mét, gồm ba tầng boong, nhiều phòng tiện nghi và các khu vực thư giãn riêng tư. Cái tên "Seven" mang ý nghĩa đặc biệt với gia đình Beckham, gợi nhớ số áo thi đấu của David khi còn chơi bóng và là tên đệm của con gái út Harper Seven.

Cả gia đình Beckham trên du thuyền

Chuyến đi lần này vắng mặt con trai cả Brooklyn và vợ là nữ diễn viên Nicola Peltz, song không khí gia đình vẫn đầy ấm cúng. Cruz Beckham – con trai út của David cũng được truyền thông ghi lại khi tình tứ bên bạn gái Jackie Apostel trên du thuyền. Con gái Harper cùng các anh em còn lại cũng góp mặt trong nhiều hoạt động cùng bố mẹ.

Có thể thấy mặc dù đang có những mâu thuẫn gây xôn xao với vợ chồng con trai cả, cùng với đó là câu chuyện ngoại tình năm xưa bị đào lại nhưng dường như không mấy ảnh hưởng đến tâm trạng của Beckham và Victoria.