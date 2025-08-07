SEA Games gặp biến động lớn, U22 Thái Lan mất lợi thế quan trọng trước U22 Việt Nam?

Biến động tại SEA Games

Môn bóng đá nam SEA Games 33 ban đầu dự kiến có 11 đội tham dự. Tuy nhiên, những ngày gần đây, hàng loạt biến động khiến cho số lượng đội đăng ký thi đấu có thể thay đổi lớn.

Vào ngày 6/8, Hội đồng Olympic Quốc gia Singapore (SNOC) công bố danh sách sơ bộ gồm 762 vận động viên thuộc 42 môn thể thao. Danh sách này không có đội bóng đá nam U22 do không đáp ứng được tiêu chí thành tích mà SNOC đặt ra.

Môn bóng đá nam SEA Games 33 từ 11 đội có thể giảm xuống còn 8-10 đội tham dự.

Cụ thể, SNOC yêu cầu các đội tuyển phải đạt được thành tích tương đương huy chương đồng ở kỳ SEA Games trước đó, trong khi U22 Singapore không những không vượt qua vòng bảng SEA Games 32 mà còn xếp cuối bảng, thua cả U22 Lào.

Khả năng tham dự của U22 Brunei cũng bị đặt dấu hỏi lớn. Một số trang báo Thái Lan từng đưa tin LĐBĐ Brunei không cử đại diện góp mặt ở các nội dung bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam, futsal nữ tại SEA Games 33.

Một đoàn thể thao khác cũng khiến dư luận thắc mắc về khả năng cử đội bóng đá nam dự SEA Games là Campuchia. Hiện tại đang có 2 luồng ý kiến trái chiều. Ông Thana Chaiprasit - Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Quốc gia Thái Lan – cho biết Campuchia chỉ cử 57 VĐV dự SEA Games so với con số hơn 1500 ban đầu. Trong khi đó, ông Vath Chamroeun - Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia – lại phủ nhận thông tin này.

U22 Thái Lan mất lợi thế trước U22 Việt Nam và U22 Indonesia

Theo phân bổ ban đầu, môn bóng đá nam SEA Games 33 có 11 đội tham dự, được chia thành 3 bảng: bảng A gồm 3 đội, bảng B và C mỗi bảng 4 đội.

Các đội được phân nhóm hạt giống dựa trên thành tích và quyền đăng cai như sau: nhóm 1 gồm Thái Lan (đội chủ nhà, mã A1), Indonesia và Việt Nam; nhóm 2 gồm Myanmar, Malaysia, Campuchia; nhóm 3 gồm Timor Leste, Philippines, Lào; nhóm 4 gồm Singapore và Brunei.

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Như vậy, chủ nhà Thái Lan sẽ chắc chắn nằm ở bảng A có 3 đội. Đây là lợi thế lớn dành cho đội bóng xứ Chùa Vàng khi được thi đấu ít hơn 1 trận so với 2 hạt giống khác là U22 Việt Nam và U22 Indonesia.

U22 Việt Nam với chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025 đang là ứng viên sáng giá cho tấm HCV SEA Games 33

Tuy nhiên, khi số đội tham dự giảm xuống còn 8-10 đội, quy định cũng phải điều chỉnh theo. Nếu giữ nguyên 3 bảng đấu, sẽ có ít nhất 2 bảng đấu có 3 đội. Như vậy, lợi thế dành cho U22 Thái Lan không còn trọn vẹn. Nếu chuyển về thể thức cũ với 2 bảng đấu, số trận thi đấu của các đội nhiều khả năng sẽ bằng nhau, không còn sự khác biệt.

Chương trình tranh tài nội dung bóng đá nam tại SEA Games 33 dự kiến kéo dài 17 ngày bắt đầu từ ngày 3/12 và chung kết sẽ vào ngày 19/12. Các đội sử dụng đội hình độ tuổi U22 và không được bổ sung các cầu thủ quá tuổi.

U22 Việt Nam đã giành HCV ở 2/3 kỳ SEA Games gần nhất (các năm 2019 và 2022). ĐKVĐ nội dung bóng đá nam là U22 Indonesia. U22 Thái Lan đã trải qua 3 kỳ SEA Games liên tiếp trắng tay.