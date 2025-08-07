Cầu thủ đắt giá nhất thế giới nổi tiếng đào hoa, chưa vợ nhưng đã 4 đứa con, rộ tin "chốt đơn" nàng người mẫu

Ở tuổi 33, Neymar cầu thủ từng sang PSG với giá chuyển nhượng 263 triệu USD - kỷ lục thế giới không chỉ được nhớ đến như một siêu sao với kỹ thuật thượng thừa, những pha rê dắt mê hoặc và bản hợp đồng bom tấn, mà còn nổi bật bởi đời sống tình cảm rối rắm bậc nhất giới túc cầu.

Cầu thủ người Brazil hiện có bốn người con với ba người phụ nữ khác nhau. Đứa con đầu lòng, Davi Lucca, chào đời năm 2011 khi Neymar mới 19 tuổi. Siêu sao Brazil có 2 đứa con chung với người mẫu Bruna Biancardi và một con gái với người mẫu Amanda Kimberlly.



Cho đến hiện tại, anh đang chung sống và công khai mối quan hệ tình cảm với Bruna Biancardi. Đây cũng là cô gái duy nhất lộ "hint" đã đính hôn với Neymar.



Neymar lộ tin đồn đã đính hôn với Bruna

Chuyện tình của Neymar và Bruna tiêu tốn không ít giấy mực của truyền thông. Cả hai được cho bắt đầu hẹn hò từ năm 2021, trải qua nhiều lần hợp tan. Tháng 4/2023, cặp đôi thông báo việc chuẩn bị chào đón con đầu lòng Mavie. Tuy nhiên sau đó, Neymar vướng phải hàng loạt lùm xùm tình ái.

Cặp đôi sống riêng vào thời điểm Bruna sinh bé Mavie. Tháng 11/2023, Bruna xác nhận đã đường ai nấy đi với Neymar. Đến tháng 6/2024, Neymar đón thêm nhóc tì tiếp theo nhưng là con của cầu thủ này với nữ người mẫu đồng hương Kimberly.

Tháng 8/2024, Neymar cùng Bruna thường xuyên xuất hiện chung, chia sẻ ảnh của một nửa còn lại lên trang cá nhân. Bruna sau đó cũng xác nhận việc đã “yêu lại từ đầu” với Neymar. Đến năm 2025, cặp đôi đón nhóc tỳ thứ 2, trên trang cá nhân Bruna vừa hạnh phúc khoe loạt ảnh gia đình có sự xuất hiện của thiên thần nhỏ.

Neymar và bạn gái đã có 2 con chung

Đây cũng là cô gái được Neymar công khai mối quan hệ

Neymar bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại Santos (Brazil) khi mới 17 tuổi và nhanh chóng trở thành hiện tượng. Năm 2013, Neymar gia nhập Barcelona và nhanh chóng vươn lên đỉnh cao sự nghiệp khi kết hợp cùng Lionel Messi và Luis Suárez tạo thành tam tấu "MSN" lừng danh. Bộ ba này đã giúp Barca giành cú ăn ba mùa giải 2014–2015, trong đó có chức vô địch Champions League, La Liga và Cúp Nhà vua.

Năm 2017, Neymar gây chấn động làng túc cầu khi chuyển sang PSG với mức phí chuyển nhượng 222 triệu euro – kỷ lục thế giới. Trong màu áo PSG, anh thống trị các giải quốc nội và góp công lớn đưa đội bóng vào chung kết Champions League 2020, nhưng cũng thường xuyên vắng mặt vì chấn thương và bị chỉ trích bởi lối sống xa hoa.

Tháng 8/2023, Neymar chuyển đến Al-Hilal tại Saudi Arabia, nhận mức lương khổng lồ nhưng sớm nghỉ thi đấu dài hạn do đứt dây chằng đầu gối. Đến tháng 2/2025, Neymar gia nhập CLB Santos sau khi rời khỏi Al-Hilal. Đây là sự trở về rất được trông chờ khi Neymar từng là ngôi sao tại Santos vào đầu thập niên 2010.