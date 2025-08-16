Hot girl điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên cơ bụng 6 múi vẫn cực sexy, thi đấu phăng phăng băng rào mới gây trầm trồ

Trong làng điền kinh Việt Nam có một "hot girl" khiến dân tình phải nhắc đến mỗi lần xuất hiện là Huỳnh Thị Mỹ Tiên. Không chỉ là chủ nhân tấm HCV SEA Games, cô nàng sinh năm 1999 còn gây bão với vóc dáng cực phẩm, đặc biệt là cơ bụng 6 múi săn chắc hiếm thấy ở phái nữ.

Mỹ Tiên quê Vĩnh Long, bén duyên với điền kinh từ năm lớp 6. Ngày ấy, ít ai nghĩ cô bé gầy gò lại có thể trở thành một trong những gương mặt sáng nhất của điền kinh Việt Nam. Trải qua hàng loạt bài tập khắc nghiệt, Mỹ Tiên dần khẳng định bản thân ở nội dung 100m rào nữ – một trong những nội dung đòi hỏi cả tốc độ, sức mạnh lẫn sự dẻo dai.

Đỉnh cao đến vào SEA Games 32 tại Campuchia. Bất chấp áp lực cực lớn, Mỹ Tiên bứt phá ngoạn mục để giành HCV 100m rào nữ, giúp điền kinh Việt Nam chấm dứt 3 kỳ SEA Games liên tiếp trắng tay nội dung này. Đường chạy hôm đó không chỉ mang lại vinh quang, mà còn đưa tên tuổi Mỹ Tiên đến gần hơn với công chúng, ai cũng tò mò về "cô gái vàng cơ bụng 6 múi" này.

Vóc dáng khiến dân tình trầm trồ mỗi khi xuất hiện của VĐV điền kinh Mỹ Tiên

Mạnh mẽ trên sân, nữ tính đời thường

Không giống với hình dung quen thuộc về nữ VĐV chỉ gắn liền với nắng gió sân tập, Mỹ Tiên còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ và thân hình cực chuẩn. Cơ bụng săn chắc của cô nhiều lần được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, khiến netizen phải xuýt xoa: "Đúng là body trong mơ".

Ngoài đời, Mỹ Tiên cũng rất chăm khoe những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng cuốn hút. Dù diện bikini gợi cảm hay váy tiểu thư, cô nàng đều toát lên vibe mạnh mẽ nhưng vẫn đầy nữ tính. Chính sự kết hợp giữa vẻ đẹp khỏe khoắn và thành tích thi đấu ấn tượng đã giúp Mỹ Tiên trở thành một trong những VĐV nữ hiếm hoi có lượng fan đông đảo.

Sở hữu nhan sắc ngọt ngào cùng thân hình thon gọn, khỏe khoắn và tỷ lệ chân dài đáng mơ ước, nữ VĐV nhanh chóng trở thành cái tên nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng

Giữ vững phong độ

Mỹ Tiên luôn cho thấy sự ổn định đáng nể ở đấu trường quốc nội. Tại Giải vô địch quốc gia 2024, cô lập kỷ lục cá nhân 13,38 giây, chỉ kém đúng 0,02 giây so với kỷ lục quốc gia 13,36 giây của huyền thoại Vũ Bích Hường.

Bước sang mùa giải 2025, Mỹ Tiên đang thi đấu tại Đà Nẵng và tiếp tục thể hiện phong độ cực ổn khi vượt vòng loại bằng thành tích 13,67 giây. Sau đó, Mỹ Tiên giành HC vàng nhờ 1% giây nhanh hơn Bùi Nguyên (Quân đội) ở vòng chung kết.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên (Đồng Nai) được mệnh danh là “hotgirl vượt rào” với vẻ ngoài xinh đẹp và bước chạy vượt rào thần tốc. Tại giải điền kinh VĐQG ở Đà Nẵng năm 2025, cô giành HC vàng. Mỹ Tiên được kỳ vọng sẽ duy trì phong độ và giúp thể thao Việt Nam "săn vàng" ở SEA Games 33 cuối năm nay