Vắt kiệt sức, tuyển Việt Nam gục ngã đầy nghẹt thở, bỏ lỡ tấm vé vào chung kết

Với lợi thế sân nhà và dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ cùng U23 Australia tạo nên một trận bán kết với kịch bản căng thẳng, giàu kịch tính tới phút cuối cùng. Qủa thực, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã “vắt kiệt sức mình” sau hơn 95 phút, nhưng chỉ đáng tiếc rằng những người hưởng niềm vui cuối cùng lại là Australia.

Với lợi thế về thể hình và sức mạnh, các cầu thủ Australia sớm triển khai chiến thuật đá pressing cực kỳ khó chịu, khiến các cầu thủ tuyển Việt Nam không thể triển khai được những mảng miếng phối hợp. Ngay từ những phút đầu, tuyến giữa của Australia đã cho thấy sự áp đảo so với các cầu thủ đội chủ nhà.

Không chỉ ngăn chặn được khả năng tấn công của tuyển nữ Việt Nam, các cô gái Australia còn biết cách tận dụng ưu thế để có bàn mở tỷ số từ rất sớm, Ngay phút thứ 6, đội bạn đã có bàn thắng nhờ tình huống không chiến. Cầu thủ Australia tạt bóng từ cánh trái, Aideen Keane băng cắt vào đánh đầu không cho Kim Thanh cơ hội cản phá.

Chỉ đúng 10 phút sau, U23 Australia tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm của mình với bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ khoảng cách chừng hơn 20m, tiền vệ Leticia McKenna tung ra cú dứt điểm chân trái hiểm hóc, khiến thủ thành Kim Thanh đành chôn chân.

Tuyển nữ Việt Nam dính 2 bàn thua quá chóng vánh.

Hai bàn thua chóng vánh khiến tuyển nữ Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Ở tuyến giữa, Vạn Sự hay Thái Thị Thảo không thể tranh chấp với các tiền vệ giàu sức mạnh bên phía đối phương.

Trong suốt hiệp 1, tuyển nữ Việt Nam cũng tạo ra vài cơ hội, nhưng các cầu thủ lại tỏ ra thiếu bình tĩnh, không đủ chuẩn xác ở những tình huống xử lý quyết định, qua đó không thể ghi bàn gỡ. Đáng tiếc nhất trong hiệp 1 là tình huống đánh đầu đưa bóng chệch khung thành trong gang tấc của Trương Thị Kiều.

Khác với tuyển nữ Việt Nam, U23 Australia lại tận dụng quá tốt các cơ hội. Bên cạnh đó, các cầu thủ Australia tuy còn trẻ tuổi nhưng đã thể hiện được trình độ, kỹ chiến thuật rất tốt.

Sau hiệp 1 hoàn toàn thất thế, tuyển Việt Nam buộc phải dồn lên trong thế không còn gì để mất. Dù vậy, sự bất lợi về thể hình và thể lực khiến cho đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó trước U23 nữ Australia.

U23 Australia vẫn sử dụng lối đá pressing tầm cao để ngăn chặn khả năng phối hợp của tuyển nữ Việt Nam. Suốt khoảng nửa đầu hiệp hai, các cô gái áo đỏ hầu như không tạo được pha bóng nào thật sự nguy hiểm về phía cầu môn đối phương. Tiền đạo chủ lực Huỳnh Như khá đói bóng, không có cơ hội để dứt điểm. Về phía Australia, các cầu thủ dường như cũng không còn quá mặn mà với việc tìm thêm bàn thắng. Họ chơi chậm, đảm bảo sự chắc chắn bên phần sân nhà.

Huỳnh Như không có nhiều cơ hội trước hàng thủ Australia.

Tuyển nữ Việt Nam thi đấu kiên cường song vẫn phải chịu thất bại trước Australia.

Trong thế trận đầy khó khăn, tuyển nữ Việt Nam cũng thể hiện được điểm sáng, có lẽ là lớn nhất trong trận đấu này, đó là tinh thần chiến đầu quả cảm, nỗ lực tới phút cuối cùng.

Bất chấp việc đuối sức, tuyển nữ Việt Nam vẫn cố gắng dồn lên để tìm bàn gỡ. Sau nhiều pha tấn công bất thành, những nỗ lực ấy cũng phần nào được đền đáp bằng bàn gỡ ở phút 88. Bích Thùy đi bóng từ cánh phải qua hậu vệ Australia. Cô không chuyền bóng mà dứt điểm ở góc hẹp, khiến cho thủ môn đối phương bất ngờ và không thể cản phá.

Trong những phút ít ỏi còn lại, đoàn quân áo đỏ với “tinh thần Việt Nam” đã dâng lên, dồn ép nghẹt thở. Chỉ tiếc rằng lúc này, hầu hết tất cả các cầu thủ Australia đã co về phần sân nhà để bảo toàn cách biệt sát nút.

Kết thúc trận đấu, tuyển nữ Việt Nam chịu thất bại sát nút với tỷ số 1-2. Đây là kết quả khá đáng tiếc với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Dẫu sao, toàn đội cũng đã thể hiện được tinh thần chiến đấu tuyệt vời, xứng đáng nhận những tràng pháo tay từ người hâm mộ.

Với việc thất bại ở bán kết, tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở trận tranh hạng Ba, còn U23 Australia đối đầu Myanmar ở chung kết.

Tỷ số chung cuộc: Tuyển Việt Nam 1-2 U23 Australia.

Đội hình xuất phát:

Kim Thanh, Trần Thị Thu, Chương Thị Kiều, Diễm My, Trần Thị Duyên, Vạn Sự, Thanh Nhã, Thu Thảo, Thái Thị Thảo, Bích Thùy, Huỳnh Như

Australia: Lincoln, Keane, Cerne, Tumeth, Cicco, Furphy, Gomez, Chessari, Jancevski, Johnston, McKenna