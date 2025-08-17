Ronaldo 40 tuổi vẫn đẹp trai cực phẩm, bác sĩ thẩm mỹ khui loạt bí mật "dao kéo" tốn kém bạc tỷ

"Tôi từng nhỏ bé, yếu ớt và có hàm răng lộn xộn", Cristiano Ronaldo từng thừa nhận về chính mình ở tuổi 18, khi mới chập chững đặt chân đến Old Trafford năm 2003.

Hai thập kỷ sau, Ronaldo ở tuổi 40 đã là một "tượng đài sống" của bóng đá: 5 Quả bóng Vàng, hợp đồng bạc tỷ, body 6 múi khiến cả thế giới phải trầm trồ và vừa chính thức cầu hôn Georgina Rodriguez bằng chiếc nhẫn kim cương khổng lồ. Không còn yếu ớt, không còn hàm răng khấp khểnh - CR7 giờ là biểu tượng của sự hoàn hảo.

Cristiano Ronaldo cùng HLV Sir Alex Ferguson thời gia nhập Manchester United năm 2003



Ngôi sao bóng đá nay đã 40 tuổi trông vẫn trẻ trung như xưa khi cầu hôn bạn gái Georgina Rodriguez mấy ngày trước

Nhưng để có được diện mạo "chuẩn soái ca" như hôm nay, siêu sao Bồ Đào Nha không chỉ dựa vào tập luyện và chế độ ăn uống khắt khe. Theo Mail Online, một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng tại New York đã "bóc" hàng loạt bí mật về hành trình lột xác của CR7.

Chiếc mũi "lột xác"

Bác sĩ Elie Levine cho rằng sống mũi Ronaldo hiện tinh gọn và cân đối hơn hẳn so với thời thiếu niên. Điều này cho thấy anh có thể đã phẫu thuật chỉnh xương, sụn và thu hẹp thành mũi.

Nụ cười bạc tỷ

Ngày đầu sang Anh, Ronaldo từng niềng răng, răng chen chúc và nướu hở rõ. Chỉ sau 2 năm, CR7 đã xuất hiện với hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp nhờ dán sứ. Nhưng chưa hết - bác sĩ còn nghi ngờ anh đã phẫu thuật giảm lợi để có nụ cười hoàn hảo như hiện tại.

Trán căng bóng, má cao sang xịn

Ở tuổi 40 mà vẫn không nếp nhăn, không "dấu chân chim"? Bác sĩ tin rằng CR7 đã dùng Botox, filler, thậm chí nâng chân mày nội soi để giữ vẻ ngoài trẻ trung. Gò má đầy đặn cũng được cho là kết quả của filler hoặc cấy mỡ.

CR7 đã trải qua một cuộc lột xác đáng kinh ngạc (ảnh chụp năm 2004)

Nụ cười hoàn hảo của Ronaldo từng gây chú ý khi anh giành danh hiệu Chiếc giày Vàng La Liga năm 2014

Bạn gái của siêu sao bóng đá khoe chiếc nhẫn cầu hôn bằng kim cương khổng lồ trên Instagram

Mái tóc bất biến suốt 20 năm

Dù đã bước sang tuổi 40, Ronaldo vẫn giữ nguyên đường chân tóc dày mượt như hồi đôi mươi. Ngoài gen trội, anh có thể đã dùng liệu pháp PRP hoặc cấy tóc nhẹ để duy trì mái tóc này.

Chi phí lột xác

Theo ước tính, tổng số tiền Ronaldo bỏ ra cho diện mạo có thể từ 100.000 đến 250.000 USD. Nhưng điểm cộng là anh làm "từ từ từng chút một" trong nhiều năm nên trông cực kỳ tự nhiên, khác hẳn trường hợp bị nghi "chỉnh sửa gấp" như huyền thoại NFL Tom Brady.

Theo bác sĩ Elie Levine, Ronaldo có thể đã thực hiện các ca phẫu thuật thẩm mỹ để có diện mạo hoàn hảo hiện tại (ảnh Ronaldo chụp vào tháng 6 năm nay)



Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã thay đổi rất nhiều kể từ những ngày gầy gò ở Manchester United (ảnh chụp năm 2006)

Bác sĩ Levine cho rằng cựu tiền đạo Real Madrid trông vẫn xuất sắc - thậm chí còn đẹp hơn - ở tuổi 40 (ảnh chụp tháng này)

Thân hình vạm vỡ của chủ nhân 5 Quả bóng Vàng (ảnh chụp năm 2010)

Bí quyết trẻ mãi không già

Ngoài thẩm mỹ, Ronaldo còn duy trì thói quen "không tưởng": tập gym 4 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần; ngâm lạnh cryotherapy tại nhà; ăn kiêng tuyệt đối đường, đồ uống có gas, rượu bia; và ngủ theo 5 chu kỳ 90 phút để cơ thể hồi phục tốt nhất.

Luôn đồng hành cùng anh là Georgina Rodriguez - bạn gái từ năm 2016, mẹ của hai cô con gái, vừa chính thức trở thành vị hôn thê sau màn cầu hôn "nhẫn khủng" gây sốt mạng xã hội.

Ở tuổi 40, Ronaldo không chỉ giữ phong độ trên sân cỏ mà còn khiến công chúng phải choáng váng với diện mạo "trẻ như 20", minh chứng sống cho câu nói: "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi".

Bạn gái Georgina luôn ủng hộ chế độ của Ronaldo và đảm bảo anh tuân thủ nghiêm ngặt thực đơn ăn kiêng

Thỉnh thoảng, cậu con trai Cristiano Jr cũng tham gia cùng anh trong các buổi tập luyện hằng ngày

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn giữ thể trạng đỉnh cao khi dành tới 4 tiếng mỗi ngày trong phòng gym

Anh còn sở hữu hẳn một buồng trị liệu lạnh tại nhà và từng kỷ niệm sinh nhật tuổi 40 bằng cách mang đôi ủng nén lạnh trị giá 4.000 bảng để hỗ trợ hồi phục cơ bắp