Cựu sao MU vừa ly hôn 1 tuần đã lộ ảnh thân mật với HLV thể hình, cố tình chọc tức vợ cũ

Chỉ một tuần sau khi chính thức ly hôn cựu tay vợt số 1 thế giới Ana Ivanović, huyền thoại bóng đá Đức Bastian Schweinsteiger đã công khai xuất hiện tình tứ bên bạn gái mới Silva Kapitanova, khiến truyền thông và người hâm mộ không khỏi bất ngờ.

Cựu sao MU đi chơi với tình mới là HLV thể hình

Ly hôn sau 9 năm gắn bó

Cuối tháng 7/2025, cặp đôi biểu tượng của làng thể thao thế giới thông báo "đường ai nấy đi" sau 9 năm chung sống. Luật sư của Ana Ivanović xác nhận nguyên nhân là "những khác biệt không thể hòa giải". Schweinsteiger và Ivanović kết hôn năm 2016, có ba con trai lần lượt sinh năm 2018, 2019 và 2023.

Trong mắt người hâm mộ, đây từng là cuộc hôn nhân kiểu mẫu giữa một ngôi sao bóng đá từng vô địch World Cup và một mỹ nhân quần vợt đoạt Grand Slam Roland Garros 2008. Vì vậy, thông tin ly hôn khiến dư luận tiếc nuối.

Nghi vấn chọc tức vợ cũ

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn là chỉ một tuần sau khi ly hôn, Schweinsteiger đã bị bắt gặp âu yếm bạn gái mới Silva Kapitanova trên bãi biển ở Tây Ban Nha. Trước đó, cả hai từng quen biết vì con cái học chung trường ở Mallorca, Tây Ban Nha.

Theo truyền thông Serbia và Tây Ban Nha, Kapitanova là HLV thể hình người Bulgaria, sở hữu vóc dáng nóng bỏng, từng làm người mẫu. Cô cũng mới ly hôn chồng, doanh nhân Markus Feragut, và có hai con riêng. Nguồn tin thân cận với Ana Ivanović cho biết Schweinsteiger công khai mối quan hệ mới có thể nhằm mục đích khiêu khích vợ cũ. Dù vậy, Ana được cho là giữ thái độ bình tĩnh, không bị ảnh hưởng. Trên Instagram, cô vẫn đăng tải những khoảnh khắc rạng rỡ bên gia đình và bạn bè, tận hưởng cuộc sống độc thân.

Schweinsteiger và Ana Ivanović ly hôn sau 9 năm bên nhau

Hiện Schweinsteiger sống tại Munich và làm bình luận viên bóng đá. Ana Ivanović tiếp tục duy trì hình ảnh người mẹ đảm đang, đồng thời hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang và thể thao.

Dù cả hai đều im lặng trước những lời đồn đoán, việc Schweinsteiger nhanh chóng xuất hiện cùng bạn gái mới vẫn gây ra nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt trong bối cảnh cuộc hôn nhân 9 năm vừa khép lại được 1 tuần.