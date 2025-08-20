Phản ứng đầu tiên của Negav sau scandal lại thổi bùng tranh cãi

Những ngày qua, ồn ào Negav làm khách mời đặc biệt tại sự kiện của một nhãn hàng trở thành tâm điểm tranh cãi khắp mạng xã hội. Sau khi bị réo tên liên tục suốt 2 ngày thì mới đây, nam rapper lần đầu có động thái mới trên trang cá nhân khiến netizen lần nữa sục sôi.

Theo đó, Negav bất ngờ đăng lại một câu quote về Threads của mình với nội dung: "Thổi tắt nến của người khác không làm bạn sáng hơn". Động thái này của Negav nhanh chóng khiến dân mạng có nhiều phản ứng đáng chú ý. Không chỉ trên Threads city mà các diễn đàn mạng khác cũng rần rần chia sẻ về trích dẫn mới nhất của nam rapper.

Negav đăng lại quote trên Threads sau 2 ngày bùng nổ scandal

Trên mạng xã hội, cư dân mạng chia ra nhiều luồng ý kiến về hành động giữa ồn ào của Negav. Đa số netizen tỏ ra khó hiểu trước thông điệp mà Negav muốn truyền tải. Một số netizen thắc mắc thay vì lên tiếng trực tiếp, thẳng thắn hoặc giữ im lặng trước lùm xùm thì cách phản ứng ẩn ý của Negav liệu có phải hành động khôn ngoan ở thời điểm nhạy cảm.

Cũng có ý kiến cho rằng một bài đăng trên mạng xã hội khó để khẳng định đó là tuyên bố hay lời ẩn ý dành cho các ồn ào hiện tại. Ngoài ra, nhiều netizen cũng đưa ra nhiều bàn tán về sự trở lại của Negav ở Anh Trai Say Hi mùa 2. Cư dân mạng thắc mắc liệu NSX sẽ có động thái nào giữa lúc Negav đang vấp phải phản ứng dữ dội của một bộ phận công chúng hay không. Được biết, Anh Trai Say Hi mùa 2 cũng đã ghi hình được một vài buổi, việc xử lý thế nào về hình ảnh của Negav trong thời gian này thực sự là bài toán khó.

Trước đây, ở concert đầu tiên của Anh Trai Say Hi mùa 1, Negav có phát ngôn "vạ miệng" tạo nên làn sóng phản đối dữ dội trong dư luận. Sau đó, nam rapper trở thành tâm điểm cõi mạng khi loạt ồn ào trong quá khứ của Negav bị netizen đào lại. Vụ việc từng khiến hình ảnh và sự nghiệp của Negav bị ảnh hưởng nặng nề, buộc nam rapper phải lên tiếng xin lỗi.

"Mình là Negav, những ngày vừa qua mình đang sống trong những cảm xúc rất tệ. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về những điều đã khiến cho rất nhiều người thất vọng. Negav nhận thức sâu sắc những sai lầm trong quá khứ là điều không thể đổi thay. Do vậy, một lần nữa mình muốn gửi lời xin lỗi tận đáy lòng mình tới ba mẹ, gia đình những người anh em và các nghệ sĩ, khán giả thân thương, các đối tác, và đặc biệt là những người đã vô tình bị ảnh hưởng bởi câu chuyện cá nhân của mình. Đây cũng thực sự là bài học đích đáng và đắt giá của bản thân. Cuối cùng, Negav xin được gửi lời xin lỗi đến FC Negav vì đã làm mọi người thất vọng, lo lắng. Chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều", Negav chia sẻ vào thời điểm ồn ào bùng nổ.

Sau bài đăng xin lỗi, Negav dường như biến mất khỏi mạng xã hội và vắng mặt hoàn toàn trong 2 đêm concert tiếp theo của Anh Trai Say Hi mùa 1. Đến đêm diễn thứ 4 thì Negav mới trở lại và có chia sẻ: "Thưa tất cả quý vị khán giả, thưa BTC Anh Trai Say Hi và tất cả quý vị quan khách có mặt tại concert 3. Thật sự đối với em khi được đứng tại đây với tất cả các Anh Trai là diễm phúc lớn nhất. Em muốn tri ân và ghi nhớ tình cảm mà mọi người dành cho em, đó là thứ em không thể thiếu được trong chặng đường làm nghề của em. Bên cạnh đó em biết ơn tất cả các cơ quan ban ngành, anh chị trong BTC Anh Trai Say Hi vì đã bao dung, chấp thuận cho em có cơ hội để sửa sai. Em xin cảm ơn tất cả mọi người".

Thời gian qua nam rapper trở lại khá mạnh mẽ, từ việc làm khách mời ở Em Xinh Say Hi cho đến được công bố sẽ tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2.