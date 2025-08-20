Ngô Thanh Vân lên tiếng khi vướng tranh cãi 8 quy tắc chăm con căng đét

Không ở ẩn để chăm sóc con đầu lòng như nhiều mẹ bỉm, Ngô Thanh Vân và Huy Trần thoải mái chia sẻ cuộc sống khi bé Gạo chào đời. Không chỉ gây chú ý vì tiết lộ bán xe mô tô và cả đồng hồ để sắm sửa đồ chào đón ái nữ, Huy Trần còn khiến nhiều người ngỡ ngàng khi hé lộ tấm "bảng quyền lực" ghi rõ lịch sinh hoạt, theo dõi chỉ số của con gái. Đáng nói nhất, vợ chồng Ngô Thanh Vân còn đặt ra 8 quy tắc vô cùng nghiêm túc cho ai muốn tiếp xúc con gái. Chính vì lý do này, Huy Trần và Ngô Thanh Vân vướng tranh cãi "làm màu", làm lố quá mức.

Trước những tranh cãi này, mới đây Ngô Thanh Vân đã viết tâm thư chia sẻ về hành trình 2 tuần làm mẹ. "Đả nữ" cho biết cuộc sống đã có rất nhiều thay đổi từ lúc ái nữ chào đời, dù đã tìm hiểu kỹ nhưng vẫn bị bỡ ngỡ, khó khăn khi bước sang thiên chức mới. Ngô Thanh Vân chia sẻ: "2 tuần qua là 2 tuần ba mẹ học hỏi từ con. Cảm thấy bao nhiêu sách vở kiến thức mà ba mẹ chuẩn bị trước đó cũng giúp ba mẹ được chỉ 30%. Khi vô trận, em là trên hết. Ngủ, thay tã, khóc, bú. Có nhiều thôi mà ba mẹ loay hoay mất 2 tuần. Đến hôm nay mọi việc đã cũng gần như được 50%. Hên thì em theo lịch, mong là ba mẹ vẫn theo em tiếp. Học cái tính của em là trên hết. Em khóc vì cái gì, em không thích cái gì và thích cái gì".

Ngô Thanh Vân cho biết đang trải qua 2 tuần nhiều thay đổi khi con gái xuất hiện

Ngô Thanh Vân tiết lộ Huy Trần là người ngăn nắp, kỹ tính nên muốn sắp xếp mọi thứ rõ ràng, theo trật tự. Chính vì thế, không gian sống của cả hai hiện tại cũng có nhiều thay đổi: " Quy trình ba làm rụp rụp ai ra vô cũng phải theo. Tại ba thích đồ để đâu cho tiện để vô tay là có sẵn. Cái phòng ngủ giờ giống như cái văn phòng làm việc. Quy trình theo khu vực hẳn hoi. Nhưng trộm vía nhìn em lớn mỗi ngày ba mẹ mừng vui khôn siết. Ta nói may là đọc cho có kiến thức, không có chắc nó còn banh nữa. Mình khuyến khích mọi người đọc trước và chuẩn bị một số kiến thức, để khi vô trận không loay hoay và hoang mang rồi stress. Mặc dù đã đọc nhưng vẫn quên, đã chuẩn bị nhưng vẫn vụn vỡ. Em khóc phát là cả nhà tán loạn".

Về tranh cãi đặt ra những quy tắc nghiêm khắc khi chăm con, Ngô Thanh Vân lên tiếng: "Quy trình chỉ là lịch ghi chép lại để ba mẹ canh giờ em sinh hoạt mà bớt bất ngờ. Nó chỉ là cách ghi chép như nhật ký á. Tụi mình cũng biết mỗi người có cách dạy con riêng, và cũng biết có bạn đẻ xong tự biết nuôi. Nhưng hai đứa chọn cách chủ động, để biết mà hướng con đi dần dần mà không sợ làm sai. Nói vậy chứ vẫn chưa hiểu được em đâu, trộm vía những lúc em hợp tác. Chứ em dậy là ba mẹ chỉ có cuốn thôi".

Đả nữ cho rằng mỗi người có quan điểm dạy con riêng, vợ chồng cô muốn chủ động nên đặt ra các quy tắc cụ thể

Sinh con đầu lòng ở tuổi 46, Ngô Thanh Vân ngày càng thoải mái chia sẻ về hành trình làm mẹ. Từ hình ảnh "đả nữ màn ảnh Việt", cô nay trở thành một bà mẹ bỉm sữa chính hiệu, bên cạnh người chồng trẻ Huy Trần. Trong suốt thời gian bầu bí, Huy Trần luôn đồng hành chăm sóc vợ và hiện tại tiếp tục trở thành ông bố mẫu mực, sát cánh cùng vợ trong từng chi tiết nhỏ nhất khi nuôi con. Cả hai không chỉ sắp xếp không gian sống gọn gàng, khoa học mà còn xây dựng lịch sinh hoạt rõ ràng, chỉn chu cho bé Gạo.

Điều gây chú ý nhất chính là việc Ngô Thanh Vân và Huy Trần đặt ra hẳn 8 quy tắc "căng cực" đối với bất kỳ ai muốn tiếp xúc với con gái cưng. Trong phòng bé Gạo, thông báo được dán rõ ràng: hạn chế người ra vào, tuyệt đối không sử dụng điện thoại, không nói chuyện ồn ào, không dỗ bé bằng cách đung đưa, không di chuyển đột ngột… Bên cạnh đó, bất kỳ ai bế bé cũng phải chắc tay, đặt phần mông xuống trước, thông báo với bé trước khi làm một hành động nào và đặc biệt là phải sát khuẩn tay thường xuyên.

Trong phòng của nhóc tỳ phủ kín lịch sinh hoạt, quy tắc chăm con, thay tả... đến cả loạt quy định căng đét

Loạt quy định này nhanh chóng tạo nên luồng tranh luận sôi nổi. Ở một góc nhìn, nhiều người cho rằng sự cẩn trọng của vợ chồng Ngô Thanh Vân hoàn toàn dễ hiểu khi đây là lần đầu cả hai làm bố mẹ, lại sinh con ở độ tuổi không còn quá trẻ. Những quy tắc này được cho là xuất phát từ mong muốn mang lại môi trường an toàn tuyệt đối cho bé trong giai đoạn đầu đời. Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại cho rằng việc thiết lập quá nhiều "nguyên tắc" có thể khiến người thân, bạn bè cảm thấy e ngại, khó gần gũi và tạo nên không khí gò bó khi muốn đến thăm em bé.

Dẫu vậy, đa số khán giả vẫn bày tỏ sự tôn trọng lựa chọn của vợ chồng nữ diễn viên. Bởi sau tất cả, tình yêu thương và khát khao bảo vệ con luôn là điều xuất phát từ bản năng của bậc cha mẹ. Ngô Thanh Vân và Huy Trần có thể khắt khe, nhưng điều này cũng phần nào cho thấy sự tận tâm và nỗi lo lắng thường trực của một đôi vợ chồng trẻ trong hành trình lần đầu làm bố mẹ.