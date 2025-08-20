Viễn cảnh Ngô Diệc Phàm bị trục xuất khỏi Trung Quốc: Diện mạo "phát tướng" khó nhận ra, cúi đầu khóc nghẹn

Năm 2021, showbiz Hoa ngữ chấn động khi cảnh sát thông báo bắt giữ Ngô Diệc Phàm vì phạm tội tình dục đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án của Ngô Diệc Phàm được xét xử kín với lý do bảo vệ danh tính nạn nhân. Ngô Diệc Phàm sau đó bị tuyên án 13 năm tù giam với hành vi cưỡng bức nhiều cô gái trẻ, tổ chức "dâm loạn tập thể". Sau khi mãn hạn tù, Ngô Diệc Phàm sẽ bị trục xuất, cấm nhập cảnh vào Trung Quốc trong vòng 10 năm. Cựu nghệ sĩ từng nộp đơn kháng cáo với lý do mức án quá nặng nhưng bị tòa bác bỏ. Nguyên nhân tòa từ chối giảm án vì Ngô Diệc Phàm đã phạm tội hiếp dâm trẻ em dưới 14 tuổi.

Tính đến hiện tại, Ngô Diệc Phàm đã vào tù được 4 năm. Những hình ảnh từ lúc anh bị bắt, xét xử cho đến khi ngồi sau song sắt đều được cơ quan chức năng bảo mật tuyệt đối. Theo các nguồn tin, cựu ngôi sao Cbiz đã tăng thêm 9 kg trong thời gian thi hành án tù. Anh giữ vai trò “trưởng phòng”, được hưởng 1 số đãi ngộ tương đối tốt ở trại giam suốt thời gian qua. Ngô Diệc Phàm không cần thay phiên trực nhật, bữa ăn cũng đầy đủ hơn. Ngô Diệc Phàm đi tù năm 31 tuổi và phải đến năm 44 tuổi anh mới ra tù. Thử tượng tưởng, ngày này của 13 năm sau, Ngô Diệc Phàm sẽ có dáng vẻ thế nào khi rời trại giam và bị trục xuất khỏi Trung Quốc ngay lập tức.

Ngô Diệc Phàm sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi kết thúc thời gian thi hành án tù hơn 13 năm

Anh được cho biết đã tăng gần chục kg trong thời gian thi hành án

Tháng 7/2034, Ngô Diệc Phàm sẽ hoàn thành án tù. Đúng 6h sáng, cánh cổng trại giam quận Triều Dương (Trung Quốc) được hé mở, Ngô Diệc Phàm theo dự đoán sẽ cùng 2 quản giáo bước ra. Sau 13 năm sống trong trại giam, Ngô Diệc Phàm có thể thay đổi đến mức không thể nhận ra. Netizen cho rằng dáng người anh béo lên vì tăng cân, gương mặt cũng hiện rõ nét suy tư u buồn.

Dự sẽ có cả rừng phóng viên chen lấn, lia tục lia máy chụp ảnh quay phim và bị chất vấn về tội lỗi năm xưa, Ngô Diệc Phàm né tránh, cúi đầu, đôi môi run run, nước mắt lăn dài. Nhưng ngay sau đó anh sẽ lên xe cùng 2 quản giáo để ra sân bay để thi hành lệnh trục xuất về Canada.

Viễn cảnh Ngô Diệc Phàm khóc, nói lời xin lỗi trước truyền thông Trung Quốc trong ngày bị trục xuất về Canada. Trải qua hơn chục năm ngồi tù, ngoại hình của Ngô Diệc Phàm có thể có những thay đổi lớn (ảnh tạo bằng AI)

Dù đây chỉ là viễn cảnh mà khán giả xứ tỷ dân tưởng tượng về ngày Ngô Diệc Phàm ra tù của hơn chục năm sau nữa, nhưng kịch bản này được cho là chắc chắn sẽ xảy ra. Trải qua hơn chục năm cải tạo ở trại giam, nhận thức của Ngô Diệc Phàm ít nhiều đã có sự chuyển biến, nhận ra sai lầm tuổi trẻ của mình và sống trong nỗi ăn hận cả đời. Có thể nói, vụ án của Ngô Diệc Phàm là lời cảnh tỉnh đanh thép cho người nổi tiếng trong việc giữ gìn nhân cách, sống đúng với lương tâm và tuân thủ pháp luật.