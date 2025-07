Công bố trọng tội hiếp dâm khiến Ngô Diệc Phàm vào "nhà đá" 13 năm và bị trục xuất khỏi Trung Quốc

Năm 2021, Ngô Diệc Phàm vướng bê bối tình dục rúng động showbiz Trung Quốc. Anh là "đỉnh lưu" đầu tiên của giới giải trí Hoa ngữ đi tù. Vụ án của Ngô Diệc Phàm được xét xử kín với lý do bảo vệ danh tính nạn nhân. Ngô Diệc Phàm sau đó bị tuyên án 13 năm tù giam và sẽ bị trục xuất, cấm nhập cảnh vào Trung Quốc trong vòng 10 năm sau khi mãn hạn tù. Cựu nghệ sĩ từng nộp đơn kháng cáo với lý do mức án quá nặng nhưng bị tòa bác bỏ. Đáng chú ý, mọi tình tiết trong vụ án của Ngô Diệc Phàm, kể cả hình ảnh sau khi đi tù của anh đều được cơ quan chức năng bảo mật tuyệt đối. Do đó, nhiều năm qua, công chúng luôn thắc mắc Ngô Diệc Phàm đã gây ra tội ác kinh khủng như thế nào mà phải "bóc lịch" hơn chục năm và sau đó bị đuổi khỏi Trung Quốc.

Đến tối 16/7, câu trả lời cho vấn đề này đã được hé lộ trong chương trình phổ biến về pháp luật liên quan đến tội phạm tình dục lên sóng đài truyền hình trung ương CCTV. Giáo sư Mã Ngai thuộc Đại học Chính trị - Pháp luật Trung Quốc đã công bố trọng tội của Ngô Diệc Phàm. Ông cho biết Ngô Diệc Phàm đã hiếp dâm trẻ em dưới 14 tuổi. Giáo sư Mã Ngai cho biết dù là tự nguyện, người có hành vi quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi vẫn bị cấu thành tội hiếp dâm. Với tình tiết tăng nặng này, Ngô Diệc Phàm đã bị tuyên phạt 13 năm tù giam và không được giảm án với bất kỳ lý do nào. Theo giáo sư họ Mã, mức án này rất nặng đối với 1 người mang quốc tịch nước ngoài như Ngô Diệc Phàm.

Trong chương trình lên sóng đài trung ương CCTV, Ngô Diệc Phàm đã cho biết đã hiếp dâm trẻ em dưới 14 tuổi

Theo tờ Sina, hình phạt 13 năm của Ngô Diệc Phàm vừa được kéo dài thêm khi anh bị kết tội trốn thuế. Mẹ Ngô Diệc Phàm cũng vào tù vì gian lận thuế quan trong thời gian điều hành loạt công ty của con trai. Số tiền trốn thuế trong vụ việc này lên đến 300 triệu NDT (hơn 1.020 tỷ đồng). 2 mẹ con Ngô Diệc Phàm bị truy tố trách nhiệm hình sự vì không nộp bù thuế và đóng phạt đúng thời hạn.

Mẹ con Ngô Diệc Phàm đều đã đi tù

Ngô Diệc Phàm bị bắt vào tháng 7/2021 sau khi hot girl Đô Mỹ Trúc tố cáo anh chuốc rượu, chuốc thuốc cô để thực hiện hành vi cưỡng bức. Đô Mỹ Trúc còn cho biết Ngô Diệc Phàm đã lợi dụng danh tiếng của mình để dụ dỗ nhiều cô gái trẻ lên giường, trong đó có người vị thành niên.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cũng xác định Ngô Diệc Phàm có hành vi sai trái với phụ nữ. Từ tháng 11 đến tháng 12/2020, Ngô Diệc Phàm cưỡng bức 3 cô gái tại nhà riêng. Các nạn nhân đều trong tình trạng say xỉn, không có sức phản kháng. Tháng 7/2018, Ngô Diệc Phàm tổ chức "dâm loạn tập thể", có sự tham gia của bạn bè và 2 cô gái khác.

Đô Mỹ Trúc - tình cũ của Ngô Diệc Phàm - là người phanh phui bê bối, đưa cựu đỉnh lưu vào tù

Nguồn: Sina, Sohu