Thiên An: "Trong quá trình mang thai, tôi hoàn toàn chỉ có một mình"

Giữa loạt ồn ào xoay quanh đời tư, ngày 16/7, Jack đã tổ chức buổi họp báo chính thức nhằm làm rõ những thông tin đang gây xôn xao dư luận. Đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ chủ động đối diện truyền thông sau thời gian dài im lặng, đặc biệt là về câu chuyện liên quan đến Thiên An - mẹ của bé Sol. Điều đáng chú ý nằm ở phần chia sẻ từ mẹ của Jack, khi bà có những phát ngôn về việc Thiên An mang thai 12-13 tháng.

Theo bà Cẩm Loan, Thiên An đã nói với bà cô có thai từ tháng 3/2021. Không lâu sau, bà đã đón Thiên An đến nhà mình chăm sóc vì cô tâm sự rằng sợ hàng xóm xung quanh dị nghị, đàm tiếu. Tuy nhiên, đến tận tháng 4/2022, Thiên An mới sinh con. Quá trình mang thai lên đến 12-13 tháng khiến gia đình bà hoang mang. Dù vậy, mẹ Jack khẳng định bà chưa bao giờ nghi ngờ bé Sol không phải con cháu của mình.

Mẹ Jack cho biết từ khi Thiên An có thai đã đón về chăm sóc, đến gần sinh thì cô xin về nhà với mẹ ruột

Chia sẻ của bà Cẩm Loan khiến cư dân mạng không khỏi bàn tán. Bên cạnh đó, nhiều người cũng đào lại câu chuyện mang thai mà Thiên An từng kể trong một chương trình, và nội dung khá trái ngược với phát ngôn của mẹ Jack.

Theo đó, Thiên An từng xuất hiện trong chương trình Tâm Sự Mẹ Bỉm Sữa lên sóng hồi tháng 3/2022. Thiên An cho biết lúc biết mình có thai đã hoang mang cực độ. Cô báo cho ba bé thì người này cũng có thái độ tương tự, dù dự đoán trước được phần nào nhưng cô không ngờ ba bé Sol lại hoang mang đến vậy.

Sau đó, toàn bộ quá trình dưỡng thai và chăm con của Thiên An chỉ có một mình. Cô tự nhận thấy trường hợp của mình là nhạy cảm nên "hiểu, tự giác và tự có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình". Hầu hết thời gian mang thai bé Sol, Thiên An tự lo lắng mọi thứ, đến tận tháng thứ 4 mới dám thông báo với mẹ.

Thiên An kể lại quá trình mang thai của mình

Thiên An kể: "Khi biết tin mình có thai, tôi báo cho ba của bé và bạn đó cũng hoang mang giống như tôi. Vì trường hợp của tôi là trường hợp nhạy cảm nên hầu như hiểu, tự giác và chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình. Trong quá trình mang thai, hầu như tôi hoàn toàn là một mình.

Đến tháng thứ 4 tôi mới dám báo với mẹ, me cũng sốc lắm. Tâm lý lúc đó tôi sợ gia đình phản đối, tôi cũng muốn em bé trong bụng lớn hơn để khi thông báo thì sẽ chắc chắn hơn. Đối với tôi, mỗi đứa con có mặt trên cuộc đời là niềm vui rồi. Tôi không phải quá suy nghĩ giữa việc bỏ hay giữ con, mà tôi chỉ suy nghĩ vấn đề mình phải làm gì tiếp theo để duy trì cuộc sống của con thôi".

Thiên An kể thời gian mang thai khá khó khăn vì phải một mình đối diện

Hiện chia sẻ này của Thiên An được dư luận chia sẻ lại và thu hút sự bàn tán bởi sự thật câu chuyện "Thiên An một mình khi mang thai hay Thiên An được mẹ Jack đón về nuôi lúc mang thai" vẫn còn là dấu chấm hỏi.

Theo ghi nhận vào trưa 17/7, nghĩa là 24 giờ sau khi họp báo chấn động Vbiz này diễn ra, Thiên An vẫn chưa có bất kì động thái nào mới trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo ghi nhận tài khoản Fanpage hơn nửa triệu người theo dõi của Thiên An vẫn sáng đèn ở chế độ online, chỉ là không đăng bài đáp trả, không tương tác. Nữ diễn viên đã khoá tính năng bình luận, thế nhưng các bài đăng gần nhất vẫn nhận hàng chục nghìn lượt phẫn nộ. Trước tình thế như hiện tại, công chúng chờ đợi lời phản hồi từ Thiên An để ồn ào này có thể đi được giải quyết sau nửa thập kỷ bùng nổ.