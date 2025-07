Mẹ Jack nghẹn ngào: Tại sao 4-5 năm nay bà nội và ba làm mọi thứ mà vẫn không được gặp bé Sol?

Sáng 16/7, buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Jack nhanh chóng trở thành tâm điểm dư luận, không chỉ bởi âm nhạc mà còn vì những chia sẻ hiếm hoi liên quan đến đời tư. Lần đầu tiên, mẹ ruột của Jack – bà Trần Thị Cẩm Loan – chính thức lên tiếng về mối quan hệ giữa con trai mình và Thiên An, mẹ ruột của bé Sol.

Mẹ Jack đặt câu hỏi cho Thiên An

Xuất hiện tại buổi họp báo cùng luật sư và con trai, bà Loan không giấu được xúc động khi nói về những khúc mắc suốt 4-5 năm qua. Theo bà, giữa Jack và Thiên An không hề có khoảng thời gian “sống thử” như nhiều người đồn đoán. “Thiên An gần gũi và tiếp xúc với tôi nhiều hơn cả Jack”, mẹ nam ca sĩ khẳng định, đồng thời tiết lộ Thiên An từng tìm hiểu nhiều người chứ không chỉ riêng Jack.

Điều khiến bà Loan nghẹn lòng hơn cả là việc gia đình suốt nhiều năm không được gặp bé Sol.

“Có một điều mà mọi người cũng thắc mắc và tôi cũng không có câu trả lời. Đó chính là tại sao đến bây giờ chúng tôi cũng chưa nhìn được bé Sol. Tôi cũng không hiểu ấy mọi người, tôi cũng muốn hỏi câu hỏi này. Thật sự nếu bé Sol là con của Tuấn, thì nó có những quyền lợi của bản thân, nó có quyền biết ba của nó chứ. Chúng tôi đang làm tất cả mọi thứ hằng 4 năm nay để tạo quyền lợi cho bé Sol, chứ không phải không làm, nhưng chúng tôi không hiểu tại sao đến giờ bạn cũng không phối hợp. Tôi nghĩ bất kỳ người làm mẹ nào cũng mong muốn con mình có quyền lợi, con mình có ba. Tôi không hiểu tại sao đến thời điểm bây giờ gia đình tôi chưa có cơ hội đó, chưa làm được điều đó. Câu này tôi không thể trả lời được vì tôi không phải người quyết định", bà đặt vấn đề thẳng thắn trước truyền thông.

Sau cùng bà cũng muốn nhắn nhủ tới bé Sol là dù thế nào, tất cả vẫn là một gia đình.

Phát ngôn của mẹ Jack nhanh chóng gây tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông khi bà liên tục nhấn mạnh đến mong muốn được gặp cháu nội, trong khi một bộ phận netizen khác cho rằng vấn đề cần được giải quyết bằng pháp lý và sự đồng thuận của hai bên thay vì công khai cảm xúc cá nhân trên truyền thông.

Hiện tại, phía Thiên An vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức nào.