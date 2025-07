Jack phá vỡ sự im lặng sau 4 năm: "Tôi đã nát hết rồi"

10h sáng 16/7, ca sĩ Jack (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn) tổ chức họp báo, nói rõ vấn đề liên quan bạn gái cũ Thiên An và người con chung kéo dài suốt 4 năm qua.

Xuất hiện cùng Jack trong họp báo là bà Cẩm Loan (mẹ ruột của nam ca sĩ cùng đại diện luật sư thay Jack gửi đơn lên tòa án, yêu cầu giải quyết tranh chấp về quyền nuôi con hợp pháp với bạn gái cũ.

Bà Cẩm Loan: "Gia đình tôi bị sỉ nhục khủng khiếp"

Bà Cẩm Loan mở đầu buổi họp báo bằng câu chuyện Thiên An đến sống với gia đình Jack. Bà Loan nói từ khi Thiên An thông báo mang thai, bà chăm sóc và chưa bao giờ nghi kỵ chuyện Sol là con ai.

Mẹ của Jack chia sẻ thời điểm ồn ào bùng nổ, ê-kíp bàn bạc làm rõ nhưng Jack đã ngăn cản, chỉ vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con gái. Nhưng từ thời điểm Thiên An lên tiếng về chuyện "Jack bỏ con", gia đình nam ca sĩ đối mặt nhiều chỉ trích, buộc bà phải lên tiếng.

"Với vai trò người mẹ, tôi nói rõ vào lúc đó, Thiên An gần tôi nhiều hơn cả Tuấn. Những gì tôi chia sẻ hoàn toàn là sự thật. 4 năm qua, sự im lặng của gia đình phần nào đã ảnh hưởng nhiều người. Tôi muốn tìm lại sự bình yên cho con và gia đình mình. Bên cạnh đó, còn có đối tác, những người nghe nhạc. Quan trọng là sự nhìn nhận và tiếp cận thông tin từ giới trẻ. Chúng tôi có trách nhiệm nói rõ tất cả", bà Cẩm Loan nói.

Bà Loan nói thêm nhiều thông tin tiêu cực đến với Jack trong thời gian qua. Nam ca sĩ phải dừng nhiều dự án, ảnh hưởng lớn đến tài chính, cuộc sống. Bà nhấn mạnh vai trò người mẹ và khẳng định mọi lời nói của mình là sự thật.

Bà Loan (trái) và ca sĩ Jack trong họp báo sáng 16/7.

Về việc lên tiếng sau 4 năm gần như im lặng, bà Loan nói "Jack không mưu kế, Tuấn vẫn ra nhạc dù có được khán giả yêu thương hay không". Tuy nhiên, họ càng im lặng lại càng bị công kích, nhất là câu chuyện "công khai bài vị".

"Chúng tôi chọn thời điểm này lên tiếng vì câu chuyện hai bài vị. Nó lần nữa khủng bố gia đình tôi. Sau hai bài đăng, nó khủng khiếp hơn, nhất là những lời bàn tán, sỉ nhục mẹ con tôi. Tuấn không bao giờ dám bước ra đường. Đó là thời gian cận Tết, mọi người vui vẻ nhưng gia đình tôi không có nụ cười".

Bà Loan bật khóc khi nói về tình trạng của con, bao gồm mất ăn mất ngủ, có ngày ngồi trong góc tường.

"Khi nghe con hỏi ngày nào đó con không còn, mẹ có giận không, tôi chết lặng. Bản thân tôi bất lực, làm mẹ thất bại. Tôi có thể cho con tất cả nhưng không thể ngăn cản suy nghĩ của mọi người", bà nói thêm.

Đề cập đến "hai bài vị", bà Loan cho biết gia đình có nói chuyện lại với Thiên An, nhưng An lại nói rằng "đó là chuyện cá nhân, An không nhắc đến Jack".

"Tuy An cho rằng bạn không nói về gia đình chúng tôi, nhưng chính những bài như vậy ảnh hưởng đến Tuấn. Jack cũng không bao giờ ép bạn phá thai. Tôi muốn đoạn ghi âm phải được phục hồi nguyên vẹn", bà Loan khẳng định.

Cuối lời, bà Loan trăn trở về việc chưa được gặp lại cháu nội: "Có điều mọi người thắc mắc, đến tôi không có câu trả lời là "Tại sao đến giờ tôi vẫn chưa nhìn được bé Sol?". Tại sao đến giờ bạn chưa chịu phối hợp để chúng tôi gặp cháu. Tôi muốn gửi lời đến Sol rằng con hãy an tâm, dù bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn là gia đình".

Jack: "Tôi cực kỳ bất hiếu"

Sau gần một tiếng im lặng, Jack tiếp lời mẹ, mở đầu bằng việc cho rằng bản thân chết lặng sau những gì mẹ chia sẻ. Anh tự trách bản thân vì không dám nói lời xin lỗi mẹ dù bản thân gần 30 tuổi.

"Để nói lời xin lỗi, đến giờ tôi vẫn không dám. T ừ lúc nổi tiếng, tôi chưa bao giờ để mẹ tôi được yên, từ lúc còn ở trong công ty cũ đến giờ. Lúc đó, tôi hát gần 100 show/năm, nhưng không có đồng nào hết. Lúc đó tôi rất hạnh phúc vì có ngày được hát trước bao nhiêu người, nhận vô vàn lời chúc. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản vậy. Đến khi về thăm mẹ, tôi đi tay không. Thậm chí tôi còn mang chiếc xe trả góp về cho mẹ trả nợ. Tôi bất hiếu, là đứa con cực kỳ bất hiếu", Jack chia sẻ.

Jack tự nhận bản thân là "đứa con bất hiếu".

Jack nói thêm rằng anh không phải người thông minh, nhưng đủ nhận thức được cách mọi người đối xử với mình: "T ôi chọn không cãi vã, chỉ muốn hát cho khán giả nghe. Nhưng khi tôi suy nghĩ vậy, vô tình mang mẹ, khán giả vào vòng xoáy bởi chính lựa chọn sai lầm của mình. Đến giờ, tôi 'nát' hết rồi, hầu như không còn cảm xúc nữa. Nhưng tôi chỉ muốn xin lỗi mẹ vì bất hiếu trong thời gian làm nghề. Lời xin lỗi thứ hai tôi muốn gửi lời xin lỗi đến fan - gia đình của tôi. Các bạn rất khổ, có lúc quyên góp 1-2 tỷ đồng làm từ thiện nhưng không ai nhớ tới. Tôi cũng mang ơn fan không hết. Nếu không có họ, tôi không có xe, nhà cửa đâu".

Jack cũng khẳng định anh chỉ lên tiếng lần thứ hai, sau bài đăng thừa nhận mọi lỗi lầm năm 2021. "Mỗi năm tôi định làm gì, thì lại có chuyện. Có nhiều người hiểu lầm tôi mang câu chuyện nói hoài. Tôi chỉ nói hai lần. I m lặng nhưng từng ấy năm tôi vẫn không yên. Nếu tôi nói nhiều, con tôi sống ra làm sao? Cách đây 1 tháng, bạn lên bài bảo cả hai đều sai. Đến khi bạn nói vậy, gia đình tôi không còn gì nữa. Nếu như tôi không mạnh mẽ, tôi không còn trên đời này nữa. Tôi giờ đây chỉ thấy bình thường, không còn biết đau là gì nữa", Jack chia sẻ thêm.

Kết thúc phần chia sẻ, Jack hứa "cố gắng mua sự bình an cho mẹ, tỉnh táo hơn trong mọi lựa chọn".

"Tôi cũng muốn gửi lời đến con. Tôi không còn gì phải mắc cỡ hết. Sau này chắc chắn con sẽ hạnh phúc. Nếu bạn bè có chọc, con hãy nói là ba tôi lo cho tôi ngay từ khi tôi xuất hiện trên cõi đời này. Con không cần phải trả lời nhiều. Không ai chối bỏ con cả, dù bóp méo ra sao vẫn là sự thật. Và cho dù vụ kiện thế nào, kết quả không thể thay đổi và chỉ có một", Jack nói.

Làm rõ vấn đề pháp lý vụ kiện tranh chấp quyền nuôi con

Tiếp theo phần của bà Cẩm Loan và Jack, đại diện pháp lý của Jack đã làm rõ những vấn đề liên quan đến mặt pháp luật và các bước đi của Jack.

Về thông tin "Jack 5 củ" lan truyền trên mạng xã hội, luật sư cho biết: "MXH đăng tin về số tiền Jack chu cấp cho con. Nhưng thông qua những gì bà Loan chia sẻ, thông tin lan truyền là không phù hợp. Thời gian qua chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng xử lý, một số trang đã gỡ bài có nội dung xúc phạm danh dự người khác".

Luật sư cũng nhấn mạnh tòa án đã giải quyết xác nhận quyền cha con của Jack. "Jack nộp đơn tại Tòa án Thuận An với đầy đủ chứng từ. Tòa án ra quyết định chuyển hồ sơ về TAND Thủ Đức sau khi sáp nhập. Chúng tôi luôn muốn vụ việc nhanh chóng được giải quyết. Nhưng hiện tại, phía bị đơn yêu cầu đình chỉ giải quyết vụ án, có nghĩa là khép hẳn lại, bác bỏ yêu cầu khởi kiện".

Bà Cẩm Loan khóc khi nghe con trai xin lỗi, chia sẻ trong buổi họp báo.

Phía luật sư nói thêm từ lúc tòa án Thuận An thụ lý vụ án, bị đơn chưa đến tòa, chỉ gửi văn bản yêu cầu đình chỉ vụ án. Tuy nhiên, tòa án không đình chỉ, quyết định chuyển vụ án đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Lý do Jack khởi kiện cũng được luật sư giải thích là quyền thăm nom, tiếp cận quyền làm cha của Jack đang bị ngăn cản. Nam ca sĩ nhờ cơ quan chức năng bảo vệ quyền làm cha".

Về góc độ pháp lý, luật sư nhấn mạnh họ đang "đảm bảo tính chính danh cho Jack, đảm bảo cả quyền thừa kế của bé Sol. Pháp luật phải nói trên giấy tờ và chứng cứ. Jack khởi kiện ra tòa là yêu cầu chính đáng và hoàn toàn hợp pháp".

Về vấn đề truyền thông khai thác hình ảnh bé Sol, luật sư lên tiếng cảnh báo: "Có những trang báo nói về đời tư đứa bé, nhưng không được sự đồng ý của cha mẹ là vi phạm quyền trẻ em. Thay mặt nghệ sĩ Jack, chúng tôi mong muốn các anh chị hạn chế khai thác con của Jack".

Cuối cùng, luật sư cho rằng bé Sol đang bị lợi dụng hình ảnh để giải quyết chuyện của người lớn.

"Điều chúng tôi quan tâm là hình ảnh của cháu bé. Cảm xúc, sự bất an của người lớn không liên quan trẻ con. Không nên đưa hình ảnh, thông tin về đứa bé để gợi mưu cầu cá nhân, điều này vi phạm pháp luật và quyền trẻ em. Hành vi nhắc về bé thông qua câu chuyện người lớn là vi phạm pháp luật, phải dừng lại. Tôi muốn nói rõ là từ đầu, Jack đã nhận con. Trong suốt quá trình, nghệ sĩ luôn kết nối nhận lại con nhưng họ gặp khó khăn, cản trở. Sau thời gian, họ buộc phải thể hiện làm rõ trách nhiệm, dẫn đến các bước pháp lý như quý vị đã thấy như hiện tại".