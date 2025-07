Họp báo hơn 2 tiếng của Jack: Con ngồi như tượng, mẹ khóc kể sốc về Thiên An, nghi vấn về con số 5 triệu

Sáng 16/7, Jack đã tổ chức họp báo tại TP.HCM. Đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ lộ diện trước truyền thông sau khi vướng ồn ào đời tư, sự nghiệp trong nhiều năm qua. Tại họp báo, bà Cẩm Loan - mẹ Jack - đã thay mặt con trai làm rõ vụ lùm xùm tình ái với Thiên An. Trong suốt quá trình mẹ chia sẻ, nam ca sĩ sinh năm 1997 ngồi im không lên tiếng. Dưới đây là những phát ngôn đáng chú ý của mẹ giọng ca Thiên Lý Ơi liên quan đến Thiên An tại họp báo "cực nóng" vào sáng nay.

Tuy nhiên phải lưu ý rằng đây cũng chỉ mới là những thông tin 1 chiều, chưa có sự xác thực, lên tiếng từ phía diễn viên Thiên An. Sự thật ra sao còn cần người trong cuộc lên tiếng.

Jack và mẹ ruột trong buổi họp báo làm rõ bê bối tình ái với Thiên An vào sáng nay

Jack và Thiên An không sống thử, nhà gái được cho là tìm hiểu nhiều người

Tại họp báo, bà Loan cho biết drama đời tư giữa Jack và Thiên An cũng như sự im lặng của gia đình bà đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều người, làm phiền đến công chúng. Do đó, bà muốn 1 lần làm rõ sự thật với đối tác, người hâm mộ, dư luận. Bà Cẩm Loan mong rằng buổi họp báo này có thể giúp con trai lẫn gia đình tìm lại sự bình yên.

Để dư luận hiểu rõ về câu chuyện, mẹ Jack đã chia sẻ toàn bộ timeline chuyện tình ái giữa con trai và Thiên An. Theo bà Loan, tháng 12/2019, Jack kết thúc hợp đồng quản lý với công ty cũ. Đến tháng 1/2020, anh ký hợp đồng với công ty mới. Giai đoạn này, Thiên An bắt đầu lui tới nhà Jack với tư cách là bạn cùng công ty cũ trong khoảng 3 tháng, chứ không hề có mối quan hệ tình cảm. Bà Loan đính chính Jack và Thiên An hoàn toàn không có thời gian sống thử, cả hai chỉ tiếp xúc rất ngắn.

Ngoài ra, mẹ Jack còn cho biết Thiên An tìm hiểu khá nhiều người chứ không phải mỗi Jack. Đến tháng 4-5/2020, Thiên An dần ít lui tới nhà Jack. Lý do là cả 2 dừng tìm hiểu vì không hợp. Mẹ Jack khẳng định việc dừng tìm hiểu được cả 2 cùng thống nhất.

Chia sẻ của mẹ Jack về mối quan hệ giữa con trai và Thiên An

Thời gian mang thai gây hoang mang của Thiên An

Theo bà Cẩm Loan, Thiên An đã nói với bà cô có thai từ tháng 3/2021. Không lâu sau, bà đã đón Thiên An đến nhà mình chăm sóc vì cô tâm sự rằng sợ hàng xóm xung quanh dị nghị, đàm tiếu. Tuy nhiên, đến tận tháng 4/2022, Thiên An mới sinh con. Quá trình mang thai lên đến 12-13 tháng khiến gia đình bà hoang mang. Dù vậy, mẹ Jack khẳng định bà chưa bao giờ nghi ngờ bé Sol không phải con cháu của mình.

Mẹ Jack khẳng định chưa từng nghi ngờ việc em bé không phải con của Jack

Mẹ Jack cho biết theo những gì gia đình Thiên An nói thì thời điểm nữ diễn viên mang thai đến khi sinh con kéo dài tầm 13 tháng

Mượn tiền bà vú không trả và nỗi ám ảnh với con số 5 triệu của Thiên An

Bà Cẩm Loan chia sẻ Jack và Thiên An có con chung với nhau, song gia đình bà không thể chọn Thiên An là dâu vì cô có nhiều vấn đề tài chính. 1 trong những lý do là Thiên An từng mượn tiền bà vú (người giúp việc nhà Jack - PV). Sau khi nghe chuyện Thiên An vay mượn tiền, mẹ Jack đã đưa tiền cho Thiên An trả người giúp việc nhưng cô không làm. Khi được hỏi vì sao cứ liên tục hụt tiền, Thiên An chia sẻ toàn bộ thu nhập kiếm được đều đóng tiền học cho em.

Ngoài ra, mẹ Jack còn cảm thấy khó hiểu khi Thiên An rất thích con số 5 triệu - đây cũng là số tiền Thiên An từng dùng để phốt Jack: "Tôi không hiểu sao mà An rất thích con số 5 triệu. Bạn ấy chia sẻ rằng đi làm được công ty trả lương 5 triệu. Khi tiếp xúc với tôi, bạn ấy xin tôi 5 triệu sinh hoạt phí và đến khi lên bài nói Tuấn (tên thật của Jack - PV) cũng là 5 triệu".

Mẹ Jack nói rằng Thiên An từng mượn tiền người giúp việc của con trai

Tung bằng chứng số tiền thực sự chu cấp cho Thiên An nuôi con

Theo bà Loan, sau khi biết tin Thiên An mang thai và sinh con, gia đình nhà bà đã đều đặn gửi tiền chu cấp nuôi con cho Thiên An thông qua việc chuyển khoản và nhờ bà vú, người quen đưa tiền mặt cho cô. Phía Jack đã tung bằng chứng sao kê lịch sử chuyển khoản ngân hàng tiền chu cấp hàng tháng gửi cho Thiên An nuôi con. Số tiền mà gia đình Jack hỗ trợ Thiên An nuôi con là 5 triệu đồng. Bà Loan chia sẻ Jack còn muốn lập quỹ tiết kiệm cho con, nhưng không thực hiện được vì anh và Thiên An chưa kết hôn.

Ngoài ra, theo bà Loan, trước khi Thiên An sinh con, gia đình cô gặp khó khăn tài chính và đi vay mượn tiền của bạn bè. Sau khi biết chuyện, bà đã nhờ người này đưa cho Thiên An 100 triệu để cô xoay sở khó khăn tiền bạc của gia đình. Trong bản tường trình mà nhân chứng gửi tiền cho Thiên An viết, người này cho biết gia đình Jack đã nhiều lần gửi cho Thiên An số tiền lần lượt là 10 triệu đồng, 25 triệu đồng, 30 triệu đồng và 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó, gia đình bà đã dừng chu cấp vì không được Thiên An công nhận sự giúp đỡ. Thiên An cũng không cho Jack gặp con.

Mẹ Jack tung bằng chứng Thiên An nhận tiền chu cấp, hỗ trợ nuôi con với số tiền nhiều hơn con số 5 triệu mà cô từng công bố với dư luận

Yêu sách của Thiên An

Theo mẹ Jack, Thiên An và gia đình cô từng đưa ra rất nhiều yêu cầu tài chính, vật chất quá mức. Thiên An và mẹ ruột đã yêu cầu Jack mua nhà thành phố, nhẫn hột xoàn. Cô còn muốn Jack trả nợ và đầu tư vốn cho gia đình mình làm ăn. Tuy nhiên, thời điểm đó mẹ con Jack vẫn đang thuê nhà và không đủ khả năng đáp ứng các điều kiện, mong muốn của Thiên An.

Cũng theo bà Cẩm Loan, 100% chi phí ăn ở, đi lại của Thiên An trong thời gian mang bầu và ở nhà Jack là do bà lo. "Không như những gì trên MXH đã nói từ trước đến giờ, tôi lo không sót bất cứ việc gì. Lúc đó, Thiên An còn nói với tôi rằng ở với cô Loan sướng hơn ở với mẹ con, cô Loan lúc nào cũng cho tiền", mẹ Jack chia sẻ.

Mẹ Jack cho biết Thiên An từng có những đòi hỏi vật chất vượt xa khả năng của con trai bà

Phủ nhận ép Thiên An phá thai và công bố thông tin về 2 tấm bài vị

Vào ngày 19/1, Thiên An đã đăng tải một bài viết dài trên trang cá nhân, tiết lộ rằng cô từng mang thai 3 lần với bạn trai cũ, nhưng chỉ sinh được bé Sol. Trong 2 lần đầu, cô cho biết đã quyết định phá thai do bạn trai cầu xin, lo sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp. Cô cũng chia sẻ hình ảnh bài vị của 2 người con đã mất, mang họ Trịnh Trần, trùng với họ của Jack (tên thật là Trịnh Trần Phương Tuấn). Ngay khi đăng tải, toàn MXH chấn động, bùng nổ tranh cãi. Mọi suy luận đều nhắm về Jack khiến anh hứng chịu nhiều chỉ trích.

Liên quan đến vấn đề này, mẹ Jack cho biết Thiên An chưa từng báo với bà cô mang thai, và bà cũng không ép cô phá thai. Theo bà Cẩm Loan, 2 tấm bài vị do Thiên An đăng tải là không đúng sự thật.

"Thiên An có nói việc 2 cái bài vị kia là trang cá nhân của bạn ấy, bạn ấy muốn đăng gì thì đăng, đó là tự do. Trong 2 bài vị không hề nói đến Tuấn, không hề nhắc đến tên ca sĩ nào. Đó chỉ là trạng thái cá nhân của bạn thôi, và bạn ý gỡ bỏ. Vì người ta nói rằng, dù không nhắc đến tên của Tuấn nhưng chính những bài đó làm ảnh hưởng đến Tuấn. Bởi vì các trang thông tin cũng lấy từ An mà ra, cho nên bạn ý người gián tiếp làm ảnh hưởng đến Tuấn. Chính chủ đã phải xoá bài và thừa nhận là bài đó không nói về chúng tôi", bà Cẩm Loan nói.

Mẹ Jack lên tiếng về 2 tấm bài vị

Bà Loan cho biết chưa từng ép Thiên An phá thai

Jack bị tái phát trầm cảm được cho là vì Thiên An

Theo bà Cẩm Loan, bài đăng tố cáo của Thiên An vào tháng 1 đã khiến Jack rơi vào khủng hoảng tâm lý. Mẹ Jack cho biết con trai bà không dám ra đường, không ăn không ngủ vì hứng chịu những lời bàn tán, sỉ nhục, chửi rủa nặng nề. Theo bà Loan, Jack bị bệnh về tâm lý vào năm 2020, và căn bệnh này lại bộc phát sau bài đăng 2 chiếc bài vị của Thiên An.

"Mọi chuyện thật khủng khiếp. Tôi biết con mình mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ đến đâu thì Tuấn cũng là người bình thường, có cảm xúc và suy sụp về tinh thần. Sau bài đăng của Thiên An, Tuấn tái phát bệnh trầm cảm, có lúc đi qua đi lại 1 tiếng đồng hồ trong nhà, có khi thì vào góc nào đó ngồi và phải uống thuốc kiểm soát tâm trạng. Tôi nhớ Tuấn từng hỏi tôi: 'Nếu một ngày nào đó, con không còn sống, không lo được cho mẹ nữa thì sao?'. Khi đó, tôi cảm thấy mình là người mẹ thất bại", bà Loan chia sẻ về tình trạng bất ổn của Jack.

Mẹ của Jack tiết lộ về thời gian Jack bị trầm cảm sau ồn ào từ 2 tấm bài vị

Mẹ Jack cho biết nam ca sĩ có nhiều biểu hiện bất thường, có lúc đi qua đi lại 1 tiếng đồng hồ trong nhà, có khi thì vào góc nào đó ngồi và phải uống thuốc kiểm soát tâm trạng

Lời nhắn của mẹ con Jack đến Thiên An và bé Sol

Tại họp báo, mẹ Jack chia sẻ trong câu chuyện giữa Thiên An và Jack, không ai đúng, ai sai. Tuy nhiên, bà hy vọng Thiên An không làm tổn hại chính mình và đổ trách nhiệm lên đầu Jack và gia đình bà: "Cô biết chuyện gì con cũng dám làm. Cô mong rằng con hãy là người mẹ yêu thương con gái mình. Đừng làm điều cuối cùng mà con từng chia sẻ với cô. Cô hy vọng con đừng làm điều tiêu cực là tổn thương chính mình rồi đổ mọi trách nhiệm, tội lỗi lên cô và Tuấn. Cô xin An đừng làm chuyện đó, cô và Tuấn chịu quá đủ rồi", mẹ Jack nhắn nhủ đến Thiên An.

Mẹ Jack mong Thiên An không tổn hại chính mình

Sau khi mẹ kết thúc những chia sẻ về ồn ào đời tư của anh, Jack mới lên tiếng xin lỗi mẹ và cho biết anh là người con bất hiếu khiến mẹ bị cuốn vòng xoáy thị phi của mình. Anh đồng thời bày tỏ sự hối hận vì những sai lầm trong quá khứ và thừa nhận "đời tôi đã nát hết rồi". Cuối cùng, Jack hy vọng Thiên An sẽ có những dự định, lựa chọn tốt hơn, tập trung cho bé Sol để cho con gái có cuộc đời hạnh phúc.

Về con gái, nam ca sĩ cho biết dù kết quả vụ kiện thế nào, anh cũng mong được chăm sóc, bảo vệ bé Sol: "Tôi xin phép được gọi mình là ba vì điều đó không có gì mắc cỡ cả. Tôi có vài lời gửi đến bé Sol rằng: 'Sau này con chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nếu con đi học, bạn bè có chọc con, con cứ nói là con có một người ba rất nổi tiếng, và ba đã lo cho tôi từ lúc tôi từ lúc biết tôi có mặt trên đời này. Chuyện đó là sự thật, bạn đừng nghe gán ghép ở đâu cả, đó là sự thật ở gia đình tôi, còn nếu bạn không tin thì tôi dẫn bạn về nhà hỏi ba tôi'. Con chỉ cần nói như vậy là đủ rồi. Con sẽ là người hạnh phúc nhất, không ai chối bỏ con cả. Tôi không muốn chỉ nhìn con qua mạng xã hội. Dù vụ kiện có thế nào, tôi cũng mong được chăm sóc con".

Jack lần đầu nhắn nhủ trực tiếp đến em bé