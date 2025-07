Trận chiến Trấn Thành - Trường Giang: Ai sẽ chiến thắng?

Thị trường gameshow Việt sắp bước vào một cuộc cạnh tranh đáng gờm khi Trấn Thành tái xuất với Running Man Vietnam, trong khi Trường Giang tiếp tục khẳng định sức hút với 2 Ngày 1 Đêm mùa 4. Cùng xuất hiện trong hai show thực tế đình đám, Trấn Thành và Trường Giang - hai cái tên gắn liền với những cuộc so sánh không hồi kết - giờ đây dường như đang tiến đến một cuộc đối đầu không còn là... ngầm nữa.

Hai "ông hoàng gameshow" cùng lúc trở lại

Trấn Thành vừa được xác nhận là thành viên chính thức trong đội hình Running Man Vietnam mùa mới. Trong khi đó, 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 cũng vừa công bố giữ nguyên dàn cast, với sự trở lại của Trường Giang sau 3 mùa gắn bó. Cả hai chương trình đều thuộc thể loại show thực tế, khá tương đồng về chất liệu khai thác tương tác - trò chơi vận động - du lịch, cùng đầu tư quy mô, và đặc biệt: cùng chiếu vào khung giờ cuối tuần.

Sự trở lại của Trấn Thành được đánh giá là một "cú chuyển mình" đáng chú ý của Running Man Vietnam. Với kinh nghiệm cầm trịch nhiều show thực tế, khả năng kiểm soát tình huống và tạo cảm xúc, Trấn Thành mang theo kỳ vọng "kéo rating" cho mùa mới. Trong khi đó, Trường Giang tiếp tục giữ vai trò "anh cả" tại 2 Ngày 1 Đêm - một chương trình đã định hình được thương hiệu sau 3 mùa, và sở hữu lượng fan trung thành nhờ tính đời sống, hài hước rất gần gũi.

Khi hai tên tuổi dẫn đầu dòng reality show đồng loạt xuất hiện trong hai chương trình đối đầu trực diện về cả nội dung lẫn khung giờ, khán giả gần như chắc chắn sẽ chứng kiến những cuộc so kè không chỉ ở lượt xem mà còn ở cả mức độ viral, mức độ yêu thích và tất nhiên, là độ hot của từng cá nhân.

Trường Giang - Trấn Thành chuẩn bị "đối đầu" nhau ở 2 chương trình thực tế hot hòn họt

Đối đầu không lời, so kè mọi mặt trận

Trong hơn một thập kỷ qua, Trấn Thành và Trường Giang vẫn được mặc định là hai "thế lực lớn" trong mảng giải trí truyền hình. Dù chưa từng công khai đối đầu, khán giả vẫn luôn đặt họ lên bàn cân. Ở thời điểm hiện tại, cả hai đều đang "chia nhau thị phần" rõ rệt.

Về Trấn Thành, anh là một trong số hiếm những nghệ sĩ Việt có thể đứng ở vị trí trung tâm của bất kỳ chương trình nào, bất kể là với vai trò MC hay người chơi. Ở Running Man Vietnam mùa đầu tiên, Trấn Thành không phải là người giỏi thể lực, nhưng lại luôn biết cách tỏa sáng nhờ khả năng tạo miếng, khuấy động không khí và làm bật cá tính của người khác. Ở những chương trình khác như Rap Việt hay Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Trấn Thành tiếp tục thể hiện thế mạnh của mình: kết nối, cảm xúc và lan tỏa.

Nam MC không chỉ đơn thuần dẫn dắt, mà còn làm nhiệm vụ cảm hóa khán giả, khiến người xem thấy mọi câu chuyện đều gần gũi và có chiều sâu. Với Trấn Thành, nghệ sĩ không chỉ cần hài hước mà còn phải biết truyền tải thông điệp - đó là lý do vì sao anh luôn biết đẩy cảm xúc đúng lúc, khiến một chương trình đơn thuần trở nên đặc biệt. Ở thời điểm mà khán giả dễ "bội thực" với nội dung, cái tên Trấn Thành vẫn đủ lực để khiến người ta tò mò. Vì đơn giản, Trấn Thành là người biết tạo sóng và biết cách khiến người khác phải dõi theo mình đến tận phút cuối.

Không thể phủ nhận, Trấn Thành góp phần không nhỏ vào độ hot của gameshow mà anh tham gia

Nếu Trấn Thành là bậc thầy của những pha xử lý tình huống kịch tính và hoạt ngôn bậc nhất showbiz, thì Trường Giang lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác: hài hước kiểu "cà rỡn" nhưng mộc mạc, chân thành và đầy đời thường. Ở Running Man Vietnam mùa 2, dù không sở hữu sức bền hay tốc độ ấn tượng, Trường Giang vẫn là một nhân tố thú vị nhờ vào độ lém lỉnh, khôn khéo và khả năng tung hứng tự nhiên với dàn cast. Những màn "chặt chém" nhẹ nhàng nhưng duyên dáng với Lan Ngọc, Jun Phạm hay Karik là gia vị riêng không thể thiếu, khiến tập nào có Trường Giang cũng bớt phần gồng gánh.

Ngoài Running Man, Trường Giang còn ghi điểm mạnh với 2 Ngày 1 Đêm - một gameshow mà bản thân anh gần như trở thành 'linh hồn" của cả dàn cast. Không cần nói quá nhiều, chỉ với vài biểu cảm, cách nhấn nhá đặc trưng hay những phát ngôn nửa đùa nửa thật, Trường Giang đã tạo được sự kết nối gần gũi với khán giả, khiến họ cảm thấy chương trình giống như một chuyến đi chơi của những người bạn thật sự. Trong Hành Trình Rực Rỡ, anh tiếp tục phát huy thế mạnh này: tự nhiên, không màu mè, nhưng lại đủ duyên để chiếm trọn spotlight.

Trường Giang không cần gồng mình để viral. Anh biết khán giả thích gì, và lựa chọn cách tiếp cận mềm mại nhưng không kém phần thông minh để giữ vững vị trí của mình trên đường đua gameshow.

Trong suốt nhiều năm qua, Trường Giang là lựa chọn ưu tiên của các NSX gameshow

Cuộc chiến vô hình giữa 2 ngôi sao

Dù Trấn Thành và Trường Giang chưa từng tuyên bố đối đầu nhưng sự trở lại gần như cùng lúc của cả hai trong hai gameshow hot nhất hiện tại – Running Man Vietnam và 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 – đã vô tình thổi bùng lên cuộc so kè vô hình giữa hai "ông hoàng gameshow" đình đám.

Khi Trấn Thành được công bố vào Running Man Vietnam, không ít bình luận đã đặt ngay bên dưới: "Đợi xem mùa này sẽ lấn át 2 Ngày 1 Đêm không nhé". Và khi Trường Giang xuất hiện ở 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 với loạt biểu cảm hài hước quen thuộc, thì cũng có người mỉa mai rằng: "Lại kiểu chơi cũ, không có gì mới". Thực tế, sự đối đầu này không nằm ở phát ngôn của nghệ sĩ, mà nằm ở tâm lý người xem - khi chính khán giả vô tình (hoặc cố ý) biến cuộc trở lại của hai "ông hoàng" thành một cuộc chiến vô hình.

Ở một khía cạnh tích cực, đây là tín hiệu cho thấy thị trường giải trí đang vận hành sôi động. Khán giả có thêm lựa chọn, hai gameshow cạnh tranh cũng sẽ buộc nhau nâng chất lượng, tạo ra thêm nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Bản thân những cuộc tranh luận trên mạng xã hội, nếu ở mức kiểm soát, cũng chính là chất xúc tác giúp chương trình lan toả mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, sự so sánh liên tục có thể kéo theo những hệ lụy không mong muốn. Những màn khẩu chiến giữa hai phe fan, những luồng ý kiến gay gắt có thể làm lệch hướng trải nghiệm vốn dĩ nên là thư giãn của các gameshow. Khi cuộc vui bị biến thành một cuộc chiến, cả chương trình lẫn nghệ sĩ đều ít nhiều bị ảnh hưởng.

Song, nhiều người cũng háo hức chờ đợi xem Trấn Thành - Trường Giang sẽ tạo sức nóng thế nào cho những chương trình giải trí mà cả hai tham gia.