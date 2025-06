Cảnh tù tội của mẹ con Ngô Diệc Phàm: Người mẹ "trùm cuối" tự tay đẩy con vào "nhà đá" 13 năm, giờ cũng ngồi sau song sắt!

Năm 2021, vụ bê bối tình dục của Ngô Diệc Phàm gây rúng động showbiz Hoa ngữ và quốc tế trong thời gian dài. Cuối cùng, anh bị phán 13 năm tù giam cho tội danh cưỡng hiếp và tụ tập dâm. Ngô Diệc Phàm sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi mãn hạn tù. Đáng chú ý, chính mẹ ruột của Ngô Diệc Phàm là người gián tiếp đẩy con trai vào vòng lao lý. 4 năm sau khi con trai thân bại danh liệt, bà cũng đi tù.

Mẹ con Ngô Diệc Phàm đều đã đi tù

Mẹ Ngô Diệc Phàm tự tay đẩy con trai vào vòng tù tội

Cha mẹ Ngô Diệc Phàm đều là người tri thức, doanh nhân thành đạt tại Quảng Châu (Trung Quốc). Tuy nhiên, tuổi thơ của cựu nghệ sĩ không hạnh phúc khi cha mẹ thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã. Về sau mẹ Ngô Diệc Phàm ly hôn do phát hiện chồng ngoại tình. Bà Ngô Tú Cần giành được quyền nuôi con, đưa Diệc Phàm sang Canada xây dựng cuộc sống mới và đổi họ của con trai sang họ mình. Bà Ngô Tú Cần được tiết lộ là 1 người mẹ kiểm soát con cái thái quá. Dưới danh nghĩa người đại diện kiêm quản lý, bà toàn quyền giám sát, thao túng và đưa ra mọi quyết định cho sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng tư của con trai. Người đẹp Tiểu GNA từng cho biết Ngô Diệc Phàm "sợ mẹ còn hơn sợ cọp". "Chỉ cần bà ấy ở cạnh, anh ta ngẩng đầu cũng không dám. Hơn 20 tuổi còn lén mẹ yêu đương. Đụng chuyện thì về khóc lóc ôm đầu gối mẹ", hot girl Trung Quốc mỉa mai tình cũ là "mama boy" (con trai cưng của mẹ).

Lật lại bê bối chấn động năm nào của Ngô Diệc Phàm, vào tháng 5/2021, cựu nghệ sĩ đã bị tung ảnh đưa hot girl Tiểu Di tới rạp chiếu phim hẹn hò. Chính cú phục kích "tóm gọn" của paparazzi này mà hot girl Đô Mỹ Trúc mới biết bản thân bị "cắm sừng". Sau đó, cô đăng bài "bóc phốt" bạn trai trong bóng tối "bắt cá nhiều tay". Không dừng lại ở đó, Đô Mỹ Trúc gây sốc khi tố cáo Ngô Diệc Phàm chuốc rượu, chuốc thuốc cô để thực hiện hành vi cưỡng bức. Người đẹp này còn cho biết Ngô Diệc Phàm đã lợi dụng danh tiếng của mình để dụ dỗ nhiều cô gái trẻ lên giường, trong đó có người vị thành niên. Chẳng ai ngờ rằng, sau bài đăng của Đô Mỹ Trúc, đã có vô số nạn nhân lên tiếng tố cáo từng bị Ngô Diệc Phàm lừa tình, cưỡng bức.

Chính Đô Mỹ Trúc đã lật mặt nạ giả tạo, phơi bày góc khuất đen tối của Ngô Diệc Phàm

Sau khi drama nổ ra, mẹ ruột Ngô Diệc Phàm ra mặt giải quyết. Bà gửi số tiền bịt miệng 500.000 NDT (1,7 tỷ đồng) vì muốn dụ hot girl Đô Mỹ Trúc vào tròng để kiện cáo cô. Do muốn nhanh chóng dập tắt scandal của con, bà Ngô Tú Cần đến sở cảnh sát báo cáo vụ việc nghi bị Đô Mỹ Trúc tống tiền. Chẳng ai có thể ngờ rằng, trong lúc điều tra, cảnh sát lại... kiểm tra luôn Ngô Diệc Phàm.

Trong báo cáo điều tra sơ bộ được công bố ngày 22/7/2021, cảnh sát Bắc Kinh (Trung Quốc) xác nhận họ chưa nhận được bất kỳ đơn tố cáo từ các nạn nhân, kể cả Đô Mỹ Trúc sau khi lùm xùm nổ ra, trừ mẹ của Ngô Diệc Phàm báo án con trai bị lừa đảo. Tuy nhiên, việc mẹ Ngô Diệc Phàm bị lừa tiền không liên quan gì đến Đô Mỹ Trúc. 1 thanh niên họ Lưu ở Giang Tô (Trung Quốc) đã giả mạo Đô Mỹ Trúc đàm phán vòi tiền Ngô Diệc Phàm. Thanh niên họ Lưu này còn giả làm luật sư của Ngô Diệc Phàm để thương lượng hòa giải với nàng hot girl. Hắn không chỉ thành công lấy được 27.000 USD (685 triệu đồng) mà còn khiến mâu thuẫn của 2 bên gia tăng.

Trong lúc nóng vội, mẹ Ngô Diệc Phàm đã báo công an với mục đích tống Đô Mỹ Trúc vào tù vì tội tống tiền. Nào ngờ, việc làm của Ngô Tú Cần lại giúp cảnh sát có cái cớ hoàn hảo để bắt tay điều tra những cáo buộc hình sự về nghi vấn cưỡng hiếp liên quan đến giọng ca Like That. Kết cục, Ngô Diệc Phàm chính thức bị bắt giữ vì tình nghi cưỡng dâm trẻ vị thành niên vào ngày 29/7/2021. Khi con trai bị bắt, bà Ngô Tú Cần được tiết lộ khóc hết nước mắt, mất ăn mất ngủ vì dằn vặt. Ngô Diệc Phàm cũng trách móc, từ chối gặp mặt mẹ ruột trong thời gian đầu vào tù.

Mẹ guột là người đưa Ngô Diệc Phàm vào tù theo cách chẳng ai ngờ

Ở phiên xét xử chung thẩm, Ngô Diệc Phàm bị tuyên 13 năm tù giam cho tội danh cưỡng hiếp và tụ tập dâm ô. Sau khi mãn hạn tù, cựu ca sĩ sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc. Ngô Diệc Phàm từng nộp đơn kháng cáo với lý do bản án quá nặng nhưng bị tòa bác bỏ. Kết quả điều tra của cơ quan chức năng xác định Ngô Diệc Phàm có hành vi sai trái với phụ nữ. Từ tháng 11 đến tháng 12/2020, Ngô Diệc Phàm cưỡng bức 3 cô gái tại nhà riêng. Các nạn nhân đều trong tình trạng say xỉn, không có sức phản kháng. Tháng 7/2018, Ngô Diệc Phàm tổ chức "dâm loạn tập thể", có sự tham gia của bạn bè và 2 cô gái khác.

Mẹ ruột giờ cũng vướng lao lý

Là quản lý kiêm tấm lá chắn che đậy cho "mặt tối" của Ngô Diệc Phàm, bà Ngô Tú Cần cũng không tránh được việc phải chịu trách nhiệm cho hành vi sai trái của con trai. Sau khi xử lý xong vụ án hiếp dâm của Ngô Diệc Phàm, cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra đối với hàng loạt công ty của nam ca sĩ. Kết quả, Ngô Diệc Phàm phải nộp phạt 83,7 triệu (hơn 2.130 tỷ đồng) cho hành vi trốn thuế, che giấu thu nhập cá nhân.

Với vai trò người chịu trách nhiệm chính trong loạt công ty của riêng Ngô Diệc Phàm, bà Ngô Tú Cần bị phát hiện trốn thuế với số tiền lên tới 300 triệu NDT (hơn 1.050 tỷ đồng). 1 luật sư nổi tiếng tại Bắc Kinh (Trung Quốc) tiết lộ mẹ Ngô Diệc Phàm cũng đã phải vào tù chịu án cùng con trai tai tiếng. Thậm chí, sau vụ bê bối trốn thuế của mẹ bị bại lộ, thời hạn ngồi tù của nam ca sĩ cũng bị tăng thêm không ít.

Theo tờ 163, các nhân viên cũ ở công ty Ngô Diệc Phàm không lấy gì làm lạ khi bà Ngô Tú Cần vào tù. Họ cho biết mẹ Ngô Diệc Phàm là người tính toán, tham vọng và thực dụng. Trong quá trình giúp con trai quản lý công ty, bà từng đề ra nhiều quy định bốc lột sức lao động của nhân viên như chỉ ký hợp đồng ngắn hạn, không đóng bảo hiểm xã hội. Những yêu cầu khắt khe, đãi ngộ ngặt nghèo khiến nhiều nhân viên làm việc ở công ty Ngô Diệc Phàm bỏ việc chỉ sau 3 tháng.

Mẹ Ngô Diệc Phàm được tiết lộ đã lĩnh án tù vì trốn thuế. Vụ việc cũng khiến bản án của Ngô Diệc Phàm bị tăng lên

Tờ QQ cho biết không chỉ mẹ con Ngô Diệc Phàm mà Ngô Lâm - người anh họ kiêm cánh tay phải đắc lực, từng tiếp tay cho cuộc sống trụy lạc của cựu ca sĩ cũng như việc trốn thuế của người dì Ngô Tú Cần - cũng đã bị bắt và ngồi tù. Có thể nói hiện tại, cả nhà Ngô Diệc Phàm đang phải trả giá cho tội ác cũng như những hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Nguồn: Sina, Sohu