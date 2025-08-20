Cuộc sống bí ẩn của Hoa hậu nắm trong tay 7000 tỷ đồng, được chồng dặn dò lo hậu sự

Tài tử võ thuật Lý Liên Kiệt gây chú ý

Vừa qua, trên trang cá nhân, tài tử võ thuật Lý Liên Kiệt gây chú ý khi đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh trong phòng phẫu thuật, kèm chia sẻ: "Gần đây lại trải qua một lần thử thách vô thường".

Gần đây, Lý Liên Kiệt thường xuyên gặp vấn đề sức khỏe. (Ảnh ETtoday).

Nam diễn viên 62 tuổi cho biết thêm, ông đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, được xuất viện và hiện sức khỏe tạm ổn định sau nhiều năm chống chọi bệnh cường giáp.

Theo Sina, Lý Liên Kiệt từng nhiều lần đối diện ranh giới sinh tử. Chính vì vậy, ông không còn sợ hãi mà chọn cách bình thản đón nhận quy luật vô thường.

Nam diễn viên tiết lộ đã nhiều lần dặn dò vợ là cựu Hoa hậu châu Á Lợi Trí về hậu sự sau này. Ông mong tang lễ được tổ chức đơn giản, không bia mộ, không dựng tượng, người thân có thể tùy chọn thụ táng hoặc hải táng.

Thông tin này khiến dư luận dành sự quan tâm đặc biệt đến Lợi Trí, người phụ nữ đã gắn bó và lặng lẽ đứng phía sau Lý Liên Kiệt suốt hơn 25 năm qua. Cô không chỉ là vợ, mà còn là người nắm giữ khối tài sản khổng lồ khoảng 2 tỷ NDT (tương đương 7.000 tỷ đồng) do chính chồng giao toàn quyền quản lý.

Từ hoa hậu châu Á đến biểu tượng gợi cảm một thời

Lợi Trí sinh năm 1961 tại Thượng Hải, sang Hong Kong (Trung Quốc) định cư từ năm 20 tuổi. Cô từng theo học ngành Kinh tế tại Đại học San Francisco (Mỹ) trước khi trở lại Hong Kong (Trung Quốc) dự thi Hoa hậu châu Á 1986 do đài ATV tổ chức và đăng quang ngôi vị cao nhất.

Lợi Trí từng đăng quang hoa hậu, sau đó bước chân vào làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). (Ảnh Sohu).

Sau đó, cô gia nhập showbiz đóng phim, liên tục xuất hiện trong hàng loạt bộ phim điện ảnh đình đám như Thiên Sứ Ma Quỷ, Ma Bài, Thiến Nữ U Hồn 3, Công Tử Đa Tình, Song Long Hội...

Lợi Trí từng là mỹ nhân đình đám Hong Kong (Trung Quốc) một thời. (Ảnh ON.CC).

Tuy nhiên, sự nghiệp của Lợi Trí không nổi bằng tai tiếng tình ái của cô. Được đánh giá sở hữu nhan sắc đậm chất phụ nữ Á Đông, nhưng toát lên sức quyến rũ khó cưỡng như phụ nữ phương Tây, "biểu tượng gợi cảm của Hong Kong" khiến phái nam đều mê mẩn. Nhà văn Nghê Khuông, thậm chí đến tài tử Lý Liên Kiệt và cả "ông trùm sòng bạc" Hà Hồng Sân cũng không thể cưỡng lại sức hút của người đẹp này.

Năm 1992, Lợi Trí chính thức giải nghệ và sang Mỹ định cư. (Ảnh Sohu).

Năm 1989, Lợi Trí bén duyên với Lý Liên Kiệt sau lần hợp tác trong phim Quyết Chiến Giang Hồ. Dù khi ấy đã có vợ và 2 con gái, Lý Liên Kiệt vẫn quyết định đệ đơn ly hôn với người vợ thanh mai trúc mã Hoàng Thu Yến, để chạy theo Hoa hậu châu Á. Việc ông quyết định ly hôn để đến với Lợi Trí từng tạo nên làn sóng chỉ trích gay gắt, khiến cả hai mang danh "cướp chồng - phụ bạc".

Nữ diễn viên từng lọt vào "mắt xanh" của nhiều đại gia, điển hình là Hà Hồng Sâm - ông chủ sòng bạc. (Ảnh Sohu).

Không chỉ vậy, trong lúc gắn bó với Lý Liên Kiệt, Lợi Trí còn vướng tin đồn tình ái với tỷ phú Hà Hồng Sân. Vị trùm sòng bạc được cho là từng ngỏ ý cưới bà làm vợ thứ năm, khiến nội bộ nhà họ Hà dậy sóng. Trước sức ép, cuối cùng Lợi Trí buộc phải rút lui khỏi Hong Kong (Trung Quốc), sau khi cả Hà Hồng Sân và Lý Liên Kiệt đứng ra dàn xếp.

Năm 1992, ở đỉnh cao sự nghiệp, Lợi Trí bất ngờ tuyên bố giải nghệ, sang Mỹ định cư. Đến năm 1999, bà và Lý Liên Kiệt chính thức tổ chức hôn lễ tại Los Angeles (Mỹ), đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

Người phụ nữ giàu có và bí ẩn nhất showbiz

Sau khi kết hôn với Lý Liên Kiệt, Lợi Trí được chồng hết mực nuông chiều. Cô sinh 2 con gái và cũng lui về làm người phụ nữ của gia đình. Lợi Trí chủ yếu ở nước ngoài cùng chồng con và biến mất hoàn toàn khỏi showbiz sau tuyên bố giải nghệ. Tuy không hoạt động nghệ thuật, nhưng Lợi Trí vẫn sở hữu khối tài sản kếch xù.

Lợi Trí nắm trong tay khối tài sản khổng lồ 7.000 tỷ của ông xã Lý Liên Kiệt.

Theo đó, Lợi Trí được đánh giá là minh tinh có con mắt đầu tư nhạy bén. Cô sở hữu rất nhiều nhà đất trước khi rời showbiz. Ngoài ra, Lý Liên Kiệt từng cho biết anh đã giao toàn bộ tài sản 2 tỷ NDT (7000 tỷ đồng) của mình cho vợ quản lý. Theo Lý Liên Kiệt, việc này vừa để anh bày tỏ tình yêu, sự tin tưởng tuyệt đối với Lợi Trí, cũng vừa để bà xã an tâm về vị trí của mình trong gia đình. "Là 1 người chồng, tôi luôn muốn thấy vợ vui vẻ và yên lòng. Vì thế, toàn bộ tài sản của tôi đều do vợ quản lý. Nghe có vẻ khó tin nhưng tôi là kẻ không có tiền", Lý Liên Kiệt hài hước chia sẻ.

Ở tuổi U70, cựu hoa hậu ít khi xuất hiện trước công chúng. Những hình ảnh hiếm hoi được tiết lộ cho thấy bà đã có nhiều thay đổi về ngoại hình, song vẫn giữ nét sang trọng, quý phái của một nhan sắc vang bóng một thời.

Mỹ nhân đình đám một thời hiện có cuộc sống viên mãn, rời xa làng giải trí. (Ảnh Sohu).

Sau 26 năm bên nhau, cặp đôi vẫn giữ được cuộc sống hôn nhân bền chặt. Lợi Trí từng chia sẻ: "Gả cho anh ấy, tôi không uổng phí cuộc đời này". Hai con gái của họ đều trưởng thành, trong đó con gái đầu là sinh viên tại Đại học Harvard (Mỹ).

Từ một biểu tượng gợi cảm từng khiến làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc) đảo điên, Lợi Trí giờ đây chọn cách sống an yên, lùi về hậu trường để trở thành chỗ dựa cho chồng con. Trong khi Lý Liên Kiệt gần đây thường xuyên đối diện bệnh tật và chuẩn bị cho những "điều không thể tránh khỏi", bà chính là người được ông tin tưởng giao phó cả khối tài sản lẫn hậu sự.