Đạo diễn "Thiên long bát bộ" U80 bán hàng online, cưng chiều bà xã kém 31 tuổi

Sinh năm 1951, đạo diễn Trương Kỷ Trung được coi là "bàn tay vàng" cho các dự án phim võ thuật chuyển thể từ tiểu thuyết của Kim Dung . Những tác phẩm thành công dưới bàn tay chỉ đạo của vị đạo diễn tài ba phải kể đến như Anh hùng xạ điêu, Thiên long bát bộ , Thần điêu đại hiệp, Tiếu ngạo giang hồ...

Trương Kỷ Trung là "ông trùm phim kiếm hiệp" của màn ảnh Hoa ngữ.

Trương Kỷ Trung được mệnh danh "ông trùm phim kiếm hiệp". Sau hàng chục năm, ông vẫn được xem là một trong những đạo diễn tài năng và có sức ảnh hưởng nhất làng giải trí Hoa ngữ . Theo thống kê, ông sở hữu khối tài sản 300 triệu NDT (hơn 46 triệu USD).

Bên cạnh đó, Trương Kỷ Trung giúp nhiều gương mặt trẻ trở nên nổi tiếng khắp châu Á. Nhiều ngôi sao thành danh nhờ cơ hội hợp tác trong các bộ phim kiếm hiệp của ông như Lý Á Bằng, Huỳnh Hiểu Minh, Dương Mịch, Đặng Siêu, Hồ Quân, Lưu Diệc Phi , Lưu Đào...

Được đánh giá cao trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng đạo diễn nổi tiếng này lại có cuộc sống tình cảm không ít thị phi.

Trương Kỷ Trung trải qua 2 cuộc hôn nhân. Năm 2016, ông ly hôn người vợ đầu tiên Phàn Hinh Mạn sau hơn 11 năm chung sống. Cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn mà không có con chung.

Vụ chia tay ồn ào với người vợ đầu ảnh hưởng tới hình ảnh của "ông trùm dòng phim kiếm hiệp". Dù đã ly hôn, Trương Kỷ Trung và Phàn Hinh Mạn vẫn đưa nhau ra tòa, tranh chấp về tài sản, giải quyết kiện tụng.

Thậm chí, đạo diễn nổi tiếng còn phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại tinh thần cho vợ cũ với số tiền lên tới 20.000 NDT (hơn 70 triệu đồng) vì xâm phạm quyền riêng tư.

Sau lần đầu đổ vỡ hôn nhân, Trương Kỷ Trung kết hôn với bạn gái kém ông 31 tuổi có tên Đỗ Tinh Lâm. Cả hai lần lượt sinh cho nhau 3 người con "đủ nếp, đủ tẻ".

Trương Kỷ Trung bên vợ và 4 người con.

Trước khi đến với Trương Kỷ Trung, Đỗ Tinh Lâm từng ly hôn và có con trai riêng. Đạo diễn Trung Quốc coi con riêng của vợ như con ruột, yêu thương và chăm sóc cậu bé từ khi hai người gắn bó.

Người đẹp này tuổi từng là nghiên cứu sinh tại Pháp. Cô xinh đẹp, thông minh và có tiềm lực tài chính, trợ giúp lớn cho công việc của Trương Kỷ Trung. Sau khi kết hôn, Đỗ Tinh Lâm tạm gác lại việc học để chăm sóc gia đình.

Việc kết hôn với người kém nhiều tuổi khiến Trương Kỷ Trung đối mặt với những xì xào từ công chúng. Tuy nhiên, ngôi sao 74 tuổi khẳng định, ông rất hạnh phúc và liên tục lên tiếng bảo vệ người bạn đời.

Đạo diễn nổi tiếng rất chiều chuộng vợ trẻ.

Trương Kỷ Trung cho biết chính vợ trẻ mang đến cho ông nguồn sống tích cực. Ông hết lời khen ngợi vợ trẻ rất chu đáo, đảm đang, biết cách vun vén cho tổ ấm khiến ông yên tâm làm việc.

Vài năm trở lại đây, do tuổi cao sức yếu, Trương Kỷ Trung không còn tích cực sản xuất phim ảnh mà dành nhiều thời gian ở bên vợ con tại một trang trại ở nông thôn.

Đạo diễn thường đăng tải hình ảnh bận rộn chăm con, làm vườn, chăm sóc nhà cửa trên trang cá nhân. Trương Kỷ Trung còn cho cải tạo khu vườn để làm một công viên thu nhỏ cho cả gia đình vui đùa lúc rảnh rỗi.

Đạo diễn nổi tiếng bán hàng online để kiếm tiền ở tuổi U80.

Để kiếm thêm kinh tế, đạo diễn lập các tài khoản mạng xã hội, nhận livestream quảng cáo và bán hàng cho các nhãn hiệu từ nổi tiếng đến ít tiếng tăm. Từng là đạo diễn lừng lẫy trong showbiz, nhưng ông không ngại chào mời, câu kéo khách mua hàng cho mình.

Thỉnh thoảng khi nhớ nghề, "ông trùm kiếm hiệp" vẫn tham gia các chương trình truyền hình về bình luận sách, phim ảnh.



