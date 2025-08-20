Cấm sóng tất cả diễn viên đóng phim đam mỹ!

Theo tờ Sohu, Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc (gọi tắt: Quảng Điện) gần đây đã tổ chức cuộc họp quý thường niên. Trong biên bản nội bộ cuộc họp bị rò rỉ trên MXH, phía Quảng Điện đã đề cập đến hiện trạng nhiều bộ phim đam mỹ (boylove) lách luật phát hành bằng cách chiếu trên các nền tảng quốc tế. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định của cơ quan quản lý văn hóa.

Do đó, Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đề xuất nghiêm cấm các nhà sản xuất chiêu trò phát hành phim đam mỹ trên bản quốc tế của tất cả MXH, nền tảng xem phim. Đồng thời, Quảng Điện cũng "phong sát" tất cả diễn viên chính từng tham gia phim đam mỹ, không cho phép nhận dự án mới trong tương lai. Luật "cấm đam mỹ" bổ sung này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 9 tới đây.

Cơ quan quản lý văn hóa Trung Quốc đã đề xuất lệnh cấm sóng tất cả nghệ sĩ đóng phim đam mỹ từ tháng 9

Việc giới chức Trung Quốc có động thái cứng rắn xóa sổ thể loại đồng tính nam khỏi màn ảnh này không phải mới. Năm 2022, tại Hội nghị công tác phát thanh và truyền hình toàn quốc, Quảng Điện cũng đã ban hành chỉ thị "ngừng sản xuất show đào tạo thần tượng, phim thuộc đề tài đam mỹ (tình yêu đồng tính nam)". Quyết định này của cơ quan chức năng khiến gần 20 dự án đam mỹ, được đầu tư hàng triệu USD rơi vào cảnh "đắp chiếu vĩnh viễn" như Hạo Y Hành, Vai Trái Có Cậu, Trương Công Án, Dạ Yến Bạch, Đoạt Mộng...

Theo tờ Sina, Điền Hủ Ninh và Tử Du là 2 nam diễn viên chắc chắn sẽ dính lệnh "phong sát" đầu tiên. Bộ phim đam mỹ Nghịch Ái do họ đóng chính chính là tác phẩm bị "nêu tên" lách luật chiếu trên nền tảng quốc tế trong biên bản họp của Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc. Không chỉ vậy, nổi tiếng chưa bao lâu, Điền Hủ Ninh và Tử Du đã dính vào loạt lùm xùm tình ái tiêu cực.

Tử Du (áo trắng) và Điền Hủ Ninh được cho là 2 cái tên sẽ giải nghệ ngay trong tháng 9. Tác phẩm Nghịch Ái của họ chính là dự án lên sóng trái phép, vi phạm quy định được Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc nhắc đến trong cuộc họp

Hiện, chưa rõ Quảng Điện sẽ chỉ cấm sóng những nghệ sĩ tham gia dự án đam mỹ phát hành "trái phép", hay phong sát toàn ngành. Bởi số lượng nam diễn viên nhận lời diễn xuất trong các dự án đam mỹ ở Trung Quốc từ năm 2020 đến năm 2022 là rất nhiều. Xa hơn trong quá khứ còn có Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu (Thượng Ẩn).

Sau thành công của Thượng Ẩn, Trần Tình Lệnh (Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác), Sơn Hà Lệnh (Cung Tuấn - Trương Triết Hạn), phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ được xem là con đường tắt để nhiều tài tử bước lên đỉnh cao danh vọng, trở thành sao hạng A và có thêm hàng triệu fan chỉ trong 1 đêm.

Tuy nhiên, thể loại này bị đánh giá nguy hại với ngành giải trí Trung Quốc khi các nhà sản xuất không tập trung sáng tạo đổi mới kịch bản, chỉ chạy theo trào lưu phục vụ cho nhu cầu thị trường. Phim đồng tính nam còn bị coi là nguyên nhân tạo ra những nghệ sĩ nổi tiếng nhanh, nhưng tài năng và phẩm chất đạo đức kém như Trương Triết Hạn, Tử Du hay Điền Hủ Ninh.

Thượng Ẩn, Sơn Hà Lệnh và đặc biệt là Trần Tình Lệnh là những tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ nổi tiếng của màn ảnh Trung Quốc những năm qua

Nguồn: Sina, Sohu