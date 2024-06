Ahn Jae Hyun gây bão với MV đam mỹ, Goo Hye Sun có ngay chiêu trò giật spotlight bằng được?

Sau quãng thời gian dài im ắng, Ahn Jae Hyun trở thành tâm điểm Kpop nhờ góp mặt trong MV All The Way của K.Will. Đây chính là phần 2 của MV đam mỹ Please Don't... sau 1 thập kỷ, nên dân tình đều nhốn nháo đứng ngồi không yên mong chờ.

Tuy nhiên khi Ahn Jae Hyun đang là tâm điểm trên MXH, Goo Hye Sun lại có động thái được cho là chiêu trò để giật spotlight của chồng cũ. Sau nhiều màn "quậy đục nước", Goo Hye Sun tiếp tục flex thành tích học tập khủng. Trên trang cá nhân, "nàng cỏ" khoe được nhận vào Trường Báo chí thuộc Đại học KAIST (Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc) để theo học chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật. Nhiều người chúc mừng Goo Hye Sun, tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng nữ diễn viên đang cố tình gây sự chú ý, chiếm spotlight của chồng cũ Ahn Jae Hyun.

Theo THE-QS World Rankins, KAIST được xếp hạng là trường đại học tốt nhất tại Hàn Quốc cũng như châu Á. Đây là trường đại học chuyên sâu về nghiên cứu khoa học đầu tiên ở bậc sau đại học Hàn Quốc, có điều kiện tuyển sinh rất ngặt nghèo. Tỷ lệ chấp nhận nhập học chỉ là 14,9% với sinh viên Hàn Quốc và 13,2% với sinh viên ngoại quốc.

Goo Hye Sun khoe được nhận vào trường đại học KAIST danh tiếng số 1 Hàn Quốc

Nhiều người cho rằng Goo Hye Sun đang tìm cách giành spotlight của chồng cũ. Ahn Jae Hyun vừa gây bão với màn tái xuất trong MV đam mỹ All The Way với nam diễn viên Seo In Guk

Đây là phần 2 của MV Please Don't... đình đám 10 năm trước nên rất được dân tình đón chờ

Goo Hye Sun đã tốt nghiệp loại xuất sắc, nhận bằng cử nhân tại Đại học Sungkyukwan vào tháng 2 năm nay. Nữ diễn viên đăng ký vào Khoa Điện ảnh vào năm 2011, nhưng phải tạm dừng học do lịch trình quá bận rộn. Phải tới năm 2020, Goo Hye Sun mới quay trở lại học đại học. Trong thời gian theo học tại Sungkyunkwan, "nàng cỏ" liên tục gây sốt mạng xã hội nhờ bảng điểm cao ngất ngưởng, trở thành tấm gương sáng cho nhiều đàn em.

Goo Hye Sun còn tiết lộ luôn bảng điểm đẹp như mơ sau hành trình nỗ lực học tập. Theo đó, mỹ nhân sinh năm 1984 đạt điểm số trung bình (GPA) là 4,27 và vượt qua 4,0 điểm GPA ở 12/13 học kỳ. Với điểm tối đa 4,5, thành tích học tập của nữ diễn viên đã gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng xứ kim chi.

Goo Hye Sun lấy bằng cử nhân xuất sắc vào tháng 2 vừa qua Minh tinh họ Goo đạt được điểm số trung bình là 4,27 sau quá trình nỗ lực học tập tại ngôi trường danh tiếng

Goo Hye Sun đạt được điểm số GPA trên 4 ở hầu hết các kỳ học

Goo Hye Sun được khen ngợi nhờ trí thông minh, khả năng học tập xuất sắc, nhưng đồng thời cô cũng bị ghét vì tính cách "lươn lẹo". Vào ngày 10/6 vừa qua, Goo Hye Sun đã "hạ cánh" ở vị trí thứ 4 trong danh sách "Những ngôi sao trơ tráo sống tốt bất chấp chỉ trích". Mỹ nhân Vườn Sao Băng là sao nữ duy nhất lọt vào bảng xếp hạng tai tiếng này, chỉ chào thua 3 cái tên "ra tù vào tội" Seungri, Kim Ho Joong và MC Mong.

Đông đảo netizen cho rằng dù Goo Hye Sun không thể "sánh vai" với những sao nam môi giới mại dâm, say rượu lái xe, trốn nghĩa vụ quân sự kể trên, nhưng cô bị ghét vì tính cách giả dối. Người ta nhận ra rằng điểm chung của tất cả vụ việc thị phi này là cách Goo Hye Sun luôn thích đóng vai nạn nhân và "quậy đục nước". "Mỹ nhân dối trá", "Bà chúa thị phi", "Nữ hoàng lắm chiêu"... là những danh xưng không chỉ công chúng mà cả người trong giới giải trí đặt cho Goo Hye Sun.



Goo Hye Sun đứng thứ 4 trong danh sách "Những ngôi sao trơ tráo sống tốt bất chấp chỉ trích"

Nữ diễn viên chỉ chịu chào thua dàn sao nam vướng vòng lao lý Seungri, Kim Ho Joong, MC Mong

Trước khi đóng Vườn Sao Băng, Goo Hye Sun chưa quá nổi tiếng. Có thể nói rằng nữ diễn viên sinh năm 1984 đã đổi đời nhờ vai diễn "nàng Cỏ" Geum Jan Di. Tuy nhiên trong suốt những năm qua, sự nghiệp của Goo Hye Sun dần xuống dốc. Ấn tượng của cô với công chúng chỉ còn là luôn làm "nạn nhân" trong mọi chuyện tự kể, từ drama với bạn diễn, vụ ly hôn ồn ào hay phốt giải nghèo khổ.



"Mỹ nhân nói dối" là biệt danh giới giải trí ngầm đặt cho Goo Hye Sun. "Tôi giải nghệ vì luôn bị ghét bỏ và hiểu lầm khi còn là diễn viên", "Goo Hye Sun bị chồng cũ Ahn Jae Hyun khởi kiện vì bị bôi nhọ nhân phẩm", "Goo Hye Sun bị kiện bóng gió đổ oan cho nữ đồng nghiệp làm 'tiểu tam'"... Và cho đến gần đây, hình ảnh nữ diễn viên giả nghèo giả khổ trên sóng truyền hình cũng khiến người hâm mộ phải ngao ngán tự hỏi: "Khi nào Goo Hye Sun mới thôi diễn vai nạn nhân trong chính cuộc đời mình?".

Goo Hye Sun tố chồng cũ Ahn Jae Hyun ngoại tình nhưng đã bị kiện ngược lại

Goo Hye Sun cũng không hề nhận lỗi sai khi bị vạch trần nói dối, diễn vai nạn thân. Bị khán giả vạch trần lời nói dối về thái độ thiếu chuyên nghiệp, Goo Hye Sun đổ lỗi cho truyền thông dẫn tin gây hiểu nhầm và bóng gió đổ tại công chúng không hiểu được lời nói đùa của mình. Bị đồng nghiệp ghét bỏ, nữ diễn viên đổ lỗi cho hoàn cảnh và đổ cho đồng nghiệp hiểu lầm cô. Tự bỏ đóng phim và làm ảnh hưởng đến cả ekip lớn, Goo Hye Sun lấy lý do sức khỏe rồi biến mất một thời gian.

Lên sóng truyền hình thể hiện hình ảnh sống khổ sở trên xe như người vô gia cư "Tôi đã lãng phí rất nhiều tài sản của mình. Tôi không có nơi nào để sống. Tôi thực sự không có nhà", nữ diễn viên lại khiến khán giả sốc nặng khi trở mặt bằng màn đính chính "đậm mùi tiền" về khối tài sản kếch xù và căn biệt thự đang xây dở. Tự giải nghệ, Goo Hye Sun giữ im lặng để công chúng nghĩ rằng nguyên nhân khiến cô uất ức đến mức bỏ nghề là vì vụ ly hôn với chồng cũ. Thế rồi sau 4 năm, cô mới tiết lộ bản thân giải nghệ vì không hòa hợp được với đồng nghiệp.

Tất cả những điều này đã khiến Goo Hye Sun bị netizen ghét bỏ, trở thành sao nữ duy nhất lọt top bảng xếp hạng "Những ngôi sao trơ tráo sống tốt bất chấp chỉ trích" đầy tai tiếng.

Từ "nàng Cỏ" được yêu mến, Goo Hye Sun giờ chỉ còn được nhớ đến với danh xưng "Mỹ nhân nói dối"

