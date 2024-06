Bao giờ Goo Hye Sun mới ngừng giả dối?

Câu chuyện kẻ yếu vươn lên từ đáy xã hội, truyện cổ tích nàng lọ lem đổi đời khi tìm được định mệnh đời mình hay "nàng cỏ" Geum Jan Di dũng cảm vượt lên số phận để có cái kết trọn vẹn bên người thừa kế tập đoàn trong Vườn Sao Băng... luôn là những đề tài hấp dẫn đối với khán giả. Sở dĩ motip này luôn được lòng công chúng vì nó nói lên tiếng lòng và gieo hi vọng cho phe yếu thế - tầng lớp thường xuyên chịu thiệt và được cho là nạn nhân của kẻ mạnh. Song, sợi dây vô hình ở ranh giới công lý - bất công, thật - giả luôn quá mong manh.



Goo Hye Sun từng đổi đời nhờ vai diễn kinh điển Geum Jan Di của Vườn Sao Băng, và nhiều năm qua khán giả vẫn coi cô như một biểu tượng đại diện cho hình ảnh nữ chính mạnh mẽ vươn lên dù bị chèn ép. Thế nhưng dõi theo cuộc đời của nữ diễn viên này suốt nhiều năm và vô số thị phi xoay quanh đó, không ít người hâm mộ phải ngẫm nghĩ lại có lẽ cô đã quá đắm chìm vào "vai diễn" nạn nhân trong suốt bao năm cuộc đời. "Mỹ nhân nói dối" là biệt danh giới giải trí ngầm đặt cho Goo Hye Sun. "Tôi giải nghệ vì luôn bị ghét bỏ và hiểu lầm khi còn là diễn viên", "Goo Hye Sun bị chồng cũ Ahn Jae Hyun khởi kiện vì bị bôi nhọ nhân phẩm", "Goo Hye Sun bị kiện bóng gió đổ oan cho nữ đồng nghiệp làm 'tiểu tam'"... Và cho đến gần đây, hình ảnh nữ diễn viên giả nghèo giả khổ trên sóng truyền hình cũng khiến người hâm mộ phải ngao ngán. Khi nào Goo Hye Sun mới thôi diễn vai nạn nhân trong chính cuộc đời mình?

Mỹ nhân bị cả showbiz ghét bỏ vì nói dối, tự nhốt mình trong quá khứ

Vườn Sao Băng phiên bản Hàn Quốc do đài truyền hình KBS sản xuất và phát sóng năm 2009 có thể được coi là "one-hit wonder", giúp không chỉ dàn sao chính như Lee Min Ho, Goo Hye Sun, Kim Hyun Joong... mà còn cả các diễn viên phụ như Kim So Eun, Lee Min Jung cũng được đổi đời. Song thay vì thừa thắng xông lên như các đồng nghiệp khác, Goo Hye Sun lại chững lại nhiều năm trong sự nghiệp. Lee Min Ho giờ đây là siêu sao châu Á, Kim Hyun Joong từng có thời hoàng kim trước khi dính scandal, Kim Bum hay Kim So Eun, Lee Min Jung đều có được vị thế vững chắc trong làng giải trí. Riêng nữ chính Goo Hye Sun lại trượt dài dù không dính bất cứ bê bối chấn động nào. Lý do gì khiến danh tiếng của nữ diễn viên này tuột dốc?



Trước hết, nguyên nhân đầu tiên khiến nữ diễn viên sinh năm 1984 chưa một lần bật lên được sau Vườn Sao Băng là ảo tưởng sức mạnh. Mặc dù giành được thành công lớn nhờ vai Geum Jan Di, Goo Hye Sun xưa nay vẫn bị nhận xét là yếu kém về kỹ năng diễn xuất. Lối diễn trợn mắt và biểu cảm một màu khiến nữ nghệ sĩ này bị đóng khung, khó thoát khỏi hình mẫu nữ chính vượt khó và không có tính đột phá dù cô cũng từng thử sức với nhiều vai diễn khác nhau trong Take Care of Us, Captain (2012), Angel Eyes (2014), Blood (2015)... Nhưng thay vì trau dồi và tu luyện một kỹ năng hoàn chỉnh, minh tinh này lại sa đà vào tham vọng thể hiện bản thân như 1 nghệ sĩ đa năng.

Vừa thử sức với ca hát, sáng tác vừa đóng phim, làm đạo diễn phim, viết kịch bản, viết sách cho đến mở triển lãm hội họa, lại còn có thành tích học tập đáng nể, Goo Hye Sun thường xuyên lên mặt báo trong hàng loạt mẩu tin khen ngợi từ giới truyền thông. Từ khóa gắn liền với cô luôn là "nghệ sĩ đa-zi-năng", "đa tài". Tuy nhiên nhìn lại thành tích về doanh số của những sản phẩm sách, tranh hay độ thành công của những MV ca nhạc hay bộ phim do chính cô chỉ đạo sản xuất, khán giả đều có thể thấy rõ ràng được khả năng hạn chế của Goo Hye Sun. Những tác phẩm có thành tích khả quan của Goo Hye Sun chỉ được đếm trên đầu ngón tay, và phần đa khán giả ủng hộ cô vì vẫn còn yêu mến "nàng cỏ" Vườn Sao Băng nhiều năm trước. Người hâm mộ dần thất vọng khi chứng kiến Goo nhiều năm sa đà vào việc thể hiện bản thân nhưng chưa bao giờ làm tốt ở bất kỳ lĩnh vực nào.

Các bộ phim truyền hình có sự tham gia của Goo Hye Sun đều dừng lại ở tỷ suất người xem chạm đáy, đến mức cô bị gán cho biệt danh là "thuốc độc rating". Ngay cả bộ phim Blood năm 2015 cũng bị chê là thảm họa và chỉ được cứu cánh nhờ chuyện "phim giả tình thật" giữa cô với chồng cũ Ahn Jae Hyun. Nhưng kỹ năng yếu kém chưa phải là yếu tố lớn nhất khiến khán giả dần mất thiện cảm và ngao ngán lướt qua Goo Hye Sun trên màn ảnh nhỏ.

Goo Hye Sun từng "cứu" bộ phim thảm họa nhờ chuyện "phim giả tình thật" với Ahn Jae Hyun

Yếu tố lớn nhất khiến Goo Hye Sun mất đi vị thế trong ngành công nghiệp làm phim trong mắt không chỉ khán giả mà còn cả đồng nghiệp chính là thái độ làm việc vô trách nhiệm và thói quen bao biện. Người ta thường nói "Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại", vậy mà Goo Hye Sun lại đi ngược lại với chân lý này. Không chỉ bị chính khán giả bóc trần thói dối trá, chính nữ diễn viên cũng tự phơi bày khuyết điểm của bản thân nhưng bằng những lời bao biện khó hiểu.

Trước đây, Goo Hye Sun từng bị khán giả Hàn Quốc phát hiện nói dối về việc đeo kính áp tròng màu khi đóng phim cổ trang để mở rộng góc nhìn 18%. Để bao biện về lời nói dối trắng trợn, cô thản nhiên bình luận với báo chí xứ kim chi vào năm 2015: "Tôi thích đùa giỡn và nói những câu đùa hài hước như vậy. Thật ra 80% lời tôi nói ra chỉ để cho vui thôi. Và những câu nói đó sẽ biến thành lời nói dối qua các phương tiện truyền thông. Tôi nghĩ rằng đó là nguyên do khiến mọi người nghĩ tôi là kẻ dối trá".

Tới năm 2017, Goo Hye Sun đánh mất niềm tin hoàn toàn trong mắt khán giả vì thái độ vô trách nhiệm khi tham gia bộ phim You're Too Much. Chỉ đóng 6 tập rồi rút lui giữa lúc phim đang phát sóng, cô khiến cả đoàn phim điêu đứng. Lấy lý do sức khỏe không tốt để bỏ dở dự án, Goo Hye Sun chịu vô số chỉ trích vì làm ảnh hưởng cả tập thể. Dần dà, công chúng trở nên mệt mỏi trước những lời nói dối thản nhiên của Goo Hye Sun.

Không chỉ mất thiện cảm trong mắt người hâm mộ, Goo Hye Sun cũng không được lòng đồng nghiệp trong giới giải trí. Mới đây, Goo Hye Sun mới trở lại trên sóng truyền hình qua chương trình Dr. Oh's Golden Clinic và tiết lộ chuyện cô bị rất nhiều đồng nghiệp ghét: "Tôi nghĩ bản thân nên theo đuổi những thứ khác bởi vì tôi luôn bị ghét bỏ và hiểu lầm khi còn là diễn viên".

Thời đóng bộ phim sitcom đình đám Nonstop 5, Goo Hye Sun bị không ít bạn diễn cho là kẻ kỳ quặc, thậm chí còn bị nhận xét thẳng mặt sau thời gian hợp tác. Lý giải về nguyên nhân đằng sau đó, Goo Hye Sun giải thích rằng cô là người không thích tụ tập theo nhóm và cũng không có bạn bè để chia sẻ các vấn đề. Vì không thích kết giao bạn bè nhiều nên mỗi khi gia nhập các đoàn phim, Goo Hye Sun thường gặp khó khăn trong việc hòa nhập và dễ bị đồng nghiệp hiểu sai, thậm chí là ghét bỏ.

Không có gì là sai khi Goo Hye Sun muốn sống thật với bản thân. Thế nhưng nữ diễn viên này có lẽ đã quên đi một thực tế, kỹ năng hòa nhập với tập thể và làm việc nhóm luôn là yếu tố cần có ở bất cứ môi trường làm việc hay lĩnh vực nào chứ không chỉ riêng ngành công nghiệp giải trí. Hoạt động 22 năm trong showbiz, công chúng ít thấy nữ diễn viên giao du với bất cứ ngôi sao nào, thậm chí cả những bạn diễn cũ trong bộ phim Vườn Sao Băng từng thân thiết cũng như trở thành người dưng đối với cô. Điều này càng khiến khán giả đặt dấu hỏi lớn.

Bản thân không thích giao thiệp rộng, Goo Hye Sun còn bị phát hiện có thái độ bài xích hòa nhập đến mức vô lý qua vụ đấu tố giữ cô với chồng cũ. Trong loạt tin nhắn với Ahn Jae Hyun do Dispatch tung ra, Goo Hye Sun luôn tỏ ra tức giận khi chồng ra ngoài ăn uống, liên hoan với đoàn phim hay đồng nghiệp. Ban đầu công chúng chỉ trích Ahn Jae Hyun vì cho rằng anh ham tụ tập và bỏ bê vợ, song sau này khán giả đổi chiều ý kiến vì phát hiện ra thái độ kiểm soát và áp đặt độc hại của Goo Hye Sun đối với người bạn đời. Vì không thích giao du, mỹ nhân này luôn tỏ ra bực bội mỗi khi chồng ra ngoài. Đáp lại, Ahn Jae Hyun chỉ liên tục xin lỗi và hứa bù đắp sau cho vợ. Viễn cảnh này cứ lặp đi lặp lại, kể cả đến khi cặp đôi đệ đơn ly hôn.

Để hâm nóng tên tuổi, Goo Hye Sun vẫn bám víu vào những câu chuyện cũ. Mỗi lần cần quảng bá tác phẩm mới, cô lại lên mạng xã hội nhắc lại về thời đóng Vườn Sao Băng. Tự mình tuyên bố giải nghệ và nguyện tránh xa showbiz 5 năm trước, Goo Hye Sun giờ lại lên sóng truyền hình nhắc lại chuyện cũ trong giới giải trí và sản xuất phim, đầu tư quay MV đều đặn. Ly dị 4 năm nhưng "nàng cỏ" vẫn thỉnh thoảng lên mạng hay tiết lộ vài mẩu chuyện chưa kể khi phỏng vấn báo chí để chì chiết về mối tình đau khổ với Ahn Jae Hyun. Khi những người xung quanh dũng cảm bước tiếp, Goo Hye Sun vẫn chọn sống trong quá khứ. Đó là điều khán giả nhận thấy ở nữ diễn viên này.

Vai diễn để đời: Nạn nhân

Trong 2 thập kỷ qua, Goo Hye Sun chưa từng dính phải scandal nào quá nghiêm trọng như phạm pháp hay dính vào vấn đề suy thoái đạo đức. Nhưng những vụ ồn ào có tên nữ diễn viên này đều bị đánh giá là ồn ào và gây chú ý không kém gì các vụ bê bối lớn của làng giải trí Hàn Quốc. Người ta nhận ra rằng điểm chung của tất cả vụ việc thị phi này là cách Goo Hye Sun luôn thích đóng vai nạn nhân và "quậy đục nước".

Bị khán giả vạch trần lời nói dối về thái độ thiếu chuyên nghiệp, Goo Hye Sun đổ lỗi cho truyền thông dẫn tin gây hiểu nhầm và bóng gió đổ tại công chúng không hiểu được lời nói đùa của mình. Bị đồng nghiệp ghét bỏ, nữ diễn viên đổ lỗi cho hoàn cảnh và đổ cho đồng nghiệp hiểu lầm cô. Tự bỏ đóng phim và làm ảnh hưởng đến cả ekip lớn, Goo Hye Sun lấy lý do sức khỏe rồi biến mất một thời gian.

Lên sóng truyền hình thể hiện hình ảnh sống khổ sở trên xe như người vô gia cư "Tôi đã lãng phí rất nhiều tài sản của mình. Tôi không có nơi nào để sống. Tôi thực sự không có nhà", nữ diễn viên lại khiến khán giả sốc nặng khi trở mặt bằng màn đính chính "đậm mùi tiền" về khối tài sản kếch xù và căn biệt thự đang xây dở. Tự giải nghệ, Goo Hye Sun giữ im lặng để công chúng nghĩ rằng nguyên nhân khiến cô uất ức đến mức bỏ nghề là vì vụ ly hôn với chồng cũ. Thế rồi sau 4 năm, cô mới tiết lộ bản thân giải nghệ vì không hòa hợp được với đồng nghiệp.

Thuật toán "nạn nhân" được Goo Hye Sun áp dụng nhiều đến mức làm khán giả không khỏi phát ngán. Nhưng phải mất nhiều năm, người hâm mộ mới nhận ra được toan tính của Goo Hye Sun. Cột mốc xoay chuyển luồng ý kiến của công chúng chính là scandal ly dị giữa nữ diễn viên này cùng Ahn Jae Hyun vào tháng 8/2019.

Goo Hye Sun và Ahn Jae Hyun từng là cặp con cưng của khán giả châu Á mặc dù cả hai không được lòng giới giải trí. Thành tích thảm họa của bộ phim Blood do cặp đôi này thủ vai chính làm dấy lên nghi vấn chuyện "phim giả tình thật" chỉ là nước cờ PR. Nhưng ai mà ngờ được rằng, "nàng cỏ" bất ngờ tuyên bố kết hôn với mỹ nam kém 3 tuổi. Đôi vợ chồng này được săn đón như siêu sao trong mọi sự kiện, còn làm hẳn show riêng để khoe cho cả thế giới biết về cuộc sống hôn nhân đầy màu hồng.

Nhưng mặn nồng chẳng được bao lâu, Goo Hye Sun lên mạng đơn phương công bố 7749 bài đăng đổ hết lỗi lầm cho chồng cũ Ahn Jae Hyun. Công chúng có lẽ sẽ hoàn toàn đứng về phía nữ diễn viên Vườn Sao Băng nếu như trang săn tin hàng đầu xứ Hàn không tung ra toàn bộ tin nhắn của đôi vợ chồng thị phi. Dấu chấm hết của cuộc hôn nhân thất bại nằm ở cả hai phía chứ chẳng riêng gì ai. "Trái tim tôi nói rằng tôi không thể sống thiếu cô ấy", Ahn Jae Hyun từng vẽ ra viễn cảnh hôn nhân hoàn mỹ để rồi tự biến mình thành trò cười trên mạng. Anh tự phá bỏ hình tượng "ông chồng quốc dân" với những lời nhận xét nhạy cảm đến phũ phàng về ngoại hình của người vợ từng đầu gối tay ấp, thái độ thiếu tinh tế với người vợ cô đơn ở nhà và thái độ mập mờ khiến vợ mất đi sự tin tưởng tuyệt đối về sự thủy chung.

Không thể ngụy biện cho những tổn thương Ahn Jae Hyun gây ra cho Goo Hye Sun, nhưng suy cho cùng nam diễn viên này đã chọn cách công khai xin lỗi và giải thoát cho cả hai khỏi mối quan hệ độc hại. Nhưng Goo Hye Sun thì không. Danh sách 12 quy tắc Goo Hye Sun bắt chồng phải tuân thủ sau khi cưới từng khiến dư luận châu Á đảo chiều chỉ sau 1 đêm, và đáng nói chính cô là người tự đăng danh sách này lên mạng xã hội. Dù bị chỉ trích, nữ diễn viên vẫn quyết không nhận sai, khăng khăng giữ thứ tình yêu độc hại và bản tính kiểm soát bạn đời cả cho đến lúc cả hai ly hôn.

Năm đó trong cuộc đấu tố hôn nhân căng thẳng, Dispatch công bố loạt tin nhắn chứng tỏ nam diễn viên sinh năm 1987 chưa từng ruồng rẫy hay nói xấu vợ như lời tố cáo. Nhiều chi tiết được phát hiện là trái với lời chia sẻ ban đầu của Goo Hye Sun. Dư luận thêm thất vọng khi phát hiện ra bản tính vô cảm của nữ diễn viên này. Mặc kệ chồng khổ sở vì bị trầm cảm, Goo Hye Sun vẫn mải mê đổ lỗi và đâm sâu vào vết thương lòng của người bạn đời: "Lúc nào anh chả bị trầm cảm. Nhưng có phải tại em đâu. Cả đời này anh gắn bó với chứng trầm cảm rồi, có phải đến lúc yêu em anh mới bị đâu. Tự giải quyết chứng trầm cảm của anh đi". Kể cả khi Ahn Jae Hyun muốn giải thoát cho bản thân: "Vậy thì em để anh đi đi. Để anh sống một mình cũng được", Goo Hye Sun vẫn quyết không chịu ly hôn và tra tấn cả hai vợ chồng bằng những cuộc đối thoại tương tự từ tháng 5-7/2019.

Sự việc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết sau khi Goo Hye Sun công khai tố nữ diễn viên Oh Yeon Seo là "tiểu tam" tằng tịu với Ahn Jae Hyun. Sức ép dư luận cùng đợt tấn công vô lý của vợ cũ đã góp phần thúc đẩy Ahn Jae Hyun đi quyết định đệ đơn kiện ly hôn lên tòa án vào năm 2019. Anh không thể chịu đựng việc bị vợ cũ bôi nhọ nhân phẩm. Nữ diễn viên Oh Yeon Seo cũng phẫn nộ lên tiếng phản bác Goo Hye Sun, khởi kiện đàn chị vì tội phỉ báng. Mỹ nhân Hoa Du Ký uất ức vì bị netizen nhục mạ, bị gọi là "kẻ cướp chồng" vì tuyên bố vô căn cứ từ đàn chị. Cuộc chiến pháp lý giữa tận 3 bên rung chuyển cả Hàn Quốc chỉ kết thúc vào tháng 7/2020 sau khi Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun đạt được thỏa thuận ly hôn.

Oh Yeon Seo mang vết nhơ trong sự nghiệp, bị bôi nhọ danh tiết vì lời tố cáo một chiều từ Goo Hye Sun. Thế nhưng sau cùng, cô vẫn chẳng được bất cứ lời xin lỗi nào từ đàn chị

Không một lời giải thích chính đáng dù đấu tố loạn xạ trên mạng xã hội, không một lời xin lỗi cho những bên bị ảnh hưởng, Goo Hye Sun trốn chạy thị phi do chính mình châm ngòi bằng tuyên bố giải nghệ chấn động showbiz Hàn vào ngày 3/9/2019. Chỉ chưa đầy 20 ngày sau, cô lại trở lại với sản phẩm nghệ thuật mới. Loạt bài đăng đấu tố chồng cũ đều bị nữ diễn viên đăng rồi lại xóa sạch dấu vết.

3 năm trôi qua, Ahn Jae Hyun đã tìm lại được lối đi riêng và tiếp tục duy trì sự nghiệp đầy khó khăn. Nghiệp diễn ngưng trệ và sa đà vào thói nghiện rượu sau vụ ly hôn, Ahn Jae Hyun đang phải xoay sở sống từng ngày. Sa sút cả về thể chất và tinh thần, nam diễn viên đến giờ vẫn chưa thoát khỏi những màn kịch của vợ cũ.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại sau khi cặp đôi trở thành người dưng theo quy định của pháp luật, nhưng đến tháng 6/2023, nữ diễn viên này đâm đơn kiện công bố quản lý HB Entertainment quỵt thù lao và không quên dành cho chồng cũ một "đất diễn": "Vì tin tưởng chồng cũ Ahn Jae Hyun nên tôi đồng ý xuất hiện 12 lần trên kênh YouTube của HB Entertainment điều hành. Mặc dù tổng số lượt xem lên đến hơn 10 triệu, nhưng công ty không trả phí xuất hiện cho tôi. Thậm chí họ còn xóa video về chú chó cưng đã qua đời của tôi. Họ bắt nạt tôi trong suốt 10 năm qua". Vào ngày 18/6/2023, Tòa án quận trung tâm Seoul đã bác bỏ yêu cầu từ phía Goo Hye Sun, nữ diễn viên thua kiện.

1 năm sau, "nàng cỏ" lên sóng truyền hình đóng vở kịch nghèo khổ. Khuấy đảo dư luận châu Á cả ngày, Goo Hye Sun "bổn cũ soạn lại" tự lên mạng đính chính thông tin, tiện "flex" luôn khối tài sản khủng đến mức đủ để xây biệt thự cho bản thân và các thành viên trong gia đình. Lần này, công chúng đã đủ tỉnh táo để bắt bài nữ diễn viên. Luồng ý kiến bất mãn, chỉ trích nhắm vào Goo Hye Sun và phản ứng trái chiều dành cho chương trình TV này tràn lan khắp mạng xã hội. Không chỉ còn là mỹ nhân nói dối, nữ diễn viên này đã tự sưu tập thêm loạt biệt danh mới như "kẻ lừa đảo", "nữ hoàng lắm chiêu", "nàng cỏ diễn kịch", "bà chúa drama"... được công chúng ưu ái dành tặng.

Người cũ Ahn Jae Hyun đã kiệt quệ, chịu cảnh khổ sở đến mức đáng báo động. Khán giả cũng quá mệt mỏi vì thị phi do Goo Hye Sun thổi bùng nhiều năm. Lời đáp cho câu hỏi "Bao giờ Goo Hye Sun mới thôi diễn kịch?" giờ đây nằm ở chính bản thân Goo Hye Sun.

Có một điều chắc chắn là khán giả thời nay đủ tỉnh táo và khắt khe để nhìn ra chiêu trò của những ngôi sao kém tài hay những ngôi sao sớm tàn bám víu lấy danh vọng nhờ những màn "khóc thuê" và vở kịch quá khứ. Giữa hàng trăm nghệ sĩ tài năng và chăm chỉ cống hiến từng ngày trong showbiz, Goo Hye Sun có lẽ sẽ trở thành một cái tên mà khán giả muốn quên đi, thậm chí là không ngại xóa bỏ nếu còn áp dụng công thức "cọ nhiệt" lạc hậu như thế này.

https://kenh14.vn/bao-gio-goo-hye-sun-moi-ngung-gia-doi-20240606201607613.chn